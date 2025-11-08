『第10回ネット小説大賞』受賞作『紫色のクラベル ～全てを奪われたので、傾国の悪役令嬢となって返り咲きます～』コミカライズ第3巻(完)が11月8日(土)発売！

株式会社新潮社

第10回ネット小説大賞コミックシナリオ賞を受賞した『紫色のクラベル～傾国の悪役令嬢、その貴種流離譚～』（著：星見だいふく）のコミカライズ第3巻が、2025年11月8日（土）に株式会社新潮社より発売されます。



コミカライズを担当するのは、『転生令嬢はご隠居生活を送りたい！　王太子殿下との婚約はご遠慮させていただきたく』（KADOKAWA刊）の漫画版で人気を博した冨月一乃氏。


原作で描かれた、全てを失いそれでも全身全霊で貴族社会を生き抜く主人公と、彼女を取り巻く人間模様を、美麗な絵柄と迫力の構成でビジュアル化しました。


自分の全てをかけて戦った少女の結末をどうぞお見逃しなく！



●3巻あらすじ

大切な人を守るため、マクファーレン判事との対決を決意したマリア。エンジェリクで公爵として着実に力をつける中、生国キシリアから、マリアの身柄引き渡し要求が届いて――。自分の全てをかけて戦った少女の貴種流離譚ついに完結!



●著者紹介

原作：星見だいふく氏


『紫色のクラベル～傾国の悪役令嬢、その貴種流離譚～』が第10回ネット小説大賞コミックシナリオ賞を受賞。本作で商業デビュー。



漫画：冨月一乃氏


美麗な絵柄と抜群の構成力を併せ持つ。代表作に『転生令嬢はご隠居生活を送りたい！　王太子殿下との婚約はご遠慮させていただきたく』（原作：雨宮れん/キャラクター原案：Shabon /KADOKAWA）『追放された氷の聖女は暴炎の王子に娶られる～旦那様に寵愛されて、今度こそ居場所をみつけます！～』（アイプロダクション）など。



●書籍データ

タイトル：『紫色のクラベル ～全てを奪われたので、傾国の悪役令嬢となって返り咲きます～ 3』


著者名：原作　星見だいふく　漫画　冨月一乃


発売日：2025年11月8日(土)


希望小売価格：814円


URL：https://ebook.shinchosha.co.jp/book/F917151/