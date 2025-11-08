「RICE UP SKIN（ライスアップスキン）」が御堂筋線をジャック！

株式会社ジーライオン

GLIONグループ（所在地：兵庫県神戸市）が運営する株式会社リアル（本社：兵庫県神戸市）は、「この肌と、上を向く」をコンセプトに掲げたファーストエイジングケア * シリーズの RICE UP SKIN（ライスアップスキン）を新発売しました。

近年ますます注目される発酵美容に着目したコメ発酵液MIX (※1) に毛穴肌用ビタミンC誘導体や次世代のヒアルロン酸誘導体をプラスした独自のフォーミュラで、肌バランスを整え肌本来の美しさを引き出します。

* 年齢に応じたお肌のうるおいケア

※1 コメ発酵液（サッカロミセス/コメ発酵液）、オリジナル米ぬか発酵液（コメヌカ発酵液）、乳酸発酵米ぬかエキス（乳酸桿菌発酵液）

RICE UP SKINを展開する株式会社リアルは、このたび2025年10月より1年間、Osaka Metro 御堂筋線でのつり革広告の掲示を開始いたしました。

大阪の主要エリアを横断するOsaka Metro 御堂筋線に乗車する多様なお客様に向けて、つり革を介して商品の魅力をお伝えいたします。

商品詳細はこちら :https://store.bijin-nuka.com/collections/riceupskin

■「RICE UP SKIN」つり革広告概要

平日は終日、女性専用車両となります。肌の調子がイマイチならコレ！いつものスキンケアに物足りなさを感じたら

掲示路線：Osaka Metro 御堂筋線

掲示期間：2025年10月10日（金）から2026年10月9日（金）まで

※該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

※鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲載期間は予定であり、掲載スケジュールは予告なく変更・中止となる場合がございます。

※車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

■アイテム紹介

RICE UP SKIN VCリッチセラムRICE UP SKIN VCリッチセラム

なめらかなテクスチャーの導入美容液

水の代わりにアミノ酸や糖類など約60種類ものうるおい成分が含まれているコメ発酵液や、オリジナルのコメヌカ発酵液をプレミックスしたコメ発酵液MIX（※1）を使用した、天然由来成分99%（※2）以上の導入美容液。

洗顔後、化粧水等の前に使用することで、保湿成分が角質層まで浸透しやすい肌に整えます。

〇容量：48mL 〇価格：3,278円

※2 天然由来部分を含まない成分を除く。基剤に水を使わず、コメ発酵液（保湿成分）を使用することで実現

〇価格は税込みです。

■株式会社リアルとは

株式会社リアルは創業131年目。1894年(明治27年)に神戸で創業した化粧品会社です。

全国で先駆けてぬか袋 「美人ぬか」を商品化して以来、日本で古くから親しまれてきた〈米ぬか美容〉をいかした製品に取り組んでまいりました。

これからも健やかで美しい素肌づくりのお役に立てるよう、世代を超えて受け継がれ愛される品をお届けしてまいります。

公式ショップ「美人ぬかストア」 :https://store.bijin-nuka.com/

■ジーライオングループとは

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/