韮崎市（山梨県）は、JR東日本が主催する「駅からハイキング＆ウォーキングイベント」において、韮崎駅発着の新コース【にらさきまちあるき】を開催いたします。

本イベントは、「駅からハイキング」25周年を記念した特別企画の一つ。 かつて甲州街道の宿場町として栄えた「韮崎宿」の面影を感じながら、近年おしゃれなカフェや話題の新店舗が増える韮崎駅周辺を歩く、魅力満載のコースです。

















コース途中には、参加者限定のちょっぴりプレゼントや特典もご用意。 地元の人も初めて訪れる方も、歴史と今が交わるまち・韮崎の魅力を再発見できる内容となっています。

ぜひこの機会に、秋から冬にかけての心地よい空気を感じながら、韮崎のまち歩きをお楽しみください。

【イベント概要】

イベント名：駅からハイキング＆ウォーキングイベント

コース名：にらさきまちあるき

期間：2025年11月15日（土）～2026年2月28日（土）

※第3月曜（祝日の場合は翌日）、年末年始（12月29日～1月3日）を除く

受付時間：9:00～14:00（※16:30までにゴールしてください）

受付場所：韮崎市地域情報発信センター（韮崎市民交流センター ニコリ内）

所要時間：約2時間30分（歩行距離 約4.6km）

参加方法：「駅からハイキング」アプリからエントリー

参加費：無料

【お問い合わせ】

東日本旅客鉄道株式会社 駅からハイキング事務局

電話番号：03-6386-9503（9:00～12:00／年末年始を除く）

詳細・参加登録は

駅からハイキング＆ウォーキングイベント 公式サイト

【ご注意】

・飲み物の持参、歩きやすい服装・靴でご参加ください。

・交通ルールやマナーを守り、安全にお楽しみください。

・荒天等により、コースが変更・中止となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/6924.html

韮崎市の魅力を紹介｜ 若宮八幡宮 ♪









若宮八幡宮は、885年～889年に創建されたと伝えられています。

元々は七里岩の上にありましたが、1583年の暴風雨による山崩れがあり、社殿が倒壊したため、今の場所に再建されました。

夏の例大祭では、「茅の輪くぐり」などの伝統行事や多くの露店が立ち並ぶなど、盛大に行われます。

■住所：〒407-0015 山梨県韮崎市若宮1丁目4-14

■駐車場：あり（約10台）

■アクセス：

【自動車】中央自動車道韮崎ICから約5分

【電 車】JR中央線韮崎駅から徒歩約10分

■お問い合わせ： 若宮八幡宮電話番号：0551-22-1727

若宮八幡宮の公式サイトはこちら

https://kawarabesan.jp/

詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/jinjya_bukkaku_rekishi/jinjya_bukkaku/4317.html