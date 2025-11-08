【恐竜漫画】『ディノサン』8巻が11月8日(土)に発売!! クリスマスギフト用の特別サイン入り絵本の予約受付も開始
「2024 American Manga Awards」「You Should Read This Manga2025」など各国の漫画賞へのノミネート続出で話題の恐竜飼育漫画『ディノサン』の最新第8巻が2025年11月8日(土)、株式会社新潮社より発売されます。
さらに、新潮社オンラインストア「新潮ショップ」限定で、宛名入りサイン＆クリスマスカード付きの限定絵本ギフトセットの予約受付もスタートしました。
最新8巻書影
江の島ディノランドが閉園危機!? 新章突入の『ディノサン』最新8巻
『ディノサン』は、“もし恐竜が現代にも生き残っていたら？”という世界を舞台に描かれる物語。
1946年、とある島で恐竜の生き残りが発見され、人類は繁殖や遺伝子操作によって再び恐竜をよみがえらせました。かつては一大ブームを巻き起こした恐竜たちでしたが、ある事故をきっかけに人々の関心は薄れてしまいます。
そんな中、経営難にあえぐ恐竜園「江の島ディノランド」に、新人飼育員・須磨すずめが入社。
第8巻では、主人公・須磨すずめの新人研修が後半に差しかかる中、本社からついに園の経営にメスが……。
今年度の黒字化か来園者数5倍増を達成できなければ、「閉園」が決定するという。動揺する飼育員たち。恐竜たちの未来はいかに――!?
江の島ディノランドに閉園の危機が…!?
・8巻の書店特典実施店舗などはこちらのリンクよりご確認ください。
https://comicbunch-kai.com/article/entry/2025/10/24/162220
※フェア開始日・開催期間は店舗によって異なりますので、詳細は各店にお問い合わせください。
クリスマス限定！ 絵本ギフトセットの予約受付がスタート
「ディノサン」シリーズの絵本『ディノサンえほん きょうりゅうえんへいこう』が、
新潮社公式オンラインストア「新潮ショップ」にて、クリスマス限定版セットの予約受付を開始しました。
本セットは、ティラノサウルス／トリケラトプス／ステゴサウルスの3種類から選べる、描き下ろし恐竜クリスマスカードと直筆サイン入り絵本の限定セットです。
サインには宛名入れも可能となっております。
恐竜クリスマスカード＆直筆サイン入り絵本 見本
恐竜クリスマスカード＆直筆サイン入り絵本 見本
予約受付は新潮社公式オンラインストア「新潮ショップ」にて実施中。
受付期間は12月1日（月）正午までとなります。
大切な人への贈り物にぜひ。
▼予約ページはこちら
https://shincho-shop.jp/search?q=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%82%B5%E3%83%B3&type=product(https://shincho-shop.jp/search?q=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%8E%E3%82%B5%E3%83%B3&type=product)
あらすじ
1946年にとある島で生き残りを発見。その後、繁殖や遺伝子操作によって、現代に再生されることとなった恐竜。圧倒的存在として人々を魅了してきたが、ある“事故”がきっかけでブームはすっかり下火に。そんな中、経営難の恐竜園「江の島ディノランド」に新人飼育員の須磨すずめが入社する。
著者紹介
木下いたる
『ギガントを撃て』(講談社)でデビュー。イチオシの恐竜はギガノトサウルス。
監修：藤原慎一
名古屋大学博物館・講師。東京大学大学院修了・博士(理学)。専門は機能形態学・古脊椎動物学。イチオシの恐竜はプシッタコサウルス。
書籍データ
【タイトル】
『ディノサン』8巻
【著者名】
木下いたる/監修：藤原慎一
【発売日】
2025年11月8日(土)
【造本】コミック
【定価】792円（税込）
【ISBN】978-4-10-772887-6
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772887/