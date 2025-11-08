AI翻訳イヤホン「Heara Air」クラウドファンディング開始！
WiFiがなくても、自然な会話をサポート
Heara Air LabのAI翻訳イヤホンが、旅を楽しく
144言語対応・リアルタイム翻訳・ノイズ抑制・オフライン対応。
株式会社45.r（東京都世田谷区、代表取締役 山田雅彦）は、AI翻訳イヤホン「Heara Air（ヒアラ・エアー）」のクラウドファンディングを、本日2025年11月8日（土）よりCAMPFIREにて正式に開始しました。
CAMPFIREプロジェクトページ
https://camp-fire.jp/projects/view/896201
💡 “聞く力を拡張する” - Heara Airとは
シンプルで、洗練されたデザイン。
Bluetooth 5.3対応、最大144言語のリアルタイム翻訳をサポート。
Heara Airが、あなたの耳を“通訳”にする。
「Heara Air」は、“あなたの耳が通訳になる”をコンセプトに開発された、AI翻訳搭載イヤホンです。
最大144言語に対応し、海外旅行・出張・学習・ビジネス・医療・教育現場など、あらゆるシーンでスムーズなコミュニケーションを実現します。
主要言語はオフラインでも使用可能で、ネット環境が不安定な海外や地方でも安心して利用できます。
また、ノイズ抑制機能と0.5秒応答のリアルタイム翻訳エンジンを搭載。
自然な会話のテンポを維持しながら、より人間らしい翻訳体験を提供します。
CAMPFIRE限定・特別リターン
早期特典から1年保証付きモデルまで、CAMPFIRE限定価格でご用意。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171482/table/4_1_0dddef95773a2ad3f5c858ddd3aede29.jpg?v=202511080257 ]
クラウドファンディング期間：
2025年11月8日（土）～11月30日（日）まで（予定）
🧠 技術とデザインの両立
Heara Airは、「人とテクノロジーが自然に共存するデザイン」をテーマに設計されています。
Bluetooth 5.3による安定した通信、低遅延な音声処理、そして長時間の装着でも快適な軽量デザインを実現。
シンプルで洗練されたフォルムは、日常からビジネスシーンまで幅広く調和します。
🌍 Heara Air Labから生まれた“共創型プロジェクト”
聞く力が、次の時代をつくる。
Heara Air Labは、“人がAIを使いこなす社会”を共創するプロジェクトです。
本製品は、「Heara Air Lab」という共創プロジェクトから誕生しました。
プロトタイプ開発からユーザーの意見を反映し、「人がAIを使いこなす社会」をテーマに研究を続けています。
プロジェクトでは、クラウドファンディング支援者を“Crew（クルー）”として迎え入れ、
製品改良や新機能アイデアを共に育てていく仕組みを導入します。
今後の展開
2025年12月 量産・最終検品
2026年1月 順次出荷予定
2026年夏 Heaea Speekエンジンリリース予定
🏢 会社概要
会社名： 株式会社45.r（ヨンジュゴドットアール）
所在地： 東京都世田谷区
代表者： 代表取締役 山田雅彦
事業内容： AIデバイス・SaaS・クラウドアプリ開発／ブランド運営
公式サイト： https://45dr.tokyo
