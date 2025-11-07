健康課題をトータル支援する「mederi for biz（メデリフォービズ）」、健康経営EXPO（大阪）に出展

mederi株式会社

mederi株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役 坂梨 亜里咲 以下、mederi）は、11月19日(水)～21日(金)の3日間、インテックス大阪にて行われる健康経営EXPOにて企業向け健康支援・福利厚生サービス「mederi for biz（メデリフォービズ）(https://mederi.jp/mederiforbiz/)」を出展いたします。

■健康経営EXPOについて

「健康管理システム」「運動支援」「睡眠改善サービス」など、

従業員の健康を促進し生産性向上に繋がるサービスが集結する、健康経営に特化した展示会です。

効率的な情報収集ができるほか、出展社と来場者の間で直接商談も可能です。

最新トレンドや事例を学べるセミナー・交流イベントも同時開催しております。

【開催場所】インテックス大阪

【住所】〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102

【開催時間】10:00～17:00

【イベント詳細ページ】https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp.html#/

■mederi for biz出展ブースについて

本ブースでは、健康経営や女性活躍に関する企業の取り組みを可視化できる、以下のコンテンツをご用意しています。

1.健康経営優良企業認定アンケート

健康経営優良企業認定に必要な項目一覧をご提示し、自社でどこまで取り組めているかその場でチェックいただけます。

ご回答いただいた方には、特典として11月18日販売の代表・坂梨の著書「女性に選ばれる会社の新・健康経営」をプレゼントいたします。

また、19日(水)・20日（木）は坂梨もブースに立ち、直接ご相談いただける機会を設けております。

2.YES／NOボード

・「貴社では健康経営に取り組めていますか？」

・「貴社では女性活躍推進に取り組めていますか？」

の2問に“YES／NO”でお答えいただく簡易チェック企画。ご参加いただいた方には、ささやかな特典をご用意しています。

来場登録はこちら：https://www.office-expo.jp/kansai/ja-jp/register.html?code=1518171126610279-JNH

■mederi for biz(メデリフォービズ)について

「mederi for biz」は、企業の健康経営を支援する福利厚生サービスです。



申込から最短1週間で導入可能で、セミナー、動画コンテンツ・オンライン診療・漢方/ピル処方の4つのサポートメニューを組み合わせて導入いただけます。

導入企業では、「生理による仕事への影響」や「昇進機会を諦めざるを得ない」といった課題の解消につながり、社員のモチベーション・パフォーマンス向上、女性活躍推進、離職率対策に寄与しています。

mederiは今後も、さまざまな年代・性別の方に向けて、「生理・PMSに関する正しい知識の啓蒙」「個々の身体に合った選択肢の提供」を目的としたセミナーや啓発活動を継続してまいります。

引き続き、オンラインピル診療サービス「mederi Pill」および法人向け福利厚生サービス「mederi for biz」を通して、「誰もが愛でりあえる社会へ」の実現に取り組んでまいります。

mederi for biz公式ページ：https://mederi.jp/mederiforbiz/

【mederi株式会社】

誰もが愛でりあえる社会へ。

すべての人が自分の体のことをきちんと知り、大切に、愛でられるように。安心、安全を追い求めながら、心と体のバランスを整えるためのサービスを展開しています。

代表者：代表取締役 坂梨 亜里咲

所在地：東京都目黒区大橋2-22-6 唐木ビル5F

設立日：2019年8月1日

事業内容：

・生理の悩みを産婦人科医に相談できるオンラインピル診療サービス『mederi Pill（メデリピル）』の運営

・企業向け福利厚生プラン『mederi for biz』の提供

・学生向け性教育出張授業『mederi for school』の提供 など

URL：https://mederi.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

mederi株式会社 広報窓口：https://contact.mederi.jp/corporate

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

mederi株式会社 広報窓口

E-mail：pr@mederi.jp





