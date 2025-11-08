【歴史漫画】童話のモデルになった“修道女たちの大反乱”を描く『シンデレラの反乱』1巻が11月8日(土)発売！

株式会社新潮社

中世ヨーロッパの宗教戦争を描いた『乙女戦争 ディーヴチー・ヴァールカ』で知られる、歴史漫画家・大西巷一氏の最新作『シンデレラの反乱』。
そのコミックス第1巻を、株式会社新潮社より2025年11月8日（土）に発売いたします。



1巻書影

■あらすじ


6世紀、フランク王国。ネウストリア王家の血を引く修道女のバシナは、二人の継姉に苛め虐げられていた。


9年前、継母フレデグンドに実の母と兄を焼き殺されるも、「汝の敵を赦しなさい」という教えのもと、独り苦辱の生活に耐えていたバシナ。


そんな彼女の前に現れたパリ王国の王女クロティルダ。二人の出会いが修道院全体を巻き込む大反乱へと繋がっていく――。


童話「シンデレラ」のモデルになった史実に基づく物語。



1巻発売を記念して「コミックバンチKai」歴史漫画フェアを開催！



2025年11月8日発売となる「コミックバンチKai」連載中の歴史漫画3作品の1巻発売を記念して、「コミックバンチKai」歴史漫画フェアを開催いたします。フェア対象のコミックス2冊購入で、総勢9名の漫画家が描き下ろす漫画小冊子が必ずもらえます。



＜フェア対象作品＞


・暴食の董卓１.


・シンデレラの反乱１.


・三日月の国 オスマン千夜一夜１.


・電波のとどく時空にいます１.２.


・徳川埋蔵金はアメリカにござる１.～３.


・最後のレストラン Dante１.～３.


・売国機関１.～１２.


・傾国の仕立て屋 ローズ・ベルタン１.～１０.


・応天の門１.～２０.



応募方法の詳細は、下記、公式サイトをご確認ください。


https://comicbunch-kai.com/article/entry/2025/historycomics



著者紹介

大西巷一（おおにしこういち）


北海道出身。1973年生まれ。石川県金沢市在住。


1997年、『豚王』で「アフタヌーン四季賞」を受賞し、デビュー。


＜主な作品＞


『女〓 JOKER』(全4巻、講談社)


※〓は「禍」の左側を「女」に。


『曹操孟徳正伝』(1～3巻、KADOKAWA)(4巻、Jコミックテラス)


『おてんば珠姫さま!』(全3巻、北國新聞社)


『ダンス・マカブル～西洋暗黒小史』(全2巻、KADOKAWA)


『乙女戦争 ディーヴチー・ヴァールカ』(全12巻、双葉社)


『乙女戦争 外伝 赤い瞳のヴィクトルカ』(双葉社)


『乙女戦争 外伝 火を継ぐ者たち』(全2巻、双葉社)


『涙の乙女 大西巷一短編集』(双葉社)


『星天のオルド タルク帝国後宮秘史』(全3巻、双葉社)


2025年5月、新潮社「コミックバンチKai」にて


『シンデレラの反乱』を連載開始。



書籍データ



【タイトル】『シンデレラの反乱』1巻


【著者名】大西巷一


【発売日】2025年11月8日


【造本】コミック


【定価】902円（税込）


【ISBN】978-4-10-772879-1


【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/772879/