文化庁「令和7年度文字・活字文化資源活用推進事業」 日販、周遊型謎解き×文芸で神戸の魅力を発信する冊子『zine KOBE（ジン コウベ）』を発行

日本出版販売株式会社

日本出版販売株式会社（代表取締役社長：富樫 建、略称：日販）は、神戸の街を巡る周遊型謎解きと、神戸の各スポットをテーマにした文芸作品を収録した冊子『zine KOBE』を発行し、2025年11月7日（金）より神戸エリアの書店や観光施設にて販売開始します。本事業は、文化庁「令和7年度文字・活字文化資源活用推進事業※」として採択されています。





※地域における文字・活字文化の発信拠点・担い手である書店、出版社、文学館、図書館、大学等関係機関が連携し、協働して実施する特色ある取組を支援し、文字・活字文化の振興モデルを構築する事業。・文化庁「令和7年度文字・活字文化資源活用推進事業」：https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/94223401.html■『zine KOBE』について

『zine KOBE』は、神戸の街を舞台にした周遊型謎解きと、神戸にゆかりのある作家が神戸のスポットをテーマに書き下ろした文芸作品が1冊に収録された体験型の冊子です。

本冊子を通して、神戸近辺にお住まいの方にも、また国内の観光客の方にも、神戸らしさを体験できるモノ・コトの情報を提供することで、神戸周辺エリアの周遊性を高め、神戸の魅力を発信することを目指します。さらに、近年増加する海外からの観光客の方にも神戸観光をより楽しんでいただきたいという想いを込めて、冊子には英語翻訳を収録しました。



＜特徴＞

１.神戸の街を巡る周遊型謎解き

謎の舞台となる4駅10か所の周遊スポットに実際に足を運んでもらい、冊子に掲載されている謎解きを楽しんでいただくことで、それぞれの土地の歴史や文化に触れることができます。謎解きスポットは、神戸の主要な観光地はもちろん、地元の人に長く親しまれてきた“知る人ぞ知る”場所も組み込まれており、神戸の美しい街の景観と、知られざる魅力に出会うことができる内容です。

▼謎解きスポット

新神戸エリア：ほんたす しんこうべ

三宮エリア ：三宮センター街、三宮センタープラザ、三Fストリート

元町エリア ：南京町広場、元町映画館

神戸エリア ：神戸ポートタワー、神戸ハーバーランドumie、JR神戸駅、D51広場

２.神戸ゆかりの作家による書き下ろし文芸作品

冊子には、神戸にゆかりのある6名の作家が、『zine KOBE』のための書き下ろした文芸作品を収録しています。神戸らしい情景や空気感が表現された作品は、読み物として楽しめることはもちろん、謎解きスポットと連動したテーマとなっているため、謎解きとは別の視点で各スポットの魅力を感じられる内容になっています。

▼作家紹介 ※敬称略 冊子掲載順

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/656_1_cc457d8bfd244b3a7c90260cb0b1c6ae.jpg?v=202511081127 ]



３.神戸で活躍中のデザイナー、イラストレーターによるデザイン

神戸の海や港町をイメージした色合いで、ポップかつスタイリッシュなデザインを施した冊子は、神戸で活躍中のデザイナー・神崎奈津子が全体のディレクションを、またイラストレーター・木村耕太郎がロゴの制作を手がけました。



➃インバウンドに対応した英語翻訳を収録

海外からの観光客の方にも謎解きと文芸作品をお楽しみいただけるよう、冊子には日本語とともに、英語翻訳も収録しています。また、日本語・英語ともにアルファベット表記に対応した問題構成になっています。

文芸作品がもつ文学的な余韻や情感を自然な流れで読むことができる英語翻訳は、山田翻訳事務所が担当しています。



■冊子概要

・仕様 ：A5サイズ／中綴じ／44ページ

・販売金額：2,200円（税込）

・販売期間：2025年11月7日（金）～2026年1月31日（土）

・販売場所：※五十音順

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/23227/table/656_2_33dcf012090b12e3d49b63922fd3900a.jpg?v=202511081127 ]



・『zine-KOBE』公式SNSアカウント：

X：https://x.com/kobe_nazo_zine

Instagram：https://www.instagram.com/kobe_nazo_zine

■関係各社紹介 ※敬称略

・企画制作 ：日本出版販売株式会社 中部・関西支社

・作品執筆作家：佐々木孝昌 / 神戸餃子クラブ / 安田謙一 / 田邉栞 / 平民金子 / 最果タヒ

・冊子デザイン：神崎奈津子

・ロゴ制作 ：木村耕太郎

・翻訳監修 ：山田翻訳事務所





■本件に関するお問い合わせ

日本出版販売株式会社 中部・関西支社総括課 担当：村田、森本

TEL.06-6343-3820／E-mail：kansai_areamarket@nippan.co.jp