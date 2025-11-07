美容フリーランス支援を強化｜クラウドビューティ、スマホ型予約管理システム「BEAUTY POS FREELANCER」を無償提供

株式会社クラウドビューティ

株式会社クラウドビューティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：望月雅彦）は、

美容フリーランス専用スペースマッチングサービス「BEAUTY SHARE」登録ユーザーに向けて、

スマホ型予約管理システム「BEAUTY POS FREELANCER（ビューティポス・フリーランサー）」を無償提供いたします。

本取り組みは、美容師・ネイリスト・アイリスト・エステティシャンなど、

固定店舗を持たずに働くフリーランスの方々が、予約・顧客・会計をスマホ1台で完結できる

新しい働き方を支援するものです。

■ 背景：美容フリーランスの業務効率化を支援

近年、美容業界ではフリーランス化が進み、個室サロンやシェアスペースを利用した

「場所にとらわれない働き方」が急速に広がっています。

BEAUTY SHAREは、そうした働き方を支えるスペースマッチングプラットフォームとして、

月額・1日・時間単位で利用できる柔軟なサロン環境を提供してきました。

今回の無償提供により、スペース利用から予約・決済までがスマホ上でシームレスに連動。

フリーランスワーカーの業務効率化と顧客体験の向上を両立します。

（※一部機能は有料オプション）

■今後の展開：「ダイレクトシッピング機能」実装予定

今回提供されるBEAUTY POS FREELANCERは、今後さらなる進化を予定しています。

2025年11月には、利用者の予約ページにECショップを自動連携できる

「ダイレクトシッピング機能」を実装予定です。

これにより、在庫や発送業務をクラウドビューティが代行し、

フリーランスでも在庫リスクゼロで美容専売品を販売可能に。

> 「好きな場所で働くだけでなく、“自分のビジネスを育てる”ことを支援したい。」

- 株式会社クラウドビューティ 代表取締役 望月雅彦

■ サービス概要：「BEAUTY POS FREELANCER」とは

BEAUTY POS FREELANCER

ひとりサロンやフリーランス美容師の声から生まれた、

スマホ完結型の予約・顧客・会計管理システムです。

感覚的に操作できるボタンデザインと直感的なUIを採用し、

POSシステムに不慣れな方でも簡単に導入可能。

オプション機能でキャッシュレス決済も対応しています。



公式サイト：https://beauty-smart.jp/

■クラウドビューティについて

当社は「美を生み出す人たちと共に、未来をつくる」をスローガンに、美容サロンや美容業界で活躍す る人たち向けにあらゆる支援ができる総合プラットフォーム会社を目指しています。

企業名：株式会社クラウドビューティ [CLOUD BEAUTY Inc.]

代表者：代表取締役 望月雅彦

資本金：311,763,278円（資本準備金他含む）

本社：大阪府大阪市中央区南本町2-2-9 辰野南本町ビル6階

東京オフィス：東京都渋谷区恵比寿4-11-9 クオーレエビス1階

設立：1999年6月1日

URL： https://cloudbeauty.co.jp/