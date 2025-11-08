『ゆるキャン△ 音楽祭2026』詳細情報公開 本日11月8日よりチケット販売を開始！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下 フリュー）の子会社「フリュー・ピクチャーズ株式会社」が幹事を務めるTVアニメ『ゆるキャン△』シリーズのスペシャルイベント『ゆるキャン△音楽祭2026』。本日 11月8日（土）11:00より、第一回 チケット抽選申込み受付がスタートいたしました。

『ゆるキャン△音楽祭2026』

『ゆるキャン△音楽祭2026』のコンセプトは、“原作10周年イヤー記念”です。2025年5月に原作連載10周年を迎えたことを記念して、本イベントではこれまでのTVアニメ『ゆるキャン△』シリーズを、映像と音楽、そして会場に参加する皆様と共に振り返りながら、一挙総ざらいするメモリアルなプログラムをお届け。みんなで連載10周年をお祝いします。

またイベントには、立山秋航＋ゆるキャン△アコースティックバンド（通称：立山バンド）に加え、歴代主題歌アーティストである亜咲花さん、佐々木恵梨さん、キミのねの出演が決定。それぞれから開催を記念したお祝いコメントも到着しております。

＜出演者コメント＞

■立山秋航さん

立山秋航さん

『ゆるキャン△音楽祭2026』、鋭意、準備中です！レアな楽曲や、ここでしか見ることのできないパフォーマンスも考えています。メモリアルなコンサートになる事間違いなしです。みんなで集まって、10周年をお祝いしましょう！

■亜咲花さん

亜咲花さん

『ゆるキャン△』連載10周年、おめでとうございます！数々の新たな発見や学び…そしてかけがえのない景色を、作品を通して沢山見させてもらいました。改めて『ゆるキャン△』という素敵な作品に関わらせて頂いたことを、心から幸せに思います。世界は空で繋がってるからね。遠く離れててもみんな一緒！音楽祭に足を運ばれる方も、残念ながら来られない方も。みんなで心を一つに！ゆるっとキャンプ楽しみましょうね △

■佐々木恵梨さん

佐々木恵梨さん

『ゆるキャン△』10周年本当におめでとうございます！作品とともに歩んできた時間の中で、音楽が皆さんの思い出に少しでも寄り添えていたら嬉しいです。『ゆるキャン△音楽祭2026』では、感謝の気持ちと作品の優しさやリラックス感、そしてお祝いのわちゃわちゃ感も少し音にのせて、皆さんと心温まる時間を過ごせたらと思います。

■キミのね

キミのね

つむぎしゃちさん（Vocal）

まずは原作10周年記念本当におめでとうございます！絵、音楽、空気感など、『ゆるキャン△』は『ゆるキャン△』でしか味わえない多幸感があり、私たちキミのねも毎回、旅に連れていってもらってる気分です！次はどこへゆくんだろう♪そんなドキドキを楽しみに、これからも『ゆるキャン△』ファンとして楽しませていただきながら、音楽でも盛り上げていけたら嬉しいです。

舞氏さん（Violin）

『ゆるキャン△』連載10周年、本当におめでとうございます！『ゆるキャン△音楽祭2026』にキミのねが出演させていただけることになり嬉しさでいっぱいです。たくさんの方の10年分の愛が詰まった作品の大切なイベント、皆さまに負けじと愛をたっぷり込めた音をお届けします！

久下真音さん（Sound Produce）

『ゆるキャン△』連載10周年、本当におめでとうございます！キミのねとしてはアニメ3期のオープニングから参加させていただき、またこの音楽祭を通してこの世界観に触れられることを心から嬉しく思います。作品を通して広がる“キャンプの空気”やぬくもりを、音で少しでも彩れるように、これからも心を込めて音を紡いでいきます。

＜イベントの見どころ＞

■Point1

これまでのアニメシリーズを網羅したコンセプトでお届け！あの名シーンが素敵な音色で蘇ります。

■Point2

イベント初！歴代主題歌アーティスト、亜咲花さん、佐々木恵梨さん、キミのねの3組が勢揃い！主題歌は余す所なく全曲披露はもちろん、コラボパフォーマンスも・・・！？

＜『ゆるキャン△音楽祭2026』概要＞

[開催日程] 2026年3月1日（日）

[開催時間]

〈昼の部〉開場12:00～ 開演13:00～ 〈夜の部〉開場16:00～ 開演17:00～

※開場・開演時間は、変更になる可能性がございます。

[開催場所] 正和工業にじいろホール（春日部市民文化会館） （春日部市粕壁東二丁目8番61号）

[出演]

立山秋航＋ゆるキャン△アコースティックバンド、亜咲花さん、佐々木恵梨さん、キミのね

※出演者は予告無く変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください

■チケット情報

【昼夜通し券】最前方エリア確約チケット（限定グッズ付き）

[チケット料金] 32,000円（税込）

[特典内容]

１.最前方エリア確約（昼夜両公演）

２.イベント限定タオル（昼夜2種）

３.【通し券特典】チケットクリアホルダー

【単公演】前方エリア確約チケット（限定グッズ付き）

[チケット料金] 16,000円（税込）

[特典内容]

１.前方エリア確約（単公演）

２.イベント限定タオル（1種）

※昼の部／夜の部でタオルの絵柄が異なります。

【昼夜通し券】通常チケット（限定グッズ付き）

[チケット料金] 27,000円（税込）

[特典内容]

１.イベント限定タオル（昼夜2種）

２.【通し券特典】チケットクリアホルダー

■第1回抽選概要

[受付期間] 2025年11月8日（土）11:00～2025年12月7日（日）23:59

[当選発表] 2025年12月11日（木）13:00～

[当選時支払い期間] 2025年12月11日（木）13:00～2025年12月18日（木） 21:00

[抽選受付サイト] https://eplus.jp/yurucamp2026/

※お1人様につき、4枚まで申込可能。

※チケット種は複数種申し込み可能です。ただし、通し券、昼公演、夜公演それぞれにお申込みいただきましても、重複当選はいたしません。[小川3]

■第2回抽選受付に関して

以下の券種が申込可能となります。

【単公演】通常チケット（限定グッズ付き）

[チケット料金] 13,500円（税込）

[特典内容] イベント限定タオル（1種） ※昼の部／夜の部でタオルの絵柄が異なります。

[お問い合わせ窓口]

チケットに関して：イープラスFAQ https://support-qa.eplus.jp/hc/ja （PC・スマホ共通）

公演に関して：フリュー・ピクチャーズ株式会社 https://www.furyu.jp/contact.html

※詳細はTVアニメーション『ゆるキャン△』シリーズ公式HP（https://yurucamp.jp/）にてご確認ください。

＜『ゆるキャン△』とは＞

『ゆるキャン△』

芳文社「まんがタイムきららフォワード」にて連載され、現在はマンガアプリ「COMIC FUZ」（芳文社）にて大人気連載中の漫画『ゆるキャン△』（あｆろ著）。リンやなでしこたちがキャンプを通して友情を深め、等身大の日常生活を送る様子をゆるやかに描いた人気作品。TVアニメ化や実写ドラマ化もされ、昨今のキャンプブームを大きくけん引。昨年11月には、TVアニメ『ゆるキャン△ SEASON４』制作決定の発表もされています。

＜権利表記＞

(C)あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト

＜『ゆるキャン△』10周年記念展＞

『ゆるキャン△』10周年記念展

原作初となる大規模展覧会が開催決定！本展では、あfろ先生が描く漫画原稿やカラーイラストを中心に、『ゆるキャン△』10年の歩みを振り返ります。あfろ先生が描く、『ゆるキャン△』の世界をぜひ体感してください。

＜『ゆるキャン△』10周年記念展 実施概要＞

■東京会場

[会場] 東京ソラマチ(R)５Ｆスペース634

[開催期間] 2025年11月15（土）～11月24日（月・祝）

■大阪会場

[会場] あべのハルカス近鉄本店 ウイング館4階 第2催会場

[開催期間] 2026年1月28日（水）～2月9日（月）

■関連URL

『ゆるキャン△』10周年記念展 公式HP：https://yurucamp-ex.com

『ゆるキャン△』10周年記念展 公式X：https://x.com/yurucamp_ex

＜権利表記＞

(C) あfろ／芳文社

※本リリースに掲載の内容は、予告なく変更・中止となる場合がございます。ご了承ください。

※その他記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。

