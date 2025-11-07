パナソニック ソリューションテクノロジーの「WisOCR」とシヤチハタの「Shachihata Cloud」が機能連携を開始 ～高精度AI-OCR活用でバックオフィスのDXを加速～

パナソニックグループ

デジタルテクノロジーを活用したソリューションを展開するパナソニック ソリューションテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 一義、以下、パナソニック ソリューションテクノロジー）と、アナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援するシヤチハタ株式会社（※）（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：舟橋 正剛、以下、シヤチハタ）は、パナソニック ソリューションテクノロジーが提供する高精度AI-OCR「WisOCR for 請求書・納品書・領収書」と、シヤチハタが提供するバックオフィスDXサービス「Shachihata Cloud」を組み合わせ、一連の帳票データ処理のさらなる効率化を目的に機能連携を行います。

■機能連携の背景と概要

企業の業務現場では、紙の帳票や請求書などの処理が依然として多く残り、データ入力の負担や入力ミス、保存・検索の非効率性が課題となっています。また、電子帳簿保存法やインボイス制度など法制度対応も求められる中、正確かつ効率的に帳票を電子化し、一元的に管理できる仕組みへのニーズが急速に高まっています。

こうした状況を受け、パナソニック ソリューションテクノロジー独自のAI技術を活用した高精度AI-OCR「WisOCR for 請求書・納品書・領収書」と、シヤチハタの電子決裁、ワークフロー、帳票保管、請求書発行・受け取りといったバックオフィスDX機能を持つ「Shachihata Cloud」を連携させることで紙・電子双方の書類処理を自動化し、業務の精度と効率化の促進によって、お客様のDX推進を支援します。

パナソニック ソリューションテクノロジーとシヤチハタは今後もさらなる連携をはかり、利用シーンの拡充や利便性を高める開発を進めていきます。

・「WisOCR for 請求書・納品書・領収書」について

「WisOCR for 請求書・納品書・領収書」は、独自開発の高精度AI-OCRエンジンで、各種帳票の処理業務をまるごと効率化するクラウド型のAI-OCRソリューションです。

取引先ごとにフォーマットが異なる請求書・納品書・領収書の読み取りに対応し、必要な項目を自動でテキストデータとして抽出できます。ディープラーニングによる高い認識精度に加え、事前設定を最小限に抑えられるのが特長です。

「WisOCR for 請求書・納品書・領収書」は、これからも帳票のテキストデータ化だけでなく、各種帳票の処理業務“全体”（帳票のアップロード～読み取り～データ修正・整形～基幹システムへの連携まで）の効率化を目指していきます。

・「Shachihata Cloud」について

「Shachihata Cloud」は、リモートワーク時代のバックオフィスデジタル化サービスです。

稟議書や申請書といった社内文書から、見積書や請求書、注文／請書などの取引先との決裁文書までさまざまな文書の押印業務をデジタル化し、時間や場所を問わず簡単かつ安全に電子印鑑・電子署名を行うことができます。

ほかにもワークフローやグループウェアなどのツール、さらには電子帳簿保存法にも対応しています。

「Shachihata Cloud」は、これからもバックオフィスデジタル化をオールインワンで支援していきます。

シヤチハタは電子印鑑システムの市場展開を1995年より行っており、導入数は2025年2月時点で110万件を突破しています。

【パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社 会社概要】

パナソニック ソリューションテクノロジーは、本格的なICT時代の幕開け前から30年にわたり、IT基盤の設計・構築、ソフトウェア、SIサービスでお客様の業務課題解決につとめてきました。

さらには、ICTシステムの設計・構築を起点に、IoT、AI・データ分析、BPOまで分野を広げ、これら4つのコアと業界・業務の知見を掛け合わせたソリューションで、お客様の仕事の仕方・プロセスを変革し、成長につなげていきます。

社名：パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社

設立：1988年12月

資本金：1億円

代表者：代表取締役社長 伊藤 一義

事業内容：ニューノーマルに対応した時間・場所にとらわれない働き方と高い業務生産性を実現するソリューションの提供

URL：https://www.panasonic.com/jp/company/pstc.html

【シヤチハタ株式会社 会社概要】

シヤチハタは、1925年の創業以来、常にお客様に必要とされる商品を提供し、今年の2025年におかげ様で創業100年を迎えました。これからもアナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援する企業として、お客様の便利、楽しさ、安心・安全につながるような商品・サービスを提供し続けていきます。

社名：シヤチハタ株式会社

創業：1925年1月

年商：単体182億円（2025年6月期）

従業員：単体420名（2025年6月末現在）

代表者：代表取締役社長 舟橋 正剛

事業内容：スタンプ台、インキ浸透印および文具全般の製造・販売、デジタルサービス

URL：https://www.shachihata.co.jp/corporate/history/

※社名表記は「シャチハタ」ではなく「シヤチハタ」です。

