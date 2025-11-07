【結婚相談所のリアルな口コミから自分にぴったりの最適な結婚相談所を見つける】株式会社dwingが2025年11月に結婚相談所比較サイト「メオティ」を正式ローンチ

株式会社dwing

株式会社dwing（本社：東京都、代表取締役：大内久和）は、全国の結婚相談所を比較・紹介する新サービス「結婚相談所比較サイト メオティ」を正式リリースしました。

2024年9月からプレローンチしておりましたが、多くの方に支えられこの度2025年11月に正式ローンチする運びとなりました。

※株式会社dwing公式HP：https://d-wing.co.jp/

本サービスは、大手から個人運営まで幅広い結婚相談所を対象に、結婚相談所のブランディング支援、サービス利用者のリアルな口コミの掲載、ユーザーへの婚活ご祝儀制度の提供の3つをサービスの軸として、運営しております。

■ 背景

結婚相談所の利用者は増加傾向にある一方で、「どの相談所を選べばよいかわからない」という声が多く寄せられています。

また、従来のメディアサイトだと広告予算が多い、大手中心の掲載・紹介が多くなってしまっており、個人・地域密着型の結婚相談所の認知や良さがユーザーに届きにくい現状がありました。

そこで株式会社dwingは、大手・中小・個人を問わず全国の結婚相談所を紹介する比較サイトとして「メオティ(https://meoty.jp/)」を開発。

社会的課題である少子高齢化・晩婚化の改善にもつながる【結婚相談所を信頼できる選択肢として広げるメディア】を目指しています。

■ メオティサービス概要

サービス名： 結婚相談所比較サイト【メオティ】

正式提供開始日： 2025年11月7日

URL： https://meoty.jp/

主な特徴

全国の結婚相談所を大手・中小・個人とそれぞれの良さがわかるよう掲載。

第三者視点で信頼性の高い情報を提供。

仲人・カウンセラーのブランディング支援

仲人の性格、どんな指導をされているのか、仲人のお人柄がわかるようコンテンツを作成。

メオティ経由入会者への“婚活ご祝儀”制度のご提供

メオティから結婚相談所に入会したユーザーに、Amazonギフトや振込形式で婚活支援金を進呈。

自治体との連携による地域婚活支援

移住・定住促進など、地方自治体の婚活支援情報も掲載予定。

ユーザーのリアルな口コミの収集（現在進行中）

メオティを通じてご入会された方、ご成婚退会された方の口コミを収集中。

性別、年齢、活動歴、仮交際人数、活動費用といった活動情報や、入会した結婚相談所の満足度を様々な視点で評価した結婚相談所利用満足度情報を、随時コンテンツにアップしていきます。

■ 関係者別メッセージ

● 結婚相談所の皆さまへ

「大手・中小・個人を問わず、すべての結婚相談所が正当に評価される仕組みをつくりたいと考えています。

仲人の努力やサポート力を“見える化”し、信頼と集客の両立を支援します。」

● 婚活中・婚活を検討している方へ

「どの結婚相談所を選べばいいのかわからない--そんな悩みを、リアルな口コミと客観的評価で解消します。

あなたに合った“結婚できる相談所”がきっと見つかります。」

● 自治体・婚活支援担当者の皆さまへ

「地方の結婚相談所や自治体婚活支援事業も掲載が可能です。

移住・定住促進と結婚支援を組み合わせ、地域に根ざした結婚を支援していきます。」

■ 代表取締役コメント

株式会社dwing 代表取締役 大内久和コメント

「メオティは、結婚相談所業界の透明性を高め、利用者と相談所が安心して出会える場所をつくりたいという想いから誕生しました。少子化や晩婚化といった社会課題を、メディアの力で少しでも前進させていきたいと考えています。」

■株式会社dwingとは

弊社は、健康をキーワードとし、まずはフィットネス、その次に生涯の幸せという側面で結婚相談所と新たなるサービスを展開しております。

パーソナルジム比較サイト「Getfit(https://getfit.jp/)」を通じて、“正しい情報をもとに自分に合ったサービスを選ぶ”という体験を支援してきました。

その中で、「結婚やパートナーシップのような人生の選択も、もっと透明で信頼できる情報のもとで判断できたら」という発想をいただいたことが、結婚相談所領域に参入するきっかけとなりました。

ユーザーが安心して結婚相談所を選べるよう、入会者の口コミや仲人の想いを可視化し、結婚相談所・婚活ユーザー・自治体をつなぐ“信頼のハブ”として機能することを目指しています。

■お問い合わせについて

本リリースをご覧いただき、ご興味を持っていただいた結婚相談所、地方自治体のご担当者様はこちら(https://docs.google.com/forms/d/1MOdiCMPp1uW_h1hqpm5Ob0kzinIPMEabW0upxCz-DYU/viewform?edit_requested=true)からお問い合わせくださいませ。