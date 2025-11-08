サウナと絶景雪見温泉で“ととのう”冬！おふろcafe yusaで冬イベント『ほっこり、ゆるかわ温泉日和』を2025年11月11日(火)～2026年2月28日(土)まで開催。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社旅館古窯（山形県上山市、代表取締役社長：佐藤太一）が運営する山形市黒沢温泉おふろcafe yusaは、2025年11月11日(火)～2026年2月28日(土)まで、冬イベント「ほっこり、ゆるかわ温泉日和」を開催いたします。うち、11月11日(火)～12月25日(木)までは「クリスマス」をメインに、12月26日(金)～2月28日(土)までは「あったか温泉」をメインに冬イベントを実施いたします。

当館自慢の展望大浴場からは、雪化粧をした蔵王連峰の眺めと地元の方にも愛される無色透明の優しい黒沢温泉の湯を堪能できます。

カフェレストランでは、山形県産赤根ほうれん草をふんだんに使用したパスタやさくらんぼ蜂蜜がアクセントのピザ、苺の酸味とブリュレの香ばしさが味わえるパフェやホットドリンクなど旬の冬味覚を堪能できる全8種類の限定メニューを提供。

サウナガーデンでは、フルーツアロマ水でロウリュした後に、熱波師2～3名で力強く熱風を送る「ノリノリ♩全力熱波」を実施予定。サウナガーデンからは、雪が降る様子もご覧いただけます。

その他、クラフト体験としてポーリングアートのワークショップも開催予定。館内にはこたつを設置したおこもりスペースも用意され、あたたかみのある落ち着いた雰囲気に。高さ約3メートルの大きなツリーも出現します。それぞれの楽しみ方で温泉の癒しと温かさを満喫できるイベントです。

「ほっこり、ゆるかわ温泉日和」とは？

「ほっこり、ゆるかわ温泉日和」は、「温泉の癒しと温かさ」をテーマに、絶景雪見温泉やサウナ、地元素材をふんだんに使用した温かいカフェメニューなど様々なコンテンツを提供いたします。雪国山形ならではの冬の魅力と温泉の恵みを五感で楽しめるイベントです。

「ほっこり、ゆるかわ温泉日和」提供コンテンツ 期間：2025年11月11日(火)～2026年2月28日(土)

１．ゆさオリジナル冬限定メニューを提供

冬の寒い日に食べたくなる温かいカフェレストランメニューを全8種類、期間限定でご提供いたします。山形県産赤根ほうれん草を使用したパスタやさくらんぼ蜂蜜がアクセントのピザ、苺の酸味とブリュレの香ばしさが味わえるパフェやホットドリンクなど、旬の冬味覚を堪能できます。

「チーズハンバーグプレート」1,380円（税込）：昨年も好評だった冬限定メニュー。とろけるチーズをのせて焼き上げました。「ズワイガニのトマトクリームパスタ」1,480円（税込）：濃厚な甘味を持つズワイガニをたっぷり使用。温かいうちにお召し上がりください。「山形県産 赤根ほうれん草のペペロンチーノ」1,180円（税込）：苦味が少なく、フルーツのような糖度を蓄えた山形県産 赤根ほうれん草をふんだんに使用。「さくらんぼ蜂蜜とモッツァレラのピザ」2,090円（税込）：フルーティーで華やかな香りとまろやかな甘みが特徴のさくらんぼ蜂蜜を使用した贅沢なドルチェピザ。「ポモドーロ風ロールキャベツ御膳」1,500円（税込）：心温まる洋風な味わい。ポモドーロ風ソースで仕上げた一品。「いちごブリュレパフェ」1,580円（税込）：ブリュレの香ばしさ、冷たいアイスの口どけ、いちごの爽やかな酸味が楽しめるパフェ。「温かいりんごタルト」780円（税込）：バラの花のような見た目も可憐なタルト。温かいタルトをひんやりアイスクリームとご一緒に。「雪降る抹茶ここあ」660円（税込）：濃厚ホットココアをベースに、ツリーに見立てた抹茶ホイップとオーナメントに見立てた「おいり」をトッピング。

2．蔵王連峰を一望！絶景雪見温泉が楽しめる

5階の展望大浴場・半露天風呂からは、四季折々の蔵王山系を望み、時間帯や天候で変化する景色を楽しめます。昼は雪化粧をまとった蔵王連峰、夜は満天の星空がよく見えます。

昭和47年9月に開湯した黒沢温泉はすべて自家源泉で、湧出量は85リットル／分と豊富。地元で愛される無色透明の優しい湯を堪能できます。

・泉質：ナトリウム-硫酸塩温泉

3．冬のサウナイベント『ノリノリ♩全力熱波＆雪国サウナ体験』

・ノリノリ♩全力熱波：冬イベント期間中は不定期で、盛り上がるBGM付き＆熱波師2～3名で力強く熱風を送る熱波体験を実施予定です。ロウリュ後、団扇で仰ぐ熱波により体感温度は90℃～100℃近くまで上昇し、「ととのい」をご体験いただけます。

・雪国サウナ体験：サウナガーデンからは雪が降る様子もご覧いただけます。

・デトックスウォーター：「いちご×レモン」「グレープフルーツ×生姜」のデトックスウォーターもご用意しています。

※熱波体験イベントの詳細は、おふろcafe yusaのHPまたはSNSに掲載するイベントカレンダーをご確認ください。

4. 雪景色を眺めながらこたつでゆったりと過ごす『おこもりスペース』

冷え込む冬の季節に、雪景色を眺めながら温まるひとときを過ごせる「おこもりスペース」をご用意。こたつを設置し、まるで自宅のようにくつろげる空間で読書やおしゃべりを楽しめます。温泉やサウナの前後にご自由にご利用ください。

5. あなただけの一点もの！「ポーリングアート」ワークショップを開催

今年秋イベントでご好評いただいた、くまのキーホルダーのポーリングアート体験を継続開催いたします。好きな色の絵の具を流しかけて、自分だけのオリジナルキーホルダーを作ることが出来ます。同じ色でも、絵の具のかけ方によってどんな柄になるかは完成までのお楽しみです！完成したキーホルダーは、ぜひバッグなどに付けてお使いください。

日程：イベント期間中毎日

料金：1個1280円（税込）

☆『おふろcafe yusa 3周年祭』開催予定☆

完成イメージワークショップイメージ

2025年12月16日(火)、おふろcafe yusaはオープンから3周年を迎えます。これまでご利用いただいたみなさまに感謝の気持ちを込め、限定イベントを開催予定です。詳細を随時、HPへ掲載いたします。

おふろcafe yusa

おふろcafe yusaは、株式会社温泉道場が展開する長時間滞在型温浴ブランドおふろcafe (R)としては東北初の施設で、コンセプトは「果樹園×クラフト×カフェ」。

おふろcafe yusaのサウナガーデンは、収容人数30人以上、男女で一緒に楽しむことができる山形最大級の大型サウナ室です。ストーブはドイツから海を渡ってきたサウナストーブ EOS Zeus/Zeus L を採用。サウナストーンに水をかけて水蒸気を発生させて発汗を促進させる、セルフロウリュもお楽しみいただけます。

https://ofurocafe-yusa.com/

所在地：山形県山形市大字黒沢319-2

営業時間：10:30～22:00（最終入館 21:00）

カフェ・レストラン：11:30～21:00(フードL.O.20:00 / ドリンクL.O20:30)

※ご宿泊のお客様は、24:00まで館内利用可能。サウナエリアは翌朝6:00よりご利用いただけます。

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、多角的な事業展開で山形の魅力発信を積極的に行う。宿泊事業を中心としたこれらの多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20

公式HP：https://www.koyo-gr.com/