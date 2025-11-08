【調布クレストンホテル】クリスマスは家族で美味しい時間を満喫！クリスマスファミリーバイキング 【 ご予約受付中! 】

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：ＨＭＩホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営する調布クレストンホテル（東京都調布市）では、ランチタイムにご家族で楽しめるクリスマスファミリーバイキングを開催いたします。

※写真はイメージです。

今年のクリスマスは思い出に残るホテルランチはいかがでしょうか。ホテルシェフがクリスマスにふさわしい特別メニューの数々をご提供いたします。会場では、お食事を楽しみながらクリスマスイベントも開催！ダンサー・パフォーマーの クラウン・ボムさんによるコメディーショーが会場を盛り上げます。いつもとは違うホテルならではの特別なクリスマスをお楽しみください。

クリスマスファミリーバイキング <ご予約制＞

会期：2025年12月21日(日)

開催時間：12：00～14：00 会場： 調布クレストンホテル（調布PARCO8階）

ランチバイキング 料金

大人1名様 5,000円（税込）/ 小学生1名様 3,000円（税込）

3歳～未就学児1名様 1,000円（税込）/ 3才未満無料

※人数のご変更・キャンセルは12/19（金）までとさせていただきます。

※前日・当日のキャンセルは、全額のご負担となります。

＜バイキングメニューのご案内＞

オードブルバリエ／季節野菜のムース魚介とコンソメジュレ添え

オープンサンドとミックスサンドウィッチ／シーフードと野菜のマリネ

白身魚の香草パン粉焼きプロヴァンサルソース／チキンマカロニグラタン

厚切り豚ロースのグリル ジンギスカンソース／ローストチキン～プーレ・ロティ～ジュド・プーレ

アンガス牛のロースト 温野菜添え チミチリソース／ビーフシチューのパイ包みココット焼き

魚介のブイヤベース仕立て／ナポリタンスパゲッティ／シェフおすすめカレー

刺身盛り合わせ／カップちらし寿司／冷やしたぬき蕎麦／天ぷら盛り合わせ

和・中華冷製盛り合わせ／点心2種盛り合わせ／韓国風茹で豚

本日のスープ／サラダバー

パティシエ特製デザート盛り合わせ／季節のフルーツ盛り合わせ

※一部入荷の状況により、メニューが変更になる場合もございます。

★☆★クリスマスファミリーバイキング 会場イベント ★☆★

クラウン・ボムのXmasコメディーショー

◆12：45～

楽しいクラウンショーをお楽しみください！お子様には嬉しいプレゼントもあるよ♪

＜クラウン・ボム プロフィール＞

パフォーミングアーツカレッジ

クラウンコース卒業

H12.4～ プロのパフォーマーとして活躍中

レパートリー

バルーンアート、ボール、クラブ、ディアボロ、シェイカーズカップ、⽫回し、

手品、シガーボックス など

クラウン・ボム

調布クレストンホテルホームページからのご案内は

こちら :https://hmihotelgroup.com/crestonhotel-chofu/event/index.php#xmas?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=xmas_family_buffet_2025&utm_content=chofu_creston

クリスマスファミリーバイキングの予約ついてはホテルHPからのご予約もご利用ください。

ご予約はこちら :https://airrsv.net/chofucrestonhotel/calendar/menuDetail/?schdlId=T003C615B5

お電話でのご予約・お問合せは

調布クレストンホテル TEL 042-489-5000<代表＞（受付時間 10：00～18：00）

調布クレストンホテル

調布駅から徒歩1分。調布PARCO 8F～10Fのホテルは、アットホームなウエディング・大小の宴会場での展示会や会議からご宿泊まで様々なホテルライフをご利用いただけます。

〒182-0026 東京都調布市小島町1-38-1 調布PARCO 8F～10F

TEL:042-489-5000 FAX:042-489-1106 https://hmihotelgroup.com/crestonhotel-chofu/