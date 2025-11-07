グラビア＆女優としてキャリアを築く小森香乃、とある夏の日の、甘酸っぱく切ない恋を想起させる最新デジタル写真集をリリース！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では11月7日(金)より、グラビア＆女優としてキャリアを築く小森香乃さんのデジタル限定写真集『幻夏』をリリースいたします。

『幻夏』表紙

週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバーとして活躍し、グラビア界で存在感を確立させている小森香乃。さらには数々の舞台や、今年10月に公開された映画『ソーゾク』に出演するなど、女優としても着実にキャリアを積んでいる彼女の最新デジタル写真集『幻夏』が11月7日(金)にリリース決定。

今作の舞台はとある夏の日、どこか懐かしい雰囲気の古民家にて。少女らしくはじける笑顔やドキッとするほど大人びた瞳、そしてはかなさを漂わせるアンニュイなムードなど、ノスタルジックな風景の中に抜群の表現力で溶け込む彼女の、あらゆる表情を詰め込みました。あの恋は、ひと夏限りの幻だったのか――。そう感じさせる、切なく甘酸っぱいフォトストーリーに仕上がりました。

『幻夏』より『幻夏』より『幻夏』より

小森香乃（こもり・かの）プロフィール

2008年8月6日生まれ。東京都出身。血液型＝B型。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバー。現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして定期的に舞台に出演、10月には映画『ソーゾク』に出演。

本人X：@komorikano

Instagram：@komori_kano86

【書誌情報】

小森香乃 デジタル写真集『幻夏』

撮影：田畑竜三郎

定価：2,200円(税込)

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani

※電子版写真集は、DMMブックス、ブックライブ、ebookjapanなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。