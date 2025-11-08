Amazon新登場｜OSCALのフラッグシップスマートフォンTANK 1 ― 過酷な環境でも頼れる次世代5Gタフネス機

DOKE COMMUNICATION (HK) LIMITED

OSCALは、次世代5Gタフネススマートフォンのフラッグシップモデル「TANK 1」を、2025年11月8日（土）よりAmazonで発売します。48GB（16GB＋32GB拡張）＋512GBモデルをラインアップし、発売記念特別価格として13％OFFの税込65,900円で提供されます。

製品URL：https://geni.us/0Blk

割引率：13％OFF

Amazon発売記念特別価格：

●48GB（16GB＋32GB拡張）＋512GBモデル：65,900円（通常価格75,900円）

TANK 1は、OSCALのタフネススマートフォンの最上位モデルとして、20,000mAhの大容量バッテリー、6.78インチ2.4Kディスプレイ、170ルーメンデュアルビームLEDライト、64MPメイン＋50MPフロント＋20MP赤外線ナイトビジョンカメラ、5G対応MediaTek Dimensity 7050、最大48GB RAM、512GBストレージなどを搭載。過酷な環境でも安定したパフォーマンスを発揮し、アウトドアや現場、冒険で活躍するユーザーに最適なスマートフォンです。

圧倒的20,000mAh大容量バッテリー

OSCAL TANK 1は最大級の20,000mAhバッテリーを搭載。電源のない現場や雨に濡れた建設現場、砂埃の舞う道、深夜の救助活動でも、最大1080時間の待機、または3～5日の連続使用が可能です。GPSやライト、通信機器も長時間安定稼働し、55W有線・ドックターボ充電に対応。短時間の充電でもすぐにフルパワーで行動を再開できます。

業界トップクラスのタフネス性能

IP68/IP69K防水防塵、MIL-STD-810H準拠、UL94難燃規格対応で、極寒・酷暑・水没・落下など過酷な環境下でも安定動作。170ルーメンのデュアルビームライト（SOSモード付）、100dBスピーカー、赤外線リモコンにより、視界確保や緊急信号送信も可能です。

6.78インチ2.4Kディスプレイ ＋ デュアルスクリーン搭載

直射日光下でも見やすい6.78インチ2.4Kディスプレイ（700nit/120Hz）と、背面の2.01インチサブディスプレイで、コンパス・天気・健康データ・通知を常時確認可能。64MPメインカメラのセルフィービューファインダーとしても活用できます。

プロ仕様のトリプルカメラシステム

64MPメイン＋50MPフロント＋20MP赤外線ナイトビジョンカメラを搭載し、昼夜を問わず鮮明な撮影が可能。4K動画撮影にも対応し、現場記録やクリエイティブな映像制作も高精細に残せます。

最新5G性能で高速・安定接続

6nm MediaTek Dimensity 7050 5Gチップセット（最大2.4GHz）とWiFi 6対応により、大容量データや4K映像もスムーズに処理可能。最大48GB RAM＋512GBストレージで、マルチタスクも快適です。

Doke AIスイートで作業効率と創造性を最大化

最新DokeOS 4.2（Android 15ベース）と独自開発のDoke AIスイートを搭載。Hi Doki、ImageX、VidGen、Soundleの4つのAIアプリが統合され、現場調査・資料検索・画像・動画編集・音楽制作までサポート。最大3年間のAndroidアップデート保証と国内サポートも完備しています。

OSCAL TANK 1｜Amazonにて好評販売中！

48GB（16GB＋32GB拡張）＋512GBモデル

▶ 発売記念価格：65,900円（通常価格75,900円）

▶ 割引率：13％OFF

▶ 製品URL：https://geni.us/0Blk



過酷な環境でも安心して使えるフラッグシップ5Gタフネススマートフォン、TANK 1をこの機会にぜひ手に入れて、その高性能と堅牢性を体験してください。

- OSCALについて

OSCALは、スマートでスタイリッシュ、かつタフなデバイスを提供する次世代テクノロジーブランドです。トップクラスのR&Dチームと業界経験豊富な専門家によって開発され、世界各国のサプライヤーと連携しながら、安定した高品質の製品を提供しています。スマートフォン、タフネススマホ、タブレット、ウェアラブル、ポータブル電源など、多彩な製品ラインアップで、日常生活からアウトドアまで幅広く対応しています。

「Oscal 公式サイト」

https://www.oscal.hk/

「X(旧Twitter)]

https://x.com/OscalJapan

「Youtube」

https://www.youtube.com/@Oscal_official/videos