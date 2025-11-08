豪華特典付き【コミックバンチKai歴史漫画フェア】11月8日(土)より開催！

株式会社新潮社

2025年11月8日、新潮社、コミックバンチKai（https://comicbunch-kai.com/）にて好評連載中の歴史漫画3作品『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』『シンデレラの反乱』『三日月の国 オスマン千夜一夜』コミックス第1巻発売を記念し、書店店頭で「コミックバンチKai歴史漫画フェア」を開催いたします。

フェア対象のコミックス2冊購入ごとに1部、総勢9名の漫画家が描き下ろす漫画小冊子が必ずもらえます。

対象作品は最新コミックスだけでなく、既刊の歴史漫画も含みます。

フェア対象作品

・三国志凶漢伝 暴喰の董卓１.【杉山惇氏】

・シンデレラの反乱１.【大西巷一】

・三日月の国 オスマン千夜一夜１.【桃山あおい】

・電波のとどく時空にいます１.２.【今村翠】

・徳川埋蔵金はアメリカにござる１.～３.【大柿ロクロウ】

・最後のレストラン Dante１.～３.【藤栄道彦】

・売国機関１.～１２.【カルロ・ゼン／品 佳直】

・傾国の仕立て屋 ローズ・ベルタン１.～１０.【磯見仁月】

・応天の門１.～２０.【灰原薬】

※敬称略

応募方法

フェア対象の作品のコミックス2冊を1つの書店様で同時購入いただき、ご購入時のレシートとコミックス2冊の表紙を撮影した画像をご用意いただき、下記リンクのフォームに従ってご応募ください。

バンチKai歴史漫画フェア回答フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbfMdPLNdDmV6vfq60tbLRSW7bCTjmF7-Clrd5mqB_jM_CQ/viewform?usp=send_form)

応募期間

2025年11月8日(土)～2026年1月7日(水)

・上記期間中にご購入いただいたコミックスが対象となります。

・フェア対象作品であれば、コミックス２冊はどのような組み合わせでも構いません。

・レシートの記載で、ご購入がフェア期間中であることと、対象作品が購入されていること(作品タイトルかISBNコード<コミックス裏面にある978から始まる13桁の数字>があること)が確認できれば、他の商品が含まれているレシートでも応募可能です。

・小冊子のプレゼントは対象コミックス2冊につき1部となりますので(例：4冊なら2部、6冊なら3部)、4冊以上でご応募される際は、レシートとご購入した点数の表紙の画像をご用意ください。

・同一レシートで複数回応募するなどの不正があった場合、すべての応募が無効となります。

・ネットショップで購入した書籍も対象となります。商品名かISBNコードと日付が分かる明細書等の表示と共に、表紙を撮影して画像をご用意ください。

・電子書籍は対象外となります。

新刊書籍データ『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』1巻『三国志凶漢伝 暴喰の董卓』1巻

【著者名】杉山惇氏

【発売日】2025年11月8日

【造本】コミック

【定価】770円（税込）

【ISBN】978-4-10-772881-4

【URL】https://kuragebunch.com/episode/2550912965593682791

『シンデレラの反乱』1巻

【著者名】大西巷一

【発売日】2025年11月8日

【造本】コミック

【定価】902円（税込）

【ISBN】978-4-10-772879-1

【URL】https://kuragebunch.com/episode/2550912965593639643

『三日月の国 オスマン千夜一夜』1巻

【著者名】桃山あおい

【発売日】2025年11月8日

【造本】コミック

【定価】792円（税込）

【ISBN】978-4-10-772882-1

【URL】https://kuragebunch.com/episode/2550912965848595707

コミックバンチKaiとは

2001年に「週刊コミックバンチ」として創刊し、2011年に「月刊コミック＠バンチ」として月刊化されるなど長年にわたり愛され続けてきた“月刊コミックバンチ”が、WEB漫画誌「コミックバンチKai（カイ）」として2024年春にリニューアルいたしました。

誌面にて連載していた頃から掲げてきた「王道と革新」という理念は継承しながら、コミックバンチKaiだからこそできるバラエティに富んだラインナップで日々挑戦していきます。

コミックバンチKai URL：https://comicbunch-kai.com/