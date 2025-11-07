DigiKey India、ベンガルールで正式に始動

Digikey全世界で4,700名以上のDigiKeyチームメンバーにインドから約300名の従業員が加わりました。

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータであるDigiKeyは、インド子会社「Digi-Key Electronics & Automation Trading Private Limited」を正式に立ち上げ、ベンガルールにGlobal Capability Center（GCC）を開設することを発表しました。開設されたGCCで約300名のDigiKey India従業員が専門性を活かして世界各地の事業を支援することにより、DigiKeyのインド市場に対する長期的なコミットメントが強化されます。

DigiKey Indiaの開設は、DigiKeyのグローバル拡大戦略における重要な節目となります。新たに設立されたDigiKey GCCは、イノベーションとコラボレーションの拠点として機能し、今後の採用活動や能力向上に向けて活用されます。

DigiKeyの最高経営責任者（CEO）のDave Dohertyは「今回の節目はDigiKeyのグローバル戦略における大きな前進となります」と述べ、さらに「インドのテクノロジーエコシステムと優秀な人材は、この地域における継続的な成功の鍵を握っています。今後もインドにおける事業基盤を強化し、未来への投資を進めてまいります」と語りました。

DigiKeyのポートフォリオにおけるサプライヤと取扱製品について詳しくはDigiKey.jp(https://www.digikey.com/)をご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、先端を走り続けるイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは3,000社強のクオリティブランドメーカーの1,700万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

DigiKeyウェブサイト

米国本社: https://www.digikey.com ;

日本: https://www.digikey.jp



DigiKey SNS

YouTube: https://www.youtube.com/user/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.youtube.com/user/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

YouTube (日本公式チャンネル)：https://www.youtube.com/channel/UCc-7D4LcsxH2JP9TtylRuFQ?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.youtube.com/channel/UCc-7D4LcsxH2JP9TtylRuFQ?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

Facebook: https://www.facebook.com/digikey.electronics?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.facebook.com/digikey.electronics?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

Twitter: https://twitter.com/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://twitter.com/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

Instagram: https://www.instagram.com/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.instagram.com/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.linkedin.com/company/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)