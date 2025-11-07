いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAO 毎日おさかな」パウチを新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、猫ちゃん用「CIAO 毎日おさかな」パウチ3個パックを新発売いたしました。1袋60g入りで、まぐろとかつおのフレークに猫ちゃんの好きな素材をトッピングしたフードで、多頭飼いのご家庭でも便利にお使いいただけます。

■商品特徴- 「まぐろ・かつお」「まぐろ・かつお ささみ・かつお節入り」「まぐろ・かつお ほたて味」「まぐろ・かつお ささみ・しらす入り」「まぐろ・かつお ささみ・まぐろ節入り」の5種類。- まぐろとかつおのフレークに猫ちゃんの大好きな素材をトッピング。- スルッと出しやすいやわらかゼリータイプ。- 3袋入りで多頭飼いのご家庭でも便利。- まぐろとかつおの細かめのフレークで美味しく仕上げました。

