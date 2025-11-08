【Animate Girls Festival 2025】大人気K-POPバーチャルアイドル「PLAVE」のブースにPhotomaticが登場

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典)が運営するセルフフォトブランド「Photomatic」は、2025年11月8日(土)・11月9日(日)の2日間で開催される「Animate Girls Festival 2025（AGF2025）」に出展する K-POPバーチャルアイドル「PLAVE」の出展ブースにイベント限定のオリジナルフレームで撮影できるフォトブースを設置します。

特定の条件をクリアしていただいた方には、AGF2025限定のオリジナルフレームで撮影をお楽しみいただけます。

フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/124_1_6e50b14c676b0ead61fdf30c4f423a90.jpg?v=202511081058 ]PLAVEとは

PLAVE（プレイブ）は、2023年3月に韓国でデビューした K-POPバーチャルアイドル。YEJUN（イェジュン）、NOAH（ノア）、BAMBY（バンビ）、EUNHO（ウノ）、HAMIN（ハミン）の５人で構成され、セルフプロデュースグループとして作詞・作曲・振付の全てをメンバー自ら手掛けています。グループ名はPlayとReve(夢)を組み合わせたもので、夢を叶えるために新しい世界をつくっていくという意味が込められています。

2025年6月16日にJP 1ST SINGLE 「かくれんぼ」で待望の日本デビュー。デビューシングルは、初週売上枚数22万枚超えでオリコン週間シングルランキング、週間合算シングルランキング（2025/7/21付）ともに1位を獲得し、Billboard JAPANのチャートとあわせて主要音楽チャート4冠達成の快挙。さらに、日本レコード協会2025年９月度ゴールドディスク認定で海外アーティストの日本デビューシングルで今年初のダブル・プラチナ認定を獲得(2025/10/10時点)。PLAVE の躍進ぶりが評価され、「anan AWARD 2025」では、ボーダレスカルチャー部門を受賞し、海外アーティスト初受賞を成し遂げました。

2025年８月より自身初のアジアツアー「2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap]」を開催中。11月1日(土)～2日(日)に初の日本単独公演を盛況裏に終え、11月21日(金)～22日(土)には韓国・ソウルの高尺スカイドームでアンコール公演を実施します。また、11月10日に2nd Single Album 'PLBBUU'がリリースされ、今後の活動に大きな期待が寄せられています。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/