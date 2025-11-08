Âè27²ó¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ËÃáÉãµÜµÇ°»³³Ù¾Þ ¼õ¾Þ¼Ô·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»³³Ù²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢²ñÄ¹¡§¶¶ËÜ¤·¤ò¤ê¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅÐ»³³èÆ°¤ª¤è¤Ó»³³Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸²½¡¦³Ø½Ñ³èÆ°¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ëー¥×¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÃáÉãµÜµÇ°»³³Ù¾Þ¡×¤ÎÂè27²ó¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Î2Ì¾¤Ë·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö120¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡×¤ÎÀÊ¾å¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼õ¾Þ¼Ô¤È¼õ¾ÞÍýÍ³¡Û
½Å×¢ ¹±É×¡Ê¤·¤²¤Ò¤í ¤Ä¤Í¤ª¡Ë»á¡ÖÆüËÜ»³³Ù²ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥äÅÐ»³¤Ø¤Î¹×¸¥¤ª¤è¤Ó¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉáµÚ³èÆ°¡×
² °ô¿Í¡Ê¤ª¤ ¤Þ¤µ¤È¡Ë»á¡Ö¥¤¥ó¥É¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î¸¦µæ¤È½ñÀÒ¤ÎÊÔ½¸¡¦½ÐÈÇ¡×
¡Ú¼õ¾ÞÍýÍ³¤Î¾ÜºÙ¡Û
½Å×¢ ¹±É×»á ¡Ê¤·¤²¤Ò¤í ¤Ä¤Í¤ª¡Ë
½Å×¢¹±É×»á¤Ï¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»°ÂçµðÊö¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥â¥é¥ó¥Þ¡Ê¥¨¥ô¥§¥ì¥¹¥È¡ËËÌÊÉ¤Î½éÅÐÚµ¡¢K2¤ÎÀ¤³¦Âè2ÅÐ¡ÊÆüËÜ¿Í½é¡Ë¡¢¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬¤ÎÆîÊö～Ãæ±ûÊö¤Î½ÄÁö¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥äÅÐ»³¤Ë¤ª¤¤¤Æµ±¤«¤·¤¤¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥ïー¥¯¤ò³ÎÎ©¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÅÐ»³³¦¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1970Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÏÆüËÜ»³³Ù²ñÂâ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯»²²Ã¤·¡¢ÅÐ·âÂâÄ¹¤äÂâÄ¹¤È¤·¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÆüËÜ»³³Ù²ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥äÅÐ»³¤ò¸£°ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î±óÀ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¸åÇÚ¤Î°éÀ®¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¡¢¸å¤ËÆüËÜ»³³Ù²ñ¤Î±óÀ¬ÅÐ»³¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ìー¥È¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¦¥È¥é¥Ðー¥¹¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¥Ò¥Þ¥é¥äÅÐ»³¡¢¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¡¢´Ä¶ÊÑÆ°¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò´µ¯¤¹¤ëÉáµÚ³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ÏÃáÉãµÜµÇ°»³³Ù¾Þ¤ËºÇ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½Å×¢¹±É×»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1947Ç¯»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£K£²Âè£²ÅÐ¡ÊÆüËÜ¿Í½é¡Ë¡¢¥é¥È¥Ã¥¯IÊöÆîÊÉ½éÅÐÚµ¡¢¥Á¥ç¥â¥é¥ó¥ÞËÌÊÉ½éÅÐÚµ¡¢¥«¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥å¥ó¥¬½ÄÁö¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê½éÅÐÚµ¡¦ÅÐÄºµÏ¿¤ò»ý¤Ä¡£ÆüËÜÉ´Ì¾»³123Æü´ÖÏ¢Â³Æ§ÇË¤òÃ£À®¡£ÆüËÜ»³³Ù²ñ120¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¡Ö¥°¥ìー¥È¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¦¥È¥é¥Ðー¥¹¡×¤òÆ§ºº¡£ÆüËÜ»³³Ù²ñÉû²ñÄ¹¡¢´ØÀ¾»ÙÉôÄ¹¤òÎòÇ¤¡£Ê¸Éô¾ÊÅÐ»³¸¦½¤½ê¹Ö»Õ¤Ê¤É¤Ç¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¡£¸½ºß¡¢Ï»¹Ã»³¤Î¿¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¼«Á³ÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
² °ô¿Í»á ¡Ê¤ª¤ ¤Þ¤µ¤È¡Ë
²°ô¿Í»á¤Ï¡¢1974Ç¯¤«¤é¥¤¥ó¥É¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¡Ê¥«¥·¥ßー¥ë¡¢¥é¥À¥Ã¥¯¡¢¥Ò¥Þ¥Á¥ãー¡¢¥¬¥ë¥ïー¥ë¡Ë¤Î¿ô¡¹¤Î»³¤ËÂâÄ¹¡¦Ââ°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·ÅÐÄº¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î»³¡¹¤òÌÖÍå¤·¤¿²òÀâ¡¢ÅÐ»³»Ë¡¢Ê¸¸¥Åù¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆüËÜ¸ì½ñÀÒ¡Ø¥¤¥ó¥É¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¡Ù¤òÆüËÜ»³³Ù²ñÁÏÎ©110¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åì³¤»ÙÉô¤ÎÊÔ½¸ÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¸ìÈÇ¤ò´ð¤Ë¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï±ÑÊ¸ÈÇ¡ØIndian Himalaya¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£¥¤¥ó¥É¡¦¥Ò¥Þ¥é¥ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ãø½ñ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âºÇ½é¤Ç¤¢¤ê¡¢»á¤Î¼ÂÁ©¡¦¸¦µæ¡¦½ñÀÒ½ÐÈÇ¤Î¸ùÀÓ¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ½¾¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Æâ³°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²°ô¿Í»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1935Ç¯¹Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¾ëÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø¹©³ØÉôÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢µþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉôÇî»Î²ÝÄø¤Ë¤Æ¹©³ØÇî»Î¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¡£ÂÍøÂç³Ø¹©³ØÉô¶µ¼ø¤òÎòÇ¤¡£ÅÐ»³´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»³³Ù²ñÅì³¤»ÙÉô¤ä°¦ÃÎ¸©»³³Ù¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤ÇÌò°÷¤òÎòÇ¤¡£¥Ò¥Þ¥é¥äÅÐ»³¤ä¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹ñÆâÅÐ»³¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤ÊÅÐ»³·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡ÚÃáÉãµÜµÇ°»³³Ù¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Â¤·Ø¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿¸ÎÃáÉãµÜÅÂ²¼¤ª¤è¤ÓÆ±ÈÞÅÂ²¼¤Î»öÀ×¤ò±Ê¤¯µÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¸²Ãø¤Ê³èÆ°¤Þ¤¿¤Ï¶ÈÀÓ¤òÉ½¾´¤·¡¢ÅÐ»³³èÆ°¤Î¾©Îå¤È»³³Ù´ØÏ¢½ôÊ¸²½¤Î¹âÍÈ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÊ¿À®10Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¡£
ÅÐ»³³èÆ°¤ÎÊ¬Ìî¤È»³³Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¸²½Åª³èÆ°¤ª¤è¤Ó³Ø½ÑÅª¶ÈÀÓ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤Ê³èÆ°¤â¤·¤¯¤Ï¶ÈÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿¸Ä¿Í¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ëー¥×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ê¿À®24Ç¯ÅÙ¤è¤êÅö²ñ²ñ°÷¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¹¤¯¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÃáÉãµÜµÇ°»³³Ù¾Þ¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤¬Áª¹Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£