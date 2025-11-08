アミューズメントフィットネスクラブ フィットイージー「いびがわマラソン2025」にブース出展

フィットイージー株式会社 全国にアミューズメントフィットネスクラブを展開するフィットイージー株式会社（以下：当社）は、2025年11月9日（日）に岐阜県揖斐川町で開催される「いびがわマラソン2025」の公式アンバサダーを務めています。大会当日には特設ブースを出展し、当社のオリジナルグッズなどの販売や抽せん会を実施。ランナーの皆様をはじめ多く来場者が楽しめる催しをご用意しております。

◆いびがわマラソン2025 概要

・開催日時：2025年11月9日（日）9:30～ ハーフマラソンスタート

・種目：男女ハーフマラソン、ウォーキング（3km）

・会場：岐阜県揖斐郡揖斐川町

・主催：揖斐川町、中日新聞社、西濃地区陸上競技協会

岐阜県の最西部にある揖斐川町で開催され今年で36回目を数える歴史ある大会です。ランナーが選ぶ全国ランニング大会100撰では、25年連続で選出（最多）され、全国の市民ランナーが走ってみたい大会として人気を得ています。またいびがわマラソンは紅葉に彩られた揖斐川沿いを走る自然豊かで起伏に富んだコースと、沿道の町民からの温かな声援とおもてなしが魅力です。

◆フィットイージーブースの出展

メイン会場に出展するブースでは、当社のオリジナルグッズの販売や抽せん会を実施いたします。当日エントリーしているランナーの皆様や子どもから大人まで楽しめる内容をご用意しております。

▼販売商品ラインナップ

・ラリーカー 1/43スケール ミニカー（TOYOTA GAZOO Racing仕様、FIT-EASY Racing仕様）各15個限定 各15,000円（税込）

・ハイドロフラスクボトル F.Eオリジナルボトル 全12種類 各5,500円（税込）

・F.Eオリジナルキャップ 15個限定販売 2種類 各1,500円（税込）

・完走記念メダル 3,000円（税込）※ケース付き：3,300円（税込）

※当クラブの会員様には、無料でお渡しいたします。

◆開会式（ランニングミーティング）

また午前8時20分ごろからメインステージで開かれる開会式で当社が皆さまを盛り上げます。

毎年、大好評の当クラブのインストラクターによるストレッチレッスンや、今年8月に当社が主催したボディメイクコンテスト「FIT-EASY CUP 2025」の上位入賞者による圧巻のパフォーマンスを実施。

また、今大会のゲストランナーを務める、ダイエット系YouTuber・たろにぃさんによる特別ストレッチレッスンでは、スタート直前のランナー皆様の体を温めながら、じっくりほぐします。

誰でも簡単にすぐに実践できるストレッチですので、お気軽にご参加ください。

当社は今大会で3年連続で公式アンバサダーを務め、大会の広報活動やイベント、ブース出展などを通じて、地元・岐阜県で開催される歴史ある大会を盛り上げるほか、スポーツを通じた地域コミュニティの活性化や地域振興に貢献していきます。

◆フィットイージー 会社概要

社 名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

資 本 金：1,356,005,125円

事 業 内 容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

従 業 員 数：304名 ※2025年10月1日現在

店 舗 数：238店舗 ※2025年11月8日現在

U R L ：https://fiteasy.jp/（サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/(https://fiteasy.jp/)（コーポレートサイト）