『NEXT INNOVATION CONFERENCE 2025』12月4日（木）渋谷ストリーム ホールにて開催

ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営する、フロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕、以下 当社）は、株式会社サムライパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：入江 巨之）と、2025年12月4日（木）渋谷ストリーム ホールにて『NEXT INNOVATION CONFERENCE（NIC）2025』を共同開催いたします。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16175/table/245_1_76831a1788bcee45301027162f61080c.jpg?v=202511081127 ]

本イベントは、「イノベーションを必然へ。未知との出会いが、ビジネスを加速する。」 をコンセプトとし、単なる知識の共有の場でなく、業界の常識、企業の壁、国境さえも越えて、多様な才能と情熱が出会い、化学反応を起こすことで“未来の当たり前”を創造するためのプラットフォームとして機能いたします。

主催者には昨年に続き、新時代クリエイターと共に新しい事業モデルを構築する株式会社サムライ―パートナーズ（代表取締役CEO：入江巨之）を迎え、ビジネスマッチングサービス「Ready Crew（レディクル）」を運営するフロンティア株式会社（代表取締役社長：高橋 政裕）が共同で、未知との出会いから思いもよらないコラボレーションや新しい価値が生まれる機会をつくり出すことを目指して参ります。

登壇者情報

登壇者には、グローバル企業のエグゼクティブや、国内外で急成長を遂げるスタートアップのリーダーが多数登壇予定です。テクノロジー、ライフスタイル、エンターテインメント、リテールなど、業界を横断して世界を動かすブランドや企業が一堂に集結します。

※登壇者の詳細は、順次公式サイトにて発表予定です。

【本イベントで得られる価値（ベネフィット）】

１.イノベーションの再現可能な“型”が学べるセッション

２.会場内でのリアルマッチングにより、その場で次の共創が始められる

３.登壇者・参加者との対話から、自社に持ち帰れる具体的アクションが見える

【こんな人におすすめ】

経営層から実務リーダーまで、業界・職種を越えて「次の挑戦」を

模索するビジネスパーソンが対象となります。

【Ready Crew 特別マッチング体験】

フロンティア株式会社が運営するビジネスマッチングプラットフォーム「Ready Crew（レディクル）」を活用したリアルマッチングブースを会場内に設置。当日、実践知を得たその場で新たなビジネスパートナーにも出会うチャンスをご提供します。

NICは、単に知識を得るためのイベントではありません。「学び」から「共創」へ、「刺激」から「行動」へ。ここで生まれる対話やネットワーキングが、明日のビジネスの現場を“動かす力”になることを目指しています。

株式会社サムライパートナーズについて

YouTuberを中心に世間に影響力をもったトップクリエイターを起用したインフルエンサープロモーション事業やD2C事業を多数展開しており、近年は高い動画の質を担保した番組型コンテンツを輩出しております。

会社名：株式会社サムライパートナーズ

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビルディング 9F

代表取締役CEO：入江 巨之

設立年月日：2007年8月

HP：https://www.samurai-partners.jp/

Ready Crew（レディクル）とは

【会社概要】

社名 ：フロンティア株式会社

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14階・15階

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 政裕

事業内容 ： ビジネスマッチングエージェント「レディクル」の運営

創業 ： 2009年11月

URL ： https://frontier-gr.jp/(https://frontier-gr.jp/)

【公式SNS】

Facebook ：https://www.facebook.com/ReadyCrew

X ：https://x.com/readycrew1111

Linkedin ：https://www.linkedin.com/company/78123988/admin/dashboard/

