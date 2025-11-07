【名古屋市】アライブ冬休みイベント「英語のウィンタースクール2025 ～SOUND SAFARI～」を開催 ！心を通わせるワクワクの冒険にでかけよう

株式会社アライブ

株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2025年12月24日（水）から 12月27日（土）までの4日間、未就園児、園児、小学生を対象とした英語のイベント「ウィンタースクール ”SOUND SAFARI ～どうぶつとひびきあうミライ～”」を開催いたします。アライブの在籍生に限定されず、どなたでも参加が可能です。

アライブウィンタースクール2025概要

プログラム内容【プログラムはすべて英語で開催】

【動物も人もロボットもつながる！からだのひみつを見つけよう】

目には見えないけれど、私たちは声でつながっているよ！

声は言葉を伝えるだけでなく、気持ちや思いやりも届ける特別なパワーを持っているんだ。

このウィンタースクールでは、アニメのキャラクターの声を聴いたり、まねしたりしながら

動物やロボットと心を通わせるワクワクの冒険に出かけよう！

日程

2025年12月24日（水）から 12月27日（土）まで、4日間開催

未就園児・園児クラス 9:30～14:00

小学生クラス 10:00～14:45

対象・サポート体制

・アライブ在籍生、一般の方

・未就園児・園児・小学生（3歳～12歳）

※年齢・英語学習歴別のレベルに分かれ、各クラス定員8名程度の少人数制で実施。

※各クラスには、経験豊富な外国人講師1名および日本人アシスタント1名が付きます。

参加形式

・1日から参加可能

・毎日の子どもの様子がわかるコミュニケーションノートあり

・毎日の様子がわかるフォトアルバムの公開あり

・毎日異なるクラフトやチームビルディングなどのアクティビティあり

・全日程参加者には修了証書をお渡し

・延長預かり・早朝預かりあり

・給食あるいはお弁当の選択制

特典

・ウィンタースクールオリジナル缶バッジがもらえます！

開催校舎

アライブイングリッシュスクール熱田本校 （名古屋市熱田区）052-671-2188

アライブイングリッシュスクール東校 （名古屋市東区）052-962-5025

アライブイングリッシュスクール千種校 （名古屋市千種区）052-757-5550

アライブイングリッシュスクール本山校 （名古屋市千種区）052-753-7411

アライブインターナショナルスクール （名古屋市東区）052-228-4833

お問合せ

上記校舎までお電話ください

お申込みについて

在校生：10/30 (木) 12:00～受付開始

一般： 11/1(土) 12:00～受付開始

▼申込みはこちらから(https://alive-co.com/news/detail.html?id=990)

▼昨年度の様子はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=WyLgLvrwtn8)

制作者よりメッセージアライブシーズナル事業長：宮崎文

「おはよう」「ありがとう」「ごめんね」。

同じ挨拶でも、伝わり方が全然違うと感じたことはありませんか？ それは、声には言葉だけではなく、わたしたちの「気持ち」を届ける力があるからです。このウィンタースクールでは、声を使って自分の気持ちを伝える力と、相手の気持ちを感じ取る力を育てます。また、さまざまな動物のコミュニケーションも学び、みんなでつながる楽しさを体験しましょう！

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/blog/index.html)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール、ドリームスクール（学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。

これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。



公式ホームページ

https://alive-co.com/

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)