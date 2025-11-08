【5000万再生突破】SNSで大バズり『飲める』“生”ハンバーグ　ミシュラン×老舗焼肉屋 の至高のバズランチ

【100万超えの投稿多発！】インフルエンサーも認めるバズグルメ！

株式会社虎寅★321万再生★

https://www.instagram.com/reel/DMHygPNTUGs/?igsh=MXVlMWdvMHl0MXk2YQ==

★236万再生★

https://www.instagram.com/reel/C3OWMSgyOKl/?igsh=MWRydnhhZnYyenB3cA==

★142万再生★

https://www.instagram.com/reel/DGWvTwOB9s3/?igsh=MXZ3cjRzeXljZXNpbQ==

★297万再生★

https://www.instagram.com/reel/C0biM5cSt47/?igsh=MWZ6bzd3OWlteTFxbQ==

某有名グルメインフルエンサーも

『こじまのハンバーグは上げたら

毎回絶対バズる』と断言するほど

バズり要素が、詰め合わされたハンバーグ。

総再生数はすでに5000万回超え

という、グルメ業界でもトップクラス。

【生】で提供するのは“自信の証”店内仕込の極みハンバーグ。

新鮮だからこそ実現できる、

焼き立ての香りと肉汁の瞬間を体験できる

こじま独自の提供スタイル。

黒毛和牛A5ランク100％を使用し、

お客様自身が卓上で焼き上げる

まさに“飲めるハンバーグ”

S \990 M \1,518

L \2,508 XL \2,728

選べるトッピング全６種★

6種類のトッピングを自由に組み合わせて、

自分だけのオリジナルハンバーグをセレクト！

王道で人気なのはチーズ×卵黄！

女性の方には、大根おろしも大人気。

お好きなトッピングをお楽しみ下さい！

トッピングメニュー（各 \190／税込\209）チェダーチーズ、こだわり卵、大根おろし、トマト、パイン、キムチ

ご飯大盛り無料！ご飯に合いすぎる肉汁×秘伝のタレ

【店舗情報】ランチ提供11:30~14:30 ※売切れ次第終了

お米がおいしすぎて更にごはんがすすむ！とオンザ・ライスで食べ進める人続出。何杯でもいける。肉汁とミシュラン監修のソース。甘味のあるソースで子供にも大絶賛！家族みんなで楽しめる絶品ハンバーグです！

・焼肉 こじま 本店

大阪府羽曳野市野353-1 大谷ビル 1F

・焼肉こじま離れ 大阪梅田

大阪府大阪市北区鶴野町4-4 コープ野村 梅田A棟 1F

・焼肉こじま離れ 大阪江坂

大阪府吹田市江坂町1-23-17

・焼肉こじま 離れ 大阪アメ村

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F

・焼肉こじま離れ 住吉我孫子前

大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13

・焼肉こじま離れ 藤井寺

大阪府藤井寺市御舟町12-17

・焼肉こじま 離れ 針中野

大阪府大阪市東住吉区針中野3-1-25 村松ビル 1F

・焼肉こじま 離れ 大阪福島

大阪府大阪市福島区福島5-6-13

・焼肉こじま離れ 飯田橋

東京都千代田区飯田橋4-7-8 第2山商ビル 1F

・焼肉こじま離れ 大阪池田

大阪府池田市菅原町2-17

・焼肉こじま 離れ 大阪都島

大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41

・焼肉こじま 離れ 大阪北巽

大阪府大阪市生野区巽東1-1-36

・焼肉ホルモン きょうい

大阪府堺市北区中百舌鳥町6-991-4

・大衆焼肉こじま 大阪堺宿院店

大阪府堺市堺区宿院町東3-1-6 メゾン・ド・フェニックス 1F

・大衆焼肉こじま 金町店

東京都葛飾区東金町1-26-1 二宮ビル 1F

公式HP：

・食べログ予約可能

・電子マネー可、クレジットカード可、現金可

■ お問い合わせ先

広報担当：大谷

E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp

【株式会社虎寅 概要】

商号 ：株式会社 虎寅

代表者：代表取締役 内海 順紀

所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17

設立 ：2021年1月6日

事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営