【W fund】東南アジア進出支援プログラム「Tokyo ASEAN Bridge」の第2回Pitch Eventが12月に開催決定！
W株式会社
W株式会社（本社：東京都渋谷区、代表パートナー：新 和博 ）は、スタートアップ企業の東南アジア市場進出を支援するプログラム「Tokyo ASEAN Bridge」の第2回Pitch Eventを開催することをお知らせします。
⏰ピッチイベント概要
■日時
2025年12月03日（水）13時～17時30分（予定）
■場所
渋谷スクランブルスクエア
■参加者
審査員：東南アジアで活躍する投資家5名
スタートアップ：20社前後
オーディエンス：30名程度
📣聴講者募集中
本イベントでは、VC・起業家・エコシステムビルダーとのネットワーキング機会も設けております。
東南アジア進出にご興味のある方々・東南アジア進出済みの方々は、ぜひ奮ってご応募ください！
参加を希望される方はこちらの応募フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/nkMdJPQkhYS2YaJh7