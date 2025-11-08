【謎解きゲーム】『解くまで飲めない謎解きブリューイング』本日発売！ビールの謎を解いて、最高の一杯にたどり着け!!

株式会社クラグラ

札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーClaGla（クラグラ）は、謎解きゲーム『グルメ系謎解き 解くまで飲めない謎解きブリューイング』を2025年11月8日（土）に発売いたしました。

本作はClaGlaの謎解きゲームブランド「ナゾグラ」の人気シリーズ「封筒謎シリーズ」の第11作目。

『ClaGlaセンバビール』とのセット先行販売が行われ、SNSなどでも話題となりました。この度いよいよ正式に発売となります。

ビール好きのための 麦芽とホップが香る謎!!

謎に満ちたビアバーを訪れたアナタ。

最高の一杯にたどり着くためには、ビールの謎を解くしかない!!

おうちでじっくり楽しむ謎解きゲームです。ヒラメキを駆使して最後のこたえを見つけ出してください。謎解きゲーム経験者向けの難易度ですが、ヒントサイトがあるのでビギナーでも安心してプレイできます。

※最後のこたえを入力するためにインターネットを使用します。

※謎解きの特性上、一度遊んだ方は再びお楽しみいただけません。

※会員登録等不要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52049/table/127_1_244804b76c31d26f89197292ff931fec.jpg?v=202511081228 ]

■ グルメ系謎解き 解くまで飲めない謎解きブリューイング

発売日：2025年11月8日（土）

発売場所：ClaGlaウェブショップ（https://ClaGla.jp(https://www.ClaGla.jp/)）、Amazon、藻岩下BRICK、Sapporo Game Space内 ゆこる、全国小売店

発売価格：1,540円（税込）

発売元：ClaGla

ゲームデザイン：センバ ノブユキ（ClaGla）

内容物：封筒 1枚 / シート 5枚（ポストカードサイズ）

必要なもの：筆記用具 / スマートフォン

商品ページ :https://www.clagla.jp/lineup/brewing

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Dy5FfdfAcAY ]

封筒謎シリーズとは？

多彩なテーマで展開される謎解きゲームシリーズです。1枚の封筒と5枚のシートに記されたすべての謎を解いて、最後のこたえを見つけ出してください。

※2025年11月より、上記の新パッケージに変更いたします。

よりどり3点で4,000円のまとめ買い割！

ClaGlaウェブショップでは「封筒謎シリーズ」をよりどり3点で4,000円になるお得なキャンペーンを実施中！気になるテーマの作品を選んで遊び比べてみてくださいね。

シリーズ一覧 :https://www.clagla.jp/view/category/ct76

ClaGla（株式会社クラグラ）

【 Creative & Game Life Adventures!! 】

ClaGlaは、北海道札幌市にあるボードゲーム・謎解きゲームのメーカーです。『ワクワク』を北海道から日本全国、そして世界へと拡げていくことがClaGlaの仕事です。

代表作『たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ。』は、おかげさまでシリーズ累計35万部を突破しました。



