【秋の三週連続！】片手じゃ持てない!? 限界突破の爆盛り！週替わり“至福のオムレット”フェス開催！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」では、11月の3週にわたる“秋限定・週末スイーツフェス”として、【至福のオムレット3種】を日曜日限定で販売いたします。ふわっふわのスポンジと、世界が認めた生クリーム、そして地元で愛され続ける魅惑のカスタード。そこに、旬のフルーツ・濃厚マロン・まるごとバナナを限界まで詰め込んだ、“究極の爆盛りオムレット”が完成しました。

■販売スケジュール[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/93_1_f2333a363f1d2c769328a6a46e3151f2.jpg?v=202511081058 ]

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

※フルーツは仕入れ状況により、一部内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【秋の三週連続！】限界突破の“てんこ盛り”祭り開催!!

注目不可避の限定スイーツ！日曜だけの「限界爆盛りオムレット」

お菓子のたいよう完全オリジナル。

シロップなしでしっとり焼き上げた“ふわっふわの極上スポンジ”に、世界が認めた生クリームと、地元で愛され続ける魅惑のカスタード。絶対おいしい、約束された3つのおいしさのベースに──旬のフルーツ・濃厚マロン・ まるごとバナナ(生クリーム爆盛り)を“乗せられるだけ乗せた”、究極の限界爆盛りオムレットが誕生しました。

このオムレットは、絶対片手じゃ持てないほどの限界ボリューム！

そっと持たないと形が崩れてしまうほど儚いふわっふわのスポンジに、たっぷり絞ったクリームの重量感、そして限界までトッピングしたフルーツの贅沢さ。

しかし驚くのはその量だけではありません。

お菓子屋として積み上げてきた技術とこだわりを詰め込み、生地・クリーム・素材のすべてを“本格ケーキクオリティ”で仕上げています。

今年の秋、たいようの“最も贅沢な3週間”が始まります。

食べ逃し厳禁の週末限定スイーツフェス、ぜひご堪能ください！

絶対おいしい、約束された【3つ】のおいしさ

全てのオムレットのベースとなる、【3つ】の極上素材。

- ふわふわしっとりスポンジ- なめらかなミルキーな生クリーム- 濃厚なコクと奥深い旨みのカスタード

このこだわりの【3つ】は、すべてのオムレットにぎっしりと詰まっています。

■【常識を覆す】シロップなしで極上の"ふわしと"スポンジ

通常、ケーキ生地はしっとり感を出すためにシロップを打つのが一般的。

しかし、たいようのスポンジはシロップを一切使わずに、驚くほどの“ふわしと感”を実現しています。焼き加減・水分量・空気の抱き込み方を極限まで計算し、まるでシロップを打ったかのような、柔らかく口どけのよい食感に仕上げました。それはまさに、職人の技が生み出した“奇跡のスポンジ”。

――なぜ、あえて“シロップを使わない”のか？

それは、素材の魅力を最大限に引き出すため。シロップを加えれば簡単にしっとり感は出せますが、その分、小麦や卵本来の香りがぼやけてしまいます。“打たない”ことで、生地の香ばしさとコクが際立ち、素材の旨みがダイレクトに伝わる。また、甘さを必要以上に加えないことで、果物の自然な甘みやクリームのコクとのバランスがより繊細に整います。さらに、時間が経っても水っぽくならず、ふんわりとした食感とフルーツのジューシーさが最後まで続くんです。

“打たない”という選択にこそ、たいようの職人たちの自信と美学が宿っています。

■世界が認める「PURE CREAM 35」使用の極上生クリーム

世界のトップシェフたちも認める純生クリーム「PURE CREAM 35」。

九州・福岡や熊本の酪農家が大切に育てた生乳から、少量生産で丁寧に仕上げた特別な一本です。食品業界の国際的権威「A.A. TASTE AWARDS 2019」では、最高評価である三ツ星を獲得。ミシュランシェフをはじめとする世界中の料理人から、厚い信頼を寄せられています。添加物は極力排除し、素材そのもののコクと香り、なめらかさを最大限に引き出したPURE CREAM 35。口に入れた瞬間、とろけるように広がるミルクのコク。ふわふわのスポンジと重なり合い、まるで空気のように軽やかなのに、しっかりと満足感のある味わいを生み出します。

■地元で愛され続ける魅惑のカスタードクリーム

ひと口ごとに、思わず目を閉じてしまうような“至福のカスタードクリーム”。

「たいようのカスタードは本当に美味しい」──地元でささやかれてきた“合言葉”のようなこの言葉は、決して誇張ではありません。

その秘密は、じっくり丁寧に炊き上げる製法と、少しの“ひみつの素材”。その“ひみつの素材”とは……練乳です。練乳を加えることで、やさしいミルキー感と奥行きのあるコクを生み出しています。さらに、使用する卵は千葉県でも希少な「さくら卵」。ストレスの少ない環境で育った鶏が生む卵は、黄身が濃く、白身はぷるんと弾力があり、まろやかで深みのある味わいを実現します。

とろりとなめらかな口あたりに、卵とバニラの豊かな香り。「たいよう」ならではの濃厚なコクと奥深い旨みが重なり、ひと口ごとに、ふわふわの生地とフルーツがとろけ合う――。そこへ重なる“至福のカスタードクリーム”が、さらに贅沢を奏でます。

11月9日(日)：フルーツ オムレット

フルーツ、こぼれ落ち注意の贅沢爆ボリューム！- ふんわりプレーンスポンジ生地- 生クリーム＆カスタードクリーム- こぼれるほどにたっぷりのフルーツ5種- 苺＆巨峰＆みかん＆キウイ＆梨

5種のフルーツを贅沢にのせた、まさに“果実の宝石箱”。

ふわふわのプレーンスポンジに、生クリームとカスタードがとろけ合う、幸せすぎるひと口。

ひと口かじれば、ふわふわのスポンジに唇が沈み、盛りすぎたクリームとフルーツの雪崩が一気に押し寄せる！もう顔じゅうスイーツまみれ！――でも、それさえも幸せな贅沢感♪

口に入れれば、生クリームのミルキーなコクとカスタードのまろやかな甘みがとろけ合い、ジューシーなフルーツたちの果汁が弾けて――溢れだす果汁は、まさに爆弾級！まるで“飲むフルーツケーキ”のような、とろけるおいしさが広がります。

“贅沢”という言葉が、まるでこの瞬間のためにあるオムレットです。

5種すべて、フレッシュフルーツを厳選。フルーツの皮むきからカットまで、すべて職人の手作業で丁寧に仕上げています。機械では決して生み出せない、果実それぞれの最も美しい断面と、ベストな食感を引き出すために。プレーンのオムレットには、たっぷりのカスタードの上に、ふわっと波打つように絞った「ウェーブ絞り」の生クリーム。見た目の美しさはもちろん、上に重なるフルーツをやさしく受け止める絶妙なバランス。軽やかにとろける口どけと、職人の美意識が宿る“一筆のような”仕上がりです。フルーツはあえてランダムに、けれども絶妙なバランスで配置。だからこそ、一口ごとに異なる味わいが重なり合い、最後のひと口まで飽きることのない贅沢な余韻が広がります。仕上げには、みずみずしさを閉じ込める透明のナパージュをひと塗り。ツヤをまとわせ、見た目にも美しく、果実の潤いを長くキープ。時間が経ってもおいしさが続く、“贅沢の完成形”ともいえるオムレットです。

※フルーツは仕入れ状況により、一部内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

11月16日(日) モンブラン オムレット

栗中毒者注目！～ようこそ、栗の楽園へ～- ふんわりプレーンスポンジ生地- 生クリーム＆カスタードクリーム- 特製濃厚渋皮栗のマロンクリーム- 黄栗の刻み- 渋皮栗まるごと3つ

栗のおいしさを決めるのは、“香り”と“コク”。

だから「たいよう」では、あえて手間のかかる渋皮栗の豊かな味わいを軸に据え、渋皮栗の存在感をとことん生かした、渋皮栗づくしのオムレットに仕上げました。栗本来の香ばしさと香りを生かすために、外皮のみをむき、渋皮を残したまま煮るという手間ひまを惜しまない。一粒ひと粒が、まさに秋の贅沢そのものです。渋皮ごとじっくり炊き上げることで、芳醇な香りとほろ苦い余韻が生まれ、甘露煮では出せない香ばしさ・深み・やさしい渋みが重なり合う――まさに“大人の栗”。

特製の濃厚渋皮栗マロンクリームの上には、渋皮栗をまるごと3つトッピング。

さらにオムレットの中には、刻んだ黄栗をたっぷりとしのばせました。渋皮栗を主役に据えながらも、刻み栗にはあえて黄栗を使用。異なる栗の個性を重ねることで、味わいにグラデーションが生まれます。渋皮栗の芳醇な香りとコクを引き立てる、黄栗ならではの上品でやわらかな甘み。ひと口ごとに、栗の多彩な表情をお楽しみいただけます。上から下まで栗、栗、栗！――まさに“栗の楽園”。

ひと口頬ばった瞬間から、もう栗の世界。

香ばしく濃厚なマロンクリームが口いっぱいに広がり、刻み栗のほくほくとした歯ごたえがアクセントに。そこへ生クリームのミルキーなコクと、カスタードのまろやかさが重なって、まるでモンブランケーキを丸ごと頬ばったような、圧倒的な満足感です。

プレーンのオムレットに、たっぷりのカスタード。そしてパティシエが一つひとつ丁寧に刻んだ黄栗を贅沢にたっぷりと。刻み黄栗はあえて大きすぎず小さすぎず、マロンクリームのなめらかさを損なわずに、噛むたびに栗のほくほくとした香ばしさが広がる――絶妙なサイズに仕上げています。生クリームは、星口金を使った「ねじり絞り」でたっぷりと。ひと筋ひと筋がふわりと重なり合い、たっぷりと贅沢なボリュームに。他の絞り方では出せない立体感と、とろけるような口どけが楽しめます。当店オリジナル、世界が認める「PURE CREAM 35」を贅沢にブレンドし、渋皮栗の風味を最大限に引き出した特製マロンクリーム。濃厚でいて重たくない。栗の深いコクと芳醇な香りに、生クリームならではのなめらかさとミルキーな余韻が重なり、口に入れた瞬間とろけるように広がります。大ぶりの渋皮栗を贅沢に3粒トッピングし、光沢のナパージュで艶やかにコーティング。仕上げに煌めく金箔を散らせば、贅沢感あふれる華やかオムレットの完成です。

11月23日(日)：チョコバナナ オムレット

爆盛りクリーム！限界突破のチョコバナナ爆弾！- ふんわりチョコスポンジ生地- 生クリーム＆カスタードクリーム- チョコレートガナッシュ- まるごとバナナ1本- ローストしたアーモンド- パリパリチョコがけ- たっぷり生クリーム爆盛り増量

最終日のチョコバナナオムレット。爆盛りオムレットフェスのフィナーレを飾るとっておきの特別仕様は――ずばり、生クリーム好きも悶絶させるクリーム爆盛り仕様！

そして、スポンジも他のオムレットとは異なり、プレーンではなくチョコスポンジ。そのふんわりチョコスポンジの中に、完熟バナナを1本まるごとドカンとイン！徹底したチョコバナナへの情熱と生クリームを、たっぷり注ぎ込んだNo.1爆盛りオムレットです。

バナナ×チョコ×カスタード×盛りすぎ生クリーム――美味しくないわけがない！

ふわふわチョコスポンジの甘みに、バナナの濃厚さ、そして襲い来るクリームのミルキー感。さらに、バナナとクリームの間に忍ばせた濃厚ガナッシュが口の中でとろけ、チョコバナナ好きの心を“狩りに来る”レベルの美味しさ。香ばしいローストアーモンドとパリパリチョコがアクセントになり、最後まで飽きずに楽しめます。

甘さも食感も“全部盛り”。

『限界突破のチョコバナナ爆弾』――その名に恥じない甘さと濃厚さの共演に、甘党ノックアウト！

ふんわりチョコスポンジに、なめらかなカスタードをたっぷり。そして中には、完熟バナナをまるごと1本！端から端までぎっしり詰まったバナナが、かぶりついた瞬間に濃厚な甘みを広げる満足感たっぷり仕様。食べごたえも満足感もMAX！やっぱりチョコバナナは、こうでなくっちゃ♪バナナの上に重ねたのは、当店特製の濃厚チョコレートガナッシュ。このガナッシュこそ、味の決め手。ひんやり冷やされたオムレットの中で、ガナッシュがまるで生チョコのようにとろけ、濃厚バナナと溶け合う瞬間はまさに“チョコバナナの極致”。ガナッシュの上には爆盛りクリーム！通常の1.5倍以上をしぼり、雲のようにふわふわ盛り上がったチョコバナナ限定仕様。生クリームを惜しみなく盛ったら、オムレットがほぼ丸になりました。甘党の夢、“生クリームの海で溺れる幸せ”、ここに完成です♪最後に、香ばしくローストしたアーモンドを散らし、上からパリッとチョコをオン。冷やすことでチョコがパリパリに固まり、ひと口ごとに“ふわっ×とろける×パリッ”の食感リレーが完成。すべての層が主役級――これぞ、チョコバナナ爆弾オムレットの完成形です。

今年の秋、たいようの“最も贅沢な3週間”が始まります。

毎週、まったく違う味わいが楽しめる週替わりオムレット。

「でかいだけじゃない、本気でおいしい」を合言葉に、職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた“お菓子屋発・食べ応え満点の贅沢オムレット”。

今年の秋は、たいようから贈る最高に贅沢な三週間をお楽しみください。

週替わりで登場する限定オムレットフェスを、どうぞお見逃しなく！

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou(https://www.youtube.com/@okashi_taiyou)

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正裕

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

okashinotaiyou.web@gmail.com