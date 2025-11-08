「ebookjapan」の人気企画【漫画家のまんなか。】にて『ホタルノヒカリ』作者・ひうらさとるの独占インタビュー公開！　新作『美男と金子』で挑むテーマは、「お金と美容、そして、どう生きるか」

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、LINEヤフー株式会社と協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」https://ebookjapan.yahoo.co.jp/(https://ebookjapan.yahoo.co.jp/) の「ebjニュース＆トピックス」【漫画家のまんなか。】にて、マンガ家・ひうらさとる先生のインタビューを公開します。

2022年3月よりスタートした「ebjニュース＆トピックス」は、「ebookjapan」のニュースはもちろん、旬のマンガレビューから、マンガ家、編集者、声優などのクリエイターインタビュー、「ebookjapan」ランキングのご紹介といった記事を定期的に配信しています。

「ebjニュース＆トピックス」内の人気企画【漫画家のまんなか。】。今回は『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』などのヒット作で知られる漫画家・ひうらさとる先生にお話を伺いました。

恋愛よりも家でゴロゴロしたい“干物女”や、家事をしないヒロインなど、思わず「私のこと!?」と感じてしまうキャラクターを描き、多くの女性の心をつかんできたひうら先生。

そんなひうら先生の最新作『美男と金子』が「フィール・ヤング６月号」（祥伝社）で連載をスタート、11月8日（土）にコミックス第1巻が発売されます。最新作で描かれるテーマをはじめ、幼少期に影響を受けた漫画作品、40年にわたる創作活動の中で見えてきた変化、そして変わらないものなど、たっぷりとご紹介します。

■【漫画家のまんなか。】vol.31 ひうらさとる

公開日時：2025年11月8日（土）

URL: https://ebookjapan.yahoo.co.jp/special/article/ja0213.html

■ひうらさとるプロフィール

1966年、大阪府生まれ。高校3年生の時、「なかよしデラックス」（講談社）に掲載された『あなたと朝まで』で漫画家デビュー。代表作に『ぽーきゅぱいん』『レピッシュ！』『東京BABYゲーム』『聖ラブサバイバーズ』、ドラマ化され話題を呼んだ『ホタルノヒカリ』『西園寺さんは家事をしない』などがある。2024年に漫画家生活40周年を迎え、2025年には「フィール・ヤング」（祥伝社）にて『美男と金子』の連載を開始。コミックス第1巻は2025年11月8日発売予定。

■「ebjニュース＆トピックス」【漫画家のまんなか。】について

「ebjニュース＆トピックス」人気企画【漫画家のまんなか。】では、マンガ家が、創作の秘話や思い、自身の半生などを語る、ファン必読のインタビュー。【漫画家のまんなか。】の他、【編集者のまんなか。】や【漫画原作者のまんなか。】【声優のまんなか。】など、作家・クリエイターのインタビューを公開しています。

ebjニュース＆トピックス：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/special/article/

【漫画家のまんなか。】：

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/special/article/interview_mangakanomannaka/

