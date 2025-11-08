【5000万再生突破】SNSで大バズり『飲める』“生”ハンバーグ　ミシュラン×老舗焼肉屋 の至高のバズランチ

株式会社虎寅


【100万超えの投稿多発！】インフルエンサーも認めるバズグルメ！


★321万再生★

★236万再生★

★142万再生★

★297万再生★

某有名グルメインフルエンサーも


『こじまのハンバーグは上げたら


毎回絶対バズる』と断言するほど


バズり要素が、詰め合わされたハンバーグ。


総再生数はすでに5000万回超え


という、グルメ業界でもトップクラス。



【生】で提供するのは“自信の証”店内仕込の極みハンバーグ。


新鮮だからこそ実現できる、


焼き立ての香りと肉汁の瞬間を体験できる


こじま独自の提供スタイル。


黒毛和牛A5ランク100％を使用し、


お客様自身が卓上で焼き上げる


まさに“飲めるハンバーグ”



S　\990　M \1,518


L \2,508　XL　\2,728


選べるトッピング全６種★

6種類のトッピングを自由に組み合わせて、


自分だけのオリジナルハンバーグをセレクト！


王道で人気なのはチーズ×卵黄！


女性の方には、大根おろしも大人気。


お好きなトッピングをお楽しみ下さい！



トッピングメニュー（各 \190／税込\209）チェダーチーズ、こだわり卵、大根おろし、トマト、パイン、キムチ


ご飯大盛り無料！ご飯に合いすぎる肉汁×秘伝のタレ


お米がおいしすぎて更にごはんがすすむ！とオンザ・ライスで食べ進める人続出。何杯でもいける。肉汁とミシュラン監修のソース。甘味のあるソースで子供にも大絶賛！家族みんなで楽しめる絶品ハンバーグです！

【店舗情報】ランチ提供11:30~14:30 ※売切れ次第終了


・焼肉 こじま 本店


大阪府羽曳野市野353-1 大谷ビル 1F



・焼肉こじま離れ 大阪梅田


大阪府大阪市北区鶴野町4-4 コープ野村 梅田A棟 1F



・焼肉こじま離れ 大阪江坂


大阪府吹田市江坂町1-23-17



・焼肉こじま 離れ 大阪アメ村


大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-33 2F・3F



・焼肉こじま離れ 住吉我孫子前


大阪府大阪市住吉区遠里小野4-4-13



・焼肉こじま離れ 藤井寺


大阪府藤井寺市御舟町12-17



・焼肉こじま 離れ 針中野


大阪府大阪市東住吉区針中野3-1-25 村松ビル 1F



・焼肉こじま 離れ 大阪福島


大阪府大阪市福島区福島5-6-13



・焼肉こじま離れ 飯田橋


東京都千代田区飯田橋4-7-8 第2山商ビル 1F



・焼肉こじま離れ 大阪池田


大阪府池田市菅原町2-17



・焼肉こじま 離れ 大阪都島


大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-41



・焼肉こじま 離れ 大阪北巽


大阪府大阪市生野区巽東1-1-36



・焼肉ホルモン きょうい


大阪府堺市北区中百舌鳥町6-991-4



・大衆焼肉こじま 大阪堺宿院店


大阪府堺市堺区宿院町東3-1-6 メゾン・ド・フェニックス 1F



・大衆焼肉こじま 金町店


東京都葛飾区東金町1-26-1 二宮ビル 1F







・食べログ予約可能


・電子マネー可、クレジットカード可、現金可



■ お問い合わせ先


広報担当：大谷


E-mail：kouhou@toratora-kojima.jp




【株式会社虎寅 概要】


商号　：株式会社 虎寅


代表者：代表取締役　内海 順紀


所在地：大阪府藤井寺市御舟町12-17


設立　：2021年1月6日


事業内容：焼肉店経営及びフランチャイズ本部運営