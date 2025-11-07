【紅葉ピーク到来】ロッテアライリゾート「紅葉ゴンドラ」で体感する、秋の空中散歩！

株式会社LOTTE Hotel Arai

新潟県妙高市のウェルネスマウンテンリゾート「ロッテアライリゾート」(運営：株式会社LOTTE Hotel Arai、所在地：新潟県妙高市、代表：福井 朋也)では、11月上旬現在、山全体が色鮮やかな紅葉に包まれ、まさに見頃のピークを迎えています。10月下旬には妙高山頂で今シーズンの初冠雪が確認され、紅葉と雪化粧が織りなすコントラストが一層美しい季節を迎えています。

毎年恒例の「紅葉ゴンドラ」も現在運行中です。標高1,429mの大毛無山を舞台に、片道約20分・全長3.2kmの空中散歩をお楽しみいただけます。ゴンドラからは、赤や黄色に色づいた山々のグラデーションが眼下に広がり、まるで絵画のようなパノラマを満喫できます。ペット同伴での乗車も可能で、ご家族やご友人、大切なパートナーとともに秋の思い出を作ることができます。

さらに、11月8日(土)・9日(日)には、コンドラ終点の膳棚ステーション（標高約1,000m）にて「秋祭り」イベントを開催予定です。DJによる音楽や、ホットスナック＆ドリンクを楽しめるテラスエリアをご用意。山頂のテラスで紅葉を眺めながら、ゆったりとしたひと時をお過ごしいただけます。

この秋は、ロッテアライリゾートで空から眺める紅葉とともに、特別な時間をお楽しみください。

※メインビジュアル（イメージ）

「紅葉ゴンドラ」営業のご案内

標高1,429mの大毛無山の山頂付近から始まる紅葉が、山麓にかけて徐々に色づき、ゴンドラからは山々に広がる美しい紅葉のグラデーションを空中散歩しながらご堪能いただけます。片道約20分、全長3.2kmのゴンドラは、ペット同伴も可能で、ご家族やご友人、大切な方と一緒に秋の絶景をお楽しみいただけます。

【運行期間】：2025年11月1日（土）～11月9日（日）

【運行時間】：10:00～14:00（下山ゴンドラ最終運行15:00） 片道：約20分(全長3.2km)

【料金】：大人(13歳以上)\2,250

子供(7～12歳)\1,350

未就学児(6歳以下) 無料

※全て1名様料金(消費税込)

「ロッテアライリゾート 秋祭り2025」開催概要

ゴンドラに乗ってたどり着く膳棚ステーション特設エリアでは、色づく紅葉と澄んだ秋空が広がり、今しか味わえない越後平野の絶景をお楽しみいただけます。DJブースから流れる音楽とホットスナックやドリンクを片手に、カラフルな色彩で溢れた紅葉の秋をお楽しみください。

【開催日】：2025年11月8日（土）、11月9日（日）*雨天決行

【時間】：11:00～14:00 *ゴンドラ運行10:00~14:00 (下山ゴンドラ最終15:00)

【会場】：膳棚ステーション特設エリア（ゴンドラ終着点）

【入場料】：無料 (別途紅葉コンドラ利用が必要となります)



※紅葉ゴンドラからの景色（イメージ）

ロッテアライリゾートについて

※ロッテアライリゾート (イメージ)

新潟県妙高市に位置するロッテアライリゾートは 100 万坪という広大な敷地に全4棟257室のホテル客室を完備しております。敷地内には全14 コースあるスキー場を始め、スパ、プール、 レストラン、カフェ、ファンクションルーム、最長 1,501m のジップツアーやツリーアドベンチャーなど各種アクティビティを完備した、アジアでもトップクラスの規模を誇るレジャー施設です。冬は一面に広がる雪景⾊の中ウィンタースポーツを楽しみ、グリーンシーズンは新緑と澄んだ空気を感じながら山並みをご堪能いただけます。日常から離れゆったりとした時間をお過ごしください。

所在地：新潟県妙高市両善寺 1966

【公式アカウント/サイト】

■公式サイト

https://www.lottehotel.com/arai-resort/ja

■公式ロッテアライリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottehotel_arai/

■公式アライマウンテンリゾートInstagram

https://www.instagram.com/lottearairesort/