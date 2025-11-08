『第10回ネット小説大賞』受賞作『紫色のクラベル ～全てを奪われたので、傾国の悪役令嬢となって返り咲きます～』コミカライズ第3巻(完)が11月8日(土)発売！
第10回ネット小説大賞コミックシナリオ賞を受賞した『紫色のクラベル～傾国の悪役令嬢、その貴種流離譚～』（著：星見だいふく）のコミカライズ第3巻が、2025年11月8日（土）に株式会社新潮社より発売されます。
3巻書影
コミカライズを担当するのは、『転生令嬢はご隠居生活を送りたい！ 王太子殿下との婚約はご遠慮させていただきたく』（KADOKAWA刊）の漫画版で人気を博した冨月一乃氏。
原作で描かれた、全てを失いそれでも全身全霊で貴族社会を生き抜く主人公と、彼女を取り巻く人間模様を、美麗な絵柄と迫力の構成でビジュアル化しました。
自分の全てをかけて戦った少女の結末をどうぞお見逃しなく！
●3巻あらすじ
大切な人を守るため、マクファーレン判事との対決を決意したマリア。エンジェリクで公爵として着実に力をつける中、生国キシリアから、マリアの身柄引き渡し要求が届いて――。自分の全てをかけて戦った少女の貴種流離譚ついに完結!
3巻より抜粋
●著者紹介
原作：星見だいふく氏
『紫色のクラベル～傾国の悪役令嬢、その貴種流離譚～』が第10回ネット小説大賞コミックシナリオ賞を受賞。本作で商業デビュー。
漫画：冨月一乃氏
美麗な絵柄と抜群の構成力を併せ持つ。代表作に『転生令嬢はご隠居生活を送りたい！ 王太子殿下との婚約はご遠慮させていただきたく』（原作：雨宮れん/キャラクター原案：Shabon /KADOKAWA）『追放された氷の聖女は暴炎の王子に娶られる～旦那様に寵愛されて、今度こそ居場所をみつけます！～』（アイプロダクション）など。
●書籍データ
タイトル：『紫色のクラベル ～全てを奪われたので、傾国の悪役令嬢となって返り咲きます～ 3』
著者名：原作 星見だいふく 漫画 冨月一乃
発売日：2025年11月8日(土)
希望小売価格：814円
URL：https://ebook.shinchosha.co.jp/book/F917151/