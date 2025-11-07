健康課題をトータル支援する「mederi for biz（メデリフォービズ）」、健康経営EXPO（大阪）に出展
mederi株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）は、11月19日(水)～21日(金)の3日間、インテックス大阪にて行われる健康経営EXPOにて企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)」を出展いたします。
■健康経営EXPOについて
「健康管理システム」「運動支援」「睡眠改善サービス」など、
従業員の健康を促進し生産性向上に繋がるサービスが集結する、健康経営に特化した展示会です。
効率的な情報収集ができるほか、出展社と来場者の間で直接商談も可能です。
最新トレンドや事例を学べるセミナー・交流イベントも同時開催しております。
【開催場所】インテックス大阪
【住所】〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102
【開催時間】10:00～17:00
【イベント詳細ページ】https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp.html#/
■mederi for biz出展ブースについて
本ブースでは、健康経営や女性活躍に関する企業の取り組みを可視化できる、以下のコンテンツをご用意しています。
1.健康経営優良企業認定アンケート
健康経営優良企業認定に必要な項目一覧をご提示し、自社でどこまで取り組めているかその場でチェックいただけます。
ご回答いただいた方には、特典として11月18日販売の代表・坂梨の著書「女性に選ばれる会社の新・健康経営」をプレゼントいたします。
また、19日(水)・20日（木）は坂梨もブースに立ち、直接ご相談いただける機会を設けております。
2.YES／NOボード
・「貴社では健康経営に取り組めていますか？」
・「貴社では女性活躍推進に取り組めていますか？」
の2問に“YES／NO”でお答えいただく簡易チェック企画。ご参加いただいた方には、ささやかな特典をご用意しています。
来場登録はこちら：https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/register.html?code=1518171126610279-JNH
■mederi for biz(メデリフォービズ)について
「mederi for biz」は、企業の健康経営を支援する福利厚生サービスです。
申込から最短1週間で導入可能で、セミナー、動画コンテンツ・オンライン診療・漢方/ピル処方の4つのサポートメニューを組み合わせて導入いただけます。
導入企業では、「生理による仕事への影響」や「昇進機会を諦めざるを得ない」といった課題の解消につながり、社員のモチベーション・パフォーマンス向上、女性活躍推進、離職率対策に寄与しています。
mederiは今後も、さまざまな年代・性別の方に向けて、「生理・PMSに関する正しい知識の啓蒙」「個々の身体に合った選択肢の提供」を目的としたセミナーや啓発活動を継続してまいります。
引き続き、オンラインピル診療サービス「mederi Pill」および法人向け福利厚生サービス「mederi for biz」を通して、「誰もが愛でりあえる社会へ」の実現に取り組んでまいります。
mederi for biz公式ページ：https://mederi.jp/mederiforbiz/
【mederi株式会社】
誰もが愛でりあえる社会へ。
すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。
代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲
所在地：東京都目黒区大橋2-22-6 唐木ビル5F
設立日：2019年8月1日
事業内容：
・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営
・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供
・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など
URL：https://mederi.jp
【本リリースに関するお問い合わせ先】
mederi株式会社 広報窓口：https://contact.mederi.jp/corporate
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
mederi株式会社 広報窓口
E-mail：pr@mederi.jp