美容フリーランス支援を強化｜クラウドビューティ、スマホ型予約管理システム「BEAUTY POS FREELANCER」を無償提供
株式会社クラウドビューティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：望月雅彦）は、
美容フリーランス専用スペースマッチングサービス「BEAUTY SHARE」登録ユーザーに向けて、
スマホ型予約管理システム「BEAUTY POS FREELANCER（ビューティポス・フリーランサー）」を無償提供いたします。
本取り組みは、美容師・ネイリスト・アイリスト・エステティシャンなど、
固定店舗を持たずに働くフリーランスの方々が、予約・顧客・会計をスマホ1台で完結できる
新しい働き方を支援するものです。
■ 背景：美容フリーランスの業務効率化を支援
近年、美容業界ではフリーランス化が進み、個室サロンやシェアスペースを利用した
「場所にとらわれない働き方」が急速に広がっています。
BEAUTY SHAREは、そうした働き方を支えるスペースマッチングプラットフォームとして、
月額・1日・時間単位で利用できる柔軟なサロン環境を提供してきました。
今回の無償提供により、スペース利用から予約・決済までがスマホ上でシームレスに連動。
フリーランスワーカーの業務効率化と顧客体験の向上を両立します。
（※一部機能は有料オプション）
■今後の展開：「ダイレクトシッピング機能」実装予定
今回提供されるBEAUTY POS FREELANCERは、今後さらなる進化を予定しています。
2025年11月には、利用者の予約ページにECショップを自動連携できる
「ダイレクトシッピング機能」を実装予定です。
これにより、在庫や発送業務をクラウドビューティが代行し、
フリーランスでも在庫リスクゼロで美容専売品を販売可能に。
> 「好きな場所で働くだけでなく、“自分のビジネスを育てる”ことを支援したい。」
- 株式会社クラウドビューティ 代表取締役 望月雅彦
■ サービス概要：「BEAUTY POS FREELANCER」とは
BEAUTY POS FREELANCER
ひとりサロンやフリーランス美容師の声から生まれた、
スマホ完結型の予約・顧客・会計管理システムです。
感覚的に操作できるボタンデザインと直感的なUIを採用し、
POSシステムに不慣れな方でも簡単に導入可能。
オプション機能でキャッシュレス決済も対応しています。
公式サイト：https://beauty-smart.jp/
■クラウドビューティについて
当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍す る人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。
企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]
代表者：代表取締役 望月雅彦
資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）
本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階
東京オフィス：東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス1階
設立：1999年6月1日
URL： https://cloudbeauty.co.jp/