【お部屋でゆったり】京都で味わうふぐ料理 心も体も温まる ぷりぷりてっさとふぐ鍋、揚げ物を満喫するふぐ会席プランを予約開始 京都旅館「天橋立荘」

株式会社丹友商事

新鮮な魚介料理でおもてなしする京都旅館「天橋立荘」はふぐ会席つき宿泊プランの受付を開始しました（26年3月中旬まで）。寒い季節にぴったりの至福のひとときをお届けします。透明感あるてっさ（ふぐ刺し）の歯ごたえ、ふぐ鍋のやさしい旨味、そしてカリッと揚がったふぐカマの唐揚げが、ひと口ごとに冬の喜びを感じさせてくれます。

大切な人と、お部屋でゆったり。冬の天橋立ならではの絶景とともに、心も体もほっこり温まるひとときをお過ごしください。

ふぐの魅力溢れる会席料理

季節の新鮮な素材をふんだんに使用し、丁寧に仕立てた料理の数々は、心と体を温める極上の味わいと自負しております。食前酒から始まり、ふぐ天婦羅、ふぐ雑炊まで、余すことなくふぐを楽しめる一品一品がそろった会席です。料理長が腕によりをかけご準備いたします。



＜御品書き＞

■食前酒 ■てっぴ ■お造り四種盛り ■てっさ ■ふぐカマのから揚げ ■ふぐ鍋 大皿盛り ■ふぐ天婦羅 ■茶碗蒸し ■ふぐのあんかけ ■ふぐ雑炊 ■香物 ■水物 手作りデザート

※当日の仕入れによって若干変更する場合もございます。

ご利用シーン

てっさ、ふぐ鍋、焼き物、から揚げをはじめ、様々な料理が卓を彩ります

大切な人との幸せなひとときをお楽しみいただけます。

ご家族との旅行、結婚記念日、誕生日、退職祝い、日帰りなど様々なシーンでご利用ください。



スタッフ一同、皆様のご来館を心よりお待ち申し上げております。

お問い合わせ先

天橋立荘：京都府宮津市文珠584

電話：0772-20-1126

FAX：0772-20-1127

旅館HP：https://kyoto.iifuro.jp/

サービス：お食事（宿泊可、日帰り可）、温泉