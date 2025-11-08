【家族にやさしい加湿器「Carepod」】楽天で11月8日～10日限定のクーポンキャンペーン開催
加湿器ブランド「Carepod（ケアポッド）」は、楽天市場にて11月8日（金）～10日（日）までの3日間限定で、対象商品に使える10％OFFクーポンを配布いたします。
これから迎える乾燥シーズンに向けて、より多くのお客様に「家族にやさしい加湿習慣」を体験していただくための期間限定キャンペーンです。
対象商品
●Cube Pro Plus（J60HV）
●Lighting (J40LS)
●X50
●J20
いずれのモデルも、お手入れ簡単設計となっており、タンク内部までしっかり洗える構造で、清潔さを長く保つことができます。毎日の暮らしに寄り添うミニマルデザインと高い安全性で、
忙しいご家庭でも「続けたくなる使いやすさ」を実現しています。
低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)
製品仕様
製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)
発売：2025年10月
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：29W～170W
タンク容量：4.2L
サイズ：250×250×300mm
7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き
製品仕様
製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)
発売：2025年10月
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：29W
タンク容量：4L
サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)
会社概要
Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。
歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。
企 業 名：Carepod Japan株式会社
所 在 地：〒151-0053
東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F
U R L：https://carepodjapan.com
