【W fund】東南アジア進出支援プログラム「Tokyo ASEAN Bridge」の第2回Pitch Eventが12月に開催決定！

W株式会社

W株式会社（本社：東京都渋谷区、代表パートナー：新 和博 ）は、スタートアップ企業の東南アジア市場進出を支援するプログラム「Tokyo ASEAN Bridge」の第2回Pitch Eventを開催することをお知らせします。

⏰ピッチイベント概要

■日時

2025年12月03日（水）13時～17時30分（予定）

■場所

渋谷スクランブルスクエア

■参加者

審査員：東南アジアで活躍する投資家5名

スタートアップ：20社前後

オーディエンス：30名程度

📣聴講者募集中

本イベントでは、VC・起業家・エコシステムビルダーとのネットワーキング機会も設けております。

東南アジア進出にご興味のある方々・東南アジア進出済みの方々は、ぜひ奮ってご応募ください！

参加を希望される方はこちらの応募フォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/nkMdJPQkhYS2YaJh7