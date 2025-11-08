ミュージカル『PandoraHearts』の11/15(土) 2公演を、ニコニコ生放送にて独占生中継が決定

株式会社ドワンゴ

原作は、月刊「Gファンタジー」にて2006年から2015年まで連載された、望月淳による漫画「PandoraHearts」。

ニコニコ生放送では、ミュージカル『PandoraHearts』の独占生中継が決定いたしました。

11/15(土)12:00公演・17:30公演の全2公演をお送りいたします。

配信情報

■日程

１. 2025/11/15(土) 12:00公演【全景映像】

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859451(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859451)

２. 2025/11/15(土) 17:30公演【スイッチング映像】

視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859433(https://live.nicovideo.jp/watch/lv348859433)

■販売ページ

チケット販売ページ：https://dwango-ticket.jp/project/I36tC5pHH9

■チケット価格

１.3,000円（税込）+ サービス手数料 300円（税込）

２.4,000円（税込）+ サービス手数料 400円（税込）

■チケット販売期間

～2025/11/22(土)21:00まで

■タイムシフト視聴期間

～2025/11/22(土)23:59まで

※期間中であれば何度でも、生放送終了後に番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

ミュージカル『PandoraHearts』

公式HP：https://www.marv.jp/special/musical-pandorahearts/

公式Xアカウント：https://x.com/mpandorahearts

◼︎CAST

オズ＝べザリウス 役：横山賀三 アリス 役：竹内夢 ギルバート＝ナイトレイ 役：泰江和明

シャロン＝レインズワース 役：礒部花凜

ザークシーズ＝ブレイク 役：山本一慶

ヴィンセント=ナイトレイ 役：佐々木喜英 エコー 役：高橋果鈴 チェシャ猫 役：田口司

ジャック＝べザリウス 役：鮎川太陽

伊佐旺起 江副貴紀 大澤信児 笠原希々花 三小田芳樹 竹内一喜 前田将吾 山崎里彩

◼︎STAFF

原作：望月淳（「Gファンタジーコミックス」スクウェア・エニックス刊）

脚本・演出：山崎彬

作詞：高橋亜子

音楽：富貴晴美

(C)望月淳／SQUARE ENIX・ミュージカル『PandoraHearts』製作委員会

【ニコニコからのお知らせ】

2.5次元舞台・ミュージカル・俳優に関するポータルサイト「2.5次元やっぱニコメン」

俳優生出演番組、舞台PR特番、新作舞台ライブ中継、舞台映像上映会など、2.5次元コンテンツをお届け中。



▼「2.5次元やっぱニコメン」サイトはこちら

https://site.nicovideo.jp/25nicomen/(https://site.nicovideo.jp/25nicomen/)