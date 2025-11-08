ミュージカル『PandoraHearts』の11/15(土) 2公演を、ニコニコ生放送にて独占生中継が決定

原作は、月刊「Gファンタジー」にて2006年から2015年まで連載された、望月淳による漫画「PandoraHearts」。



ニコニコ生放送では、ミュージカル『PandoraHearts』の独占生中継が決定いたしました。


11/15(土)12:00公演・17:30公演の全2公演をお送りいたします。



配信情報



■日程


１. 2025/11/15(土) 12:00公演【全景映像】


視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859451(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859451)



２. 2025/11/15(土) 17:30公演【スイッチング映像】


視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859433(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859433)



■販売ページ


チケット販売ページ：https://dwango-ticket.jp/project/I36tC5pHH9



■チケット価格


１.3,000円（税込）+ サービス手数料 300円（税込）


２.4,000円（税込）+ サービス手数料 400円（税込）



■チケット販売期間


～2025/11/22(土)21:00まで



■タイムシフト視聴期間


～2025/11/22(土)23:59まで



※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。


※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。



ミュージカル『PandoraHearts』





公式HP：https://www.marv.jp/special/musical-pandorahearts/


公式Xアカウント：https://x.com/mpandorahearts



◼︎CAST


オズ＝べザリウス 役：横山賀三　アリス 役：竹内夢　ギルバート＝ナイトレイ 役：泰江和明


シャロン＝レインズワース 役：礒部花凜


ザークシーズ＝ブレイク 役：山本一慶


ヴィンセント=ナイトレイ 役：佐々木喜英　エコー 役：高橋果鈴　チェシャ猫 役：田口司


ジャック＝べザリウス 役：鮎川太陽


伊佐旺起　江副貴紀　大澤信児　笠原希々花　三小田芳樹　竹内一喜　前田将吾　山崎里彩



◼︎STAFF


原作：望月淳（「Gファンタジーコミックス」スクウェア・エニックス刊）


脚本・演出：山崎彬


作詞：高橋亜子


音楽：富貴晴美



(C)望月淳／SQUARE ENIX・ミュージカル『PandoraHearts』製作委員会



