ミュージカル『PandoraHearts』の11/15(土) 2公演を、ニコニコ生放送にて独占生中継が決定
原作は、月刊「Gファンタジー」にて2006年から2015年まで連載された、望月淳による漫画「PandoraHearts」。
ニコニコ生放送では、ミュージカル『PandoraHearts』の独占生中継が決定いたしました。
11/15(土)12:00公演・17:30公演の全2公演をお送りいたします。
配信情報
■日程
１. 2025/11/15(土) 12:00公演【全景映像】
視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859451(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859451)
２. 2025/11/15(土) 17:30公演【スイッチング映像】
視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859433(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859433)
■販売ページ
チケット販売ページ：https://dwango-ticket.jp/project/I36tC5pHH9
■チケット価格
１.3,000円（税込）+ サービス手数料 300円（税込）
２.4,000円（税込）+ サービス手数料 400円（税込）
■チケット販売期間
～2025/11/22(土)21:00まで
■タイムシフト視聴期間
～2025/11/22(土)23:59まで
※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
ミュージカル『PandoraHearts』
公式HP：https://www.marv.jp/special/musical-pandorahearts/
公式Xアカウント：https://x.com/mpandorahearts
◼︎CAST
オズ＝べザリウス 役：横山賀三 アリス 役：竹内夢 ギルバート＝ナイトレイ 役：泰江和明
シャロン＝レインズワース 役：礒部花凜
ザークシーズ＝ブレイク 役：山本一慶
ヴィンセント=ナイトレイ 役：佐々木喜英 エコー 役：高橋果鈴 チェシャ猫 役：田口司
ジャック＝べザリウス 役：鮎川太陽
伊佐旺起 江副貴紀 大澤信児 笠原希々花 三小田芳樹 竹内一喜 前田将吾 山崎里彩
◼︎STAFF
原作：望月淳（「Gファンタジーコミックス」スクウェア・エニックス刊）
脚本・演出：山崎彬
作詞：高橋亜子
音楽：富貴晴美
(C)望月淳／SQUARE ENIX・ミュージカル『PandoraHearts』製作委員会
