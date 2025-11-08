【11月1日開始】女性脱毛サロンストラッシュ監修の電動シェーバー「スムースシェーバー」がヨドバシカメラ23店舗およびオンラインにて販売を開始！

株式会社クリア

株式会社クリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝沼 潤）が展開する「HADA TERASU（ハダテラス）」は、314万回*¹以上の脱毛実績を持つ女性専用脱毛サロン「ストラッシュ」が監修したスキンケア＆ビューティーブランドです。ご自宅でもサロン級のケアが叶う本ブランドが、ヨドバシカメラ23店舗の実店舗およびオンラインにて販売を開始いたします。サロン品質のアイテムを、ぜひこの機会にご体感ください。

*¹ 2025年1月時点

｜サロン発想の“肌を想う設計”

「HADA TERASU（ハダテラス）」は『女性がキレイに輝く場所づくりを目指す』を理念に掲げ、総会員数33万人*¹を突破する女性脱毛サロン「ストラッシュ」が監修したオリジナルブランドです。

ご自宅で気軽にサロン級のケアが出来るように機能にこだわった美顔器や家庭用光美容器をはじめとする幅広い商品を展開しております。

その新たな成果として誕生したのが、「SMOOTH SHAVER（スムースシェーバー）」です。 毎日の自己処理でも肌にやさしく、ストレスを感じにくい使い心地を追求して開発されました。

より多くの方に手に取っていただけるよう、この度ヨドバシカメラ23店舗の実店舗にて取り扱いを開始します。

大切なご家族やパートナーへのプレゼントとしても選ばれる「HADA TERASU（ハダテラス）」をぜひこの機会にお試しください。

*¹ 2025年1月時点

【取り扱い店舗】

■北海道・東北

ヨドバシカメラ マルチメディア札幌

ヨドバシカメラ マルチメディア仙台

ヨドバシカメラ マルチメディア郡山

■関東

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

ヨドバシカメラ 新宿西口本店

ヨドバシカメラ マルチメディア新宿東口

ヨドバシカメラ マルチメディア吉祥寺

ヨドバシカメラ マルチメディア錦糸町

ヨドバシカメラ マルチメディア上野

ヨドバシカメラ マルチメディア町田

ヨドバシカメラ 八王子店

ヨドバシカメラ マルチメディア宇都宮

ヨドバシカメラ マルチメディア新潟駅前店

ヨドバシカメラ マルチメディア千葉

ヨドバシカメラ マルチメディアさいたま新都心駅前店

ヨドバシカメラ マルチメディア川崎ルフロン

ヨドバシカメラ マルチメディア横浜

ヨドバシカメラ マルチメディア京急上大岡

■中部・東海

ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋店

ヨドバシカメラ マルチメディア甲府

■近畿

ヨドバシカメラ マルチメディア梅田

ヨドバシカメラ マルチメディア京都

■九州

ヨドバシカメラ マルチメディア博多

脱毛サロン ストラッシュ監修のHADA TERASU「スムースシェーバー」はオンラインショップでもご購入可能です。

ヨドバシカメラ 公式通販サイト :https://www.yodobashi.com/maker/5000039686/

｜「SMOOTH SHAVER（スムースシェーバー）」の特徴

SMOOTH SHAVER(https://d2c-store.jp/shop/products/4571557380342)（電動シェーバー） 販売価格：3,490円（税込）

スイングヘッドが肌に密着し、剃りづらいパーツも全身に使用することが可能です。 IPX4（生活防水）を搭載しており、水しぶきに強く、使用後はサッと洗えていつでも清潔に保てます。 肌当たりの良さを追及した二重構造×28mmのワイド刃が、肌に優しく太い毛から細かい毛までしっかりカットします。 コンパクトなI字型で、持ち運びも可能。忙しい日も1台で「瞬間ケア」ご自身の肌でご体感ください。

1⃣スイングヘッド構造で密着フィット

顔やボディのカーブにもやさしく沿うスイングヘッドを採用。

部位ごとの凹凸にもスムーズに対応します。

2⃣軽量×生活防水設計で清潔に

重さ約35gの軽量ボディに、IPX4（生活防水）を搭載。

水しぶきに強く、使用後はサッと洗えていつでも清潔に保てます。

3⃣二重構造の刃で細かいムダ毛までカット

二重構造×28mmのワイド刃で、細かい毛までしっかりカット。

一度に広範囲をケアできるので、忙しい日もスピーディーにお手入れが完了します。

│ヨドバシカメラにて現在取り扱い中の商品

MULTI FACIAL CARE(https://d2c-store.jp/shop/products/4571557380328)（美顔器） 販売価格：49,800円（税込）

忙しい日々の中でも肌の美しさにもこだわる女性へ「毎日の美肌ケアをもっと手軽に楽しんでほしい」という想いを込め、美顔器としての機能と美顔ローラーの特性を融合した新機器を開発。

従来のスキンケアをより浸透*²させるフェイシャルケアを実現しました。

「MULTI FACIAL CARE（マルチフェイシャルケア）」は、1日1回、たったの3分で顔全体の表情筋を引き締め、うるおいとハリのある肌へと導きます。

*²角質層までHOME STLASSH PRO(https://d2c-store.jp/shop/products/4571557380311)（家庭用光美容器） 販売価格：59,760円（税込）

脱毛サロン「ストラッシュ」が、自宅でも簡単かつ安全に使えるよう設計した、次世代型の家庭用光美容器です。

最新のIPL（光脱毛）技術を搭載し、ムダ毛に効率的にアプローチ。 毛周期を気にせず使用できるため、短期間でツルすべ肌を目指すことができます。

さらに、回転ヘッドを搭載しており、背中やデリケートゾーンなどの全身ケアをご自身で簡単に行えるのも魅力です。 忙しい毎日でも、自分のペースで快適にお手入れができる「HOME STLASSH PRO」で、サロン級の仕上がりをご体感ください。

｜【女性脱毛サロンGoogle口コミ件数No1*³】女性脱毛サロン「STLASSH（ストラッシュ）」

弊社は、2015年の創業以来、東京・大阪・名古屋など主要都市を中心に、全国62店舗を展開する女性専用の脱⽑サロンです。これまでに314万回*¹以上の脱⽑実績を積み上げ、総会員数33万人を突破いたしました。日焼け肌にも施術可能でうぶ⽑にも効果がある「ISGトリプルアタック脱⽑」という独自の脱⽑方式により、痛みが少なく*⁴、最短6ヶ月での脱⽑が完了するスピード脱⽑を実現しました。 針を使用しないコラーゲン導入法として注目を集めている美容施術エレクトロポレーションを脱⽑と同時に行うことができる業界初*⁵の「エレクトロポレーション脱⽑」も、多くのお客様よりご好評をいただいています。また、こだわりの自社開発スキンケア商品「HADATERASU」を取り揃えており、スタッフがお客様に自信を持ってご提案できるサロンです。

*¹ 2025年1月時点

*³調査年月：2025年10月、調査対象：女性脱毛サロン大手7社、調査方法：女性脱毛サロン大手7社（ラココ、ミュゼプラチナム、エステティックTBC、Dione、ジェイエステティック、リンリン）につき、公式HPに記載された各店舗のGoogleレビューの口コミ総取得数を比較

*⁴ 個人差がございます。

*⁵ エレクトロポレーションと脱毛を同時に行う施術としては、脱毛サロン業界初。（当社調べ／2025年9月時点）

脱毛サロンSTLASSH（ストラッシュ） :https://stlassh.com/?utm_source=fa_pr_utm&utm_medium=organic&utm_campaign=pr&uqid=6dI3a72df6619I5C&bid=bf7a7Ebf12d98669

