【恐竜漫画】『ディノサン』8巻が11月8日(土)に発売!!　クリスマスギフト用の特別サイン入り絵本の予約受付も開始

株式会社新潮社

「2024 American Manga Awards」「You Should Read This Manga2025」など各国の漫画賞へのノミネート続出で話題の恐竜飼育漫画『ディノサン』の最新第8巻が2025年11月8日(土)、株式会社新潮社より発売されます。

さらに、新潮社オンラインストア「新潮ショップ」限定で、宛名入りサイン＆クリスマスカード付きの限定絵本ギフトセットの予約受付もスタートしました。

江の島ディノランドが閉園危機!? 新章突入の『ディノサン』最新8巻

最新8巻書影

『ディノサン』は、“もし恐竜が現代にも生き残っていたら？”という世界を舞台に描かれる物語。

1946年、とある島で恐竜の生き残りが発見され、人類は繁殖や遺伝子操作によって再び恐竜をよみがえらせました。かつては一大ブームを巻き起こした恐竜たちでしたが、ある事故をきっかけに人々の関心は薄れてしまいます。

そんな中、経営難にあえぐ恐竜園「江の島ディノランド」に、新人飼育員・須磨すずめが入社。

第8巻では、主人公・須磨すずめの新人研修が後半に差しかかる中、本社からついに園の経営にメスが……。

今年度の黒字化か来園者数5倍増を達成できなければ、「閉園」が決定するという。動揺する飼育員たち。恐竜たちの未来はいかに――!?

江の島ディノランドに閉園の危機が…!?

・8巻の書店特典実施店舗などはこちらのリンクよりご確認ください。

https://comicbunch-kai.com/article/entry/2025/10/24/162220

※フェア開始日・開催期間は店舗によって異なりますので、詳細は各店にお問い合わせください。

クリスマス限定！ 絵本ギフトセットの予約受付がスタート

「ディノサン」シリーズの絵本『ディノサンえほん きょうりゅうえんへいこう』が、

新潮社公式オンラインストア「新潮ショップ」にて、クリスマス限定版セットの予約受付を開始しました。

本セットは、ティラノサウルス／トリケラトプス／ステゴサウルスの3種類から選べる、描き下ろし恐竜クリスマスカードと直筆サイン入り絵本の限定セットです。

サインには宛名入れも可能となっております。

恐竜クリスマスカード＆直筆サイン入り絵本 見本恐竜クリスマスカード＆直筆サイン入り絵本 見本

予約受付は新潮社公式オンラインストア「新潮ショップ」にて実施中。

受付期間は12月1日（月）正午までとなります。

大切な人への贈り物にぜひ。

▼予約ページはこちら

https://shincho-shop.jp/search?q=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%82%B5%E3%83%B3&type=product(https://shincho-shop.jp/search?q=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%82%B5%E3%83%B3&type=product)

あらすじ

1946年にとある島で生き残りを発見。その後、繁殖や遺伝子操作によって、現代に再生されることとなった恐竜。圧倒的存在として人々を魅了してきたが、ある“事故”がきっかけでブームはすっかり下火に。そんな中、経営難の恐竜園「江の島ディノランド」に新人飼育員の須磨すずめが入社する。

著者紹介

木下いたる

『ギガントを撃て』(講談社)でデビュー。イチオシの恐竜はギガノトサウルス。



監修：藤原慎一

名古屋大学博物館・講師。東京大学大学院修了・博士(理学)。専門は機能形態学・古脊椎動物学。イチオシの恐竜はプシッタコサウルス。

書籍データ

【タイトル】

『ディノサン』8巻

【著者名】

木下いたる/監修：藤原慎一

【発売日】

2025年11月8日(土)

【造本】コミック

【定価】792円（税込）

【ISBN】978-4-10-772887-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772887/