AI翻訳イヤホン「Heara Air」クラウドファンディング開始！

株式会社45.rWiFiがなくても、自然な会話をサポートHeara Air LabのAI翻訳イヤホンが、旅を楽しく

144言語対応・リアルタイム翻訳・ノイズ抑制・オフライン対応。

株式会社45.r（東京都世田谷区、代表取締役 山田雅彦）は、AI翻訳イヤホン「Heara Air（ヒアラ・エアー）」のクラウドファンディングを、本日2025年11月8日（土）よりCAMPFIREにて正式に開始しました。

CAMPFIREプロジェクトページ

https://camp-fire.jp/projects/view/896201

💡 “聞く力を拡張する” - Heara Airとは

シンプルで、洗練されたデザイン。Bluetooth 5.3対応、最大144言語のリアルタイム翻訳をサポート。Heara Airが、あなたの耳を“通訳”にする。

「Heara Air」は、“あなたの耳が通訳になる”をコンセプトに開発された、AI翻訳搭載イヤホンです。

最大144言語に対応し、海外旅行・出張・学習・ビジネス・医療・教育現場など、あらゆるシーンでスムーズなコミュニケーションを実現します。

主要言語はオフラインでも使用可能で、ネット環境が不安定な海外や地方でも安心して利用できます。

また、ノイズ抑制機能と0.5秒応答のリアルタイム翻訳エンジンを搭載。

自然な会話のテンポを維持しながら、より人間らしい翻訳体験を提供します。

CAMPFIRE限定・特別リターン

早期特典から1年保証付きモデルまで、CAMPFIRE限定価格でご用意。[表: https://prtimes.jp/data/corp/171482/table/4_1_0dddef95773a2ad3f5c858ddd3aede29.jpg?v=202511080257 ]

クラウドファンディング期間：

2025年11月8日（土）～11月30日（日）まで（予定）

🧠 技術とデザインの両立

Heara Airは、「人とテクノロジーが自然に共存するデザイン」をテーマに設計されています。

Bluetooth 5.3による安定した通信、低遅延な音声処理、そして長時間の装着でも快適な軽量デザインを実現。

シンプルで洗練されたフォルムは、日常からビジネスシーンまで幅広く調和します。

🌍 Heara Air Labから生まれた“共創型プロジェクト”

聞く力が、次の時代をつくる。Heara Air Labは、“人がAIを使いこなす社会”を共創するプロジェクトです。

本製品は、「Heara Air Lab」という共創プロジェクトから誕生しました。

プロトタイプ開発からユーザーの意見を反映し、「人がAIを使いこなす社会」をテーマに研究を続けています。

プロジェクトでは、クラウドファンディング支援者を“Crew（クルー）”として迎え入れ、

製品改良や新機能アイデアを共に育てていく仕組みを導入します。

今後の展開

2025年12月 量産・最終検品

2026年1月 順次出荷予定

2026年夏 Heaea Speekエンジンリリース予定

🏢 会社概要

会社名： 株式会社45.r（ヨンジュゴドットアール）

所在地： 東京都世田谷区

代表者： 代表取締役 山田雅彦

事業内容： AIデバイス・SaaS・クラウドアプリ開発／ブランド運営

公式サイト： https://45dr.tokyo

