【11月12日開催】ネイチャーガバナンス・ネイチャーポジティブに関する地域×自治体×企業×スタートアップ連携の最前線を知る

100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」SUNDRED株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：留目 真伸、以下：SUNDRED）は、東京都が推進するスタートアップ支援事業「TOKYO SUTEAM」において、令和7年度採択事業「ネイチャーガバナンス・スタートアップ・プログラム」を開始します。

本プログラムの始動にあたり、2025年11月12日（水）に京橋エドグランにて、キックオフ・イベントを開催します。

本取り組みの背景

地球規模で進む気候危機と生物多様性の喪失は、GDPの50%以上が自然資本に依存する現代経済にとって重大なリスクです。国際的には、TNFD（自然関連財務情報開示）やネイチャーポジティブ経済への移行が進み、金融・産業政策の中核に「自然資本」が位置づけられつつあります。

日本でも、GX基本方針や生物多様性国家戦略2023-2030、東京都の気候変動対策方針などにより、自然資本に基づく経済転換の重要性が明確化されています。一方で、「ネイチャーポジティブ」をテーマにしたスタートアップの数や支援インフラは欧米に比べてまだ少なく、事業化ノウハウや支援人材の不足が課題です。

SUNDREDが推進する「ネイチャーガバナンス・スタートアップ・プログラム」は、「自然資本の保全・再生・循環・発展」を核としながら、都市課題の解決と価値創出に挑むスタートアップを発掘・育成する取り組みです。

本プログラムでは、産官学民の多様なステークホルダーが協働し、社会実装までを見据えた新たな産業エコシステムの構築を目指します。

主な取り組み内容

キックオフ・イベント概要

- ネイチャーポジティブ領域に挑むスタートアップの発掘・伴走支援- 自治体・企業・研究機関・金融機関と連携した実証（PoC）推進- 共創型支援人材（インタープレナー）の育成とネットワーク形成- 自然資本と都市経済を橋渡しする「ネイチャーガバナンス産業」の創出

ネイチャーガバナンス、ネイチャーポジティブについて「知る」「語る」「考える」

～地域×自治体×企業×スタートアップ連携の最前線～

日時：2025年11月12日（水）15:00～17:30（～19:00 懇親会）

会場：Incubation CANVAS TOKYO

住所：東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン29階 / artience株式会社内

主催：SUNDRED株式会社

協力：Incubation CANVAS TOKYO

参加費：無料（懇親会希望者のみ2,000円）

申込方法：Peatixイベントページより事前申込

申し込みURL：https://peatix.com/event/4666654/

■プログラム詳細（予定）

15:00～15:20 オープニング挨拶、プログラム説明

SUNDRED株式会社 代表取締役 CEO 留目 真伸

（TOKYO SUTEAM採択事業「ネイチャーガバナンス・スタートアップ・プログラム」紹介）

15:20～16:20 Keynote & パネルディスカッション

テーマ：インプットディスカッション「ネイチャーポジティブの産業化とスタートアップの可能性」

登壇者：

SUNDRED株式会社 代表取締役 CEO 留目 真伸

株式会社AIST solutions(産総研100%出資)コーディネート事業本部コーディネータ 及川 隆信

環境省大臣官房統括官グループ 環境計画室 室長 黒部 一隆

株式会社ヒューマンルネッサンス研究所（オムロングループ） 代表取締役社長 立石 郁雄

16:20～17:20 共創ワークショップ「ネイチャーポジティブ産業のアジェンダ共創」

・地域、自治体、企業、スタートアップ、研究者が混成チームで討議

・テーマ例：「環境DNA解析による生物多様性モニタリング」「都市と自然の共生モデル構築」「サーキュラーエコノミーと自然資本」

共創ワークショップ ファシリテーター：

SUNDRED株式会社 パートナー 岡本 克彦

17:20～17:30 クロージング・写真撮影

17:30～19:00 ネットワーキング懇親会（任意参加）

・多様な参加者が共創の芽を持ち寄る交流の場

Incubation CANVAS TOKYOについて

「Incubation CANVAS TOKYO」は、artience株式会社が運営するマテリアル分野に特化した共創拠点です。

25社以上のパートナー企業とグローバルなネットワークを活かし、社会課題解決と新たな価値創造を推進しています。

マテリアル技術と用途の橋渡しを通じて、サイエンスの社会実装を加速させます。

URL：https://incubation-canvas.tokyo/

SUNDREDのIndustry-Up as a Service（エコシステムビルディングサービス）

SUNDREDは100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」として、アカデミアの研究とプロジェクトの実践を通じて開発した「新産業共創プロセス」にもとづき、社会起点の目的を実現する新産業の共創に取り組んでいます。

その最大の特徴は個社単独での新規事業の開発ではなく、新産業の共創を通じて新たな事業機会・投資機会の創出を進めていくというコンセプトにあります。

目的・アジェンダの共創を加速するソリューション「Future Board」、新産業のエコシステムの共創を推進する「新産業共創スタジオ」、組織の壁を越えて目的・エコシステムの共創をリードする「インタープレナー」の発掘・育成・ネットワーク化、多様なインタープレナーが集うリビングラボ等の「対話・共創の場」の開発・運営を通じて、新しいパラダイムに求められる新産業の創出・エコシステムの構築・社会実装を加速しています。

Industry-Up as a Service

https://www.industry-up.com/

新しい時代における価値創造を牽引する「インタープレナー」について

SUNDREDは新しい時代における価値創造を牽引する人材として「インタープレナー」の開発に取り組んでいます。インタープレナーとは、組織の枠を超えて社会起点で発想し、オープンでフラットな対話を通じて目的を共創し、仲間とリソースを集めてプロジェクトを推進し、組織にも貢献しながら社会の変革を導く人材です。現在、SUNDREDのインタープレナー・コミュニティには、大企業、中小企業、スタートアップ、自治体、大学、研究者、医療者、教育者など約2,600名が参加し、新産業創出に向けた対話・実践を展開しています。

インタープレナー

https://www.interpreneur.jp/

TOKYO SUTEAMについて

東京都では、令和4年11月に「Global Innovation with STARTUPS」を策定し、東京が中心となって挑戦者が希望を持って活躍できる社会の実現に向けて、「異次元」のスタートアップ戦略の展開を図っています。加えて、令和7年3月には「2050東京戦略」を策定し、スタートアップに関する2035年までの政策目標を掲げています。本事業は、東京都と多様な支援者の連携による多彩なスタートアップ支援の展開とその支援者同士のネットワーク化をもって、東京のスタートアップ・エコシステムの強化、ひいてはスタートアップの創出と成⾧を促進することを目的としています。

TOKYO SUTEAM公式サイト

https://tokyosuteam.metro.tokyo.lg.jp/

会社概要

企業名：SUNDRED株式会社

設立：2017年3月

代表者：代表取締役 CEO 兼 GM 留目 真伸

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

オフィス：東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

事業内容：100個の新産業の共創を目指す「新産業のエコシステムビルダー」。エコシステムのデザインを起点に、成長領域にリソースを集約し、新産業を共創。

URL：https://sundred.co.jp