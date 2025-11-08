パリ生まれのベビー＆キッズブランド ＜ジャカディ＞が、神戸三田プレミアム・アウトレットに11/15(土)OPEN!

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド

コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド（所在地：東京都港区、代表取締役社長：渡 謙作）が展開する、パリ生まれのベビー&キッズブランド＜Jacadi（ジャカディ）＞は、2025年11月15日(土)に「ジャカディ 神戸三田プレミアム・アウトレット店」をオープンします。

■店舗情報

店舗名 ：「ジャカディ 神戸三田プレミアム・アウトレット店」

住所 ： 兵庫県神戸市北区上津台7-3

神戸三田プレミアム・アウトレット 1115区

営業時間 ：10：00～20：00

■Instagram @jacadi_jp(https://www.instagram.com/jacadi_jp/?hl=ja)

ジャカディについて

1976年、フランス・パリで誕生。

0歳から12歳までのお子様のために、お洋服からアクセサリー、靴、育児用品までを展開しています。洗練されたディティールとフレンチシックなスタイルを継承しながらも、現代に通じるエレガントなデザインが特長のベビー＆キッズアパレルブランドです。特別な記念日はもちろん、何気ない毎日の中で子どもたちを輝かせます。

世界39カ国・計270店舗、日本8店舗を展開中。