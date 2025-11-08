【家族にやさしい加湿器「Carepod」】楽天で11月8日～10日限定のクーポンキャンペーン開催

Carepod Japan 株式会社

加湿器ブランド「Carepod（ケアポッド）」は、楽天市場にて11月8日（金）～10日（日）までの3日間限定で、対象商品に使える10％OFFクーポンを配布いたします。
これから迎える乾燥シーズンに向けて、より多くのお客様に「家族にやさしい加湿習慣」を体験していただくための期間限定キャンペーンです。





対象商品

●Cube Pro Plus（J60HV）


●Lighting (J40LS)


●X50


●J20



いずれのモデルも、お手入れ簡単設計となっており、タンク内部までしっかり洗える構造で、清潔さを長く保つことができます。毎日の暮らしに寄り添うミニマルデザインと高い安全性で、
忙しいご家庭でも「続けたくなる使いやすさ」を実現しています。


低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)



製品仕様


製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)


発売：2025年10月


定格電圧：AC100V 50/60Hz


消費電力：29W～170W


タンク容量：4.2L


サイズ：250×250×300mm






7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き



製品仕様


製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)


発売：2025年10月


定格電圧：AC100V 50/60Hz


消費電力：29W


タンク容量：4L


サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)







会社概要





Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。


歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。



企 業 名：Carepod Japan株式会社


所 在 地：〒151-0053


東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F


U R L：https://carepodjapan.com



[オンラインショップ]



[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）


[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)


[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)　



[公式SNSアカウント]



Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)


YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)



[本リリースに関するお問い合わせ]


info.carepodjapan@merkerr.com