＜３者連携＞牛たんから広がる、新しい社会貢献プロジェクト始動｜MONGOL800上江洌清作氏『牛たんアンバサダー』に就任！コラボ商品も発売開始★

株式会社Lifoods

キヨサクの逸品 仔牛むきたんブロック1本 550g前後

株式会社Lifoods（本社：宮城県柴田郡柴田町、代表取締役：笠井誉文）は、この度、料理好き・BBQ好きとしても知られるMONGOL800の上江洌清作（うえず・きよさく）氏を「牛たんアンバサダー」に迎え、提携および支援先である社会福祉法人はらから福祉会との３者連携による新プロジェクトを始動します。

本プロジェクトは、牛たんを活用した新しい企画や商品開発を通じ、障がい者福祉への支援や“食”を通じた社会貢献の輪を広げることを目的としています。

プロジェクト第一弾は、キヨサク氏がセレクトしたBBQに最適な牛たん一本もの〈オランダ産仔牛の皮むきたん〉 が食べられる「キヨサクの逸品 仔牛むきたんブロック1本 550g前後」を800本限定で、本日11月8日（土）より「一二三まーと」公式のAmazon販売ページ（https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX264FBF(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX264FBF)）にて発売いたします。

キヨサクの逸品 仔牛むきたんブロック1本 550g前後_パッケージ

またご購入いただいた方には、第一弾商品の限定ノベルティとして、ここでしか手に入らないオリジナルステッカーをプレゼント！

ぜひこの機会に、おいしさとともに特別な一枚を手に入れてください。

３者の連携によって、牛たん製品の新しい魅力を引き出しながら、食を通じた地域・社会貢献を目指してまいります。

■ 「牛たんアンバサダー」に就任したキヨサク氏のコメント

牛たんアンバサダーのキヨサクです。

この度、新たに「牛たんアンバサダー」に任命されました。

これまで音楽やクリエイティブの活動を通して、時にはその枠を超えて人や地域に貢献できることを模索しながら活動してきました。

BBQグリルブランド「Weber」のアンバサダーとしても3年目を迎えますが、そんな活動の中で出会ったのが、宮城の食文化として愛されてきた「牛たん」と、それを通じて障がい者福祉に

取り組む皆さんとのご縁でした。

BBQ好きという共通点から始まったつながりが、地域の魅力や“食”の力を改めて感じるきっかけになりました。

自分の好きな“食”を通して、障がい者福祉に関わる営み、それを支える方々の暮らしや心が少しでも豊かになればという想いで、「牛たんアンバサダー」をお引き受けしました。

パッケージデザインは自ら監修し、盟友・AYAKA FUKANOに描き下ろしてもらいました。

第一弾の商品では、ミルキーでやわらかな仔牛の牛たんを、ぜひ味わっていただきたいです。

今後も第二弾、第三弾と展開を考えており、すでに新しいアイデアも動き始めています。

これからの展開にも、ぜひご期待ください。

■商品情報

「牛たんアンバサダー」のMONGOL800上江洌清作氏

●商品名 ：キヨサクの逸品 仔牛むきたんブロック1本 550g前後 ※限定800本

●金額 ：5,480円（税込）

●発売日 ：2025年11月8日（土）

●購入先 ：「一二三まーと」公式のAmazon販売ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX264FBF

●商品説明：世界最大の仔牛専門メーカー、オランダのEKRO社の仔牛肉を使用しています。豊かな自然環境と厳格な飼育管理のもとで育てられた高品質な食肉で、EU基準に基づく衛生・安全管理を徹底。きめ細やかな肉質と淡い色合い、そして上品でまろやかな味わいが特長です。クセがなくやわらかい仔牛肉は、世界中のシェフからも高い評価を受けています。また、持続可能な畜産にも力を入れており、安心と美味しさを両立したヨーロッパ随一の仔牛ブランドが「EKRO」です。その高品質の仔牛たんを丁寧に下処理し、むきたんとして真空パックしました。

製造には宮城県の社会福祉法人 はらから福祉会 が全面協力。同会が長年培ってきた牛たんブランド 「はらからの逸品」とともに、世界の味と地域の誠実なものづくりが融合した、贅沢で安心の一品です。

●特典 ：＜第一弾商品限定ノベルティ＞オリジナルステッカー

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社Lifoods

代表取締役 ：笠井 誉文

所在地 ：宮城県柴田郡柴田町船岡中央1丁目6-7-102号

主な事業内容：食品卸小売業等

HP ：https://lifoods.co.jp/