【PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店】11月の新作とイベントを発表

株式会社 PARCELLEパーセル ジュエリーあべのハルカス店(あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階)

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社 PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田 琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てた一点物をお届けしております。

直営店パーセル ジュエリー あべのハルカス店（あべのハルカス近鉄本店 ウィング館2階）では、11月を通してホリデーシーズンに向けた新作とイベントを展開いたします。

人気シリーズ「Nature」の新デザインをはじめ、季節の新作が揃うほか、STONE marche、TRUNK SHOW、Caravanなど、ブランドの世界観を体感できる多彩な催しを開催いたします。

冬の光に包まれるあべので、心を結ぶジュエリーと出会うひとときをお届けいたします。



※ パーセルのジュエリーはすべて一点ものとなっており、使用する天然石やダイヤモンドの配置や種類は一つずつ異なります。本リリースに掲載する画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は発表時点のものであり、商品情報や価格は予告なく変更する場合がございます。

TOPICS

■ Holiday Season Limited Ribbon ― 心を結ぶホリデーリボン

11月1日(金)より、パーセル ジュエリーあべのハルカス店ではホリデーシーズン限定のブランドリボンをご用意いたしました。



冬の空気を閉じ込めたようなシャンパンベージュのオーガンジーに、淡く光を返すゴールドのブランドロゴを重ねた、上品で華やかなデザインです。

スタッフが一つひとつ丁寧にお包みいたします。贈る方にも、贈られる方にも温かい気持ちを届ける、この季節だけの仕様です。

こちらのリボンは12月25日(木)までの限定展開となります。一年を頑張った自分へのご褒美や、大切な方への贈り物に。冬のあべのの街並みとともに、心に残るひとときをお届けいたします。

一つひとつ心を込めて■ Size 15 Rings Selection ― 人気シリーズの15号サイズをご用意

あべのハルカス店では、多くのお客様からのお声にお応えし、人気の3シリーズ「Cent Couleur（サンク クルール）」「Mille Gothique（ミルゴシック）」「Nature（ナチュール）」に、15号サイズをそれぞれ数量限定でご用意いたしました。

「サンクルール」は、ルビーやピンクトルマリン、オレンジサファイアなど、華やかな色彩を連ねたデザイン。光を受けるたびに表情を変え、手元に鮮やかな彩りを添えます。



「ミルゴシック」は、ミル打ちが織りなすアンティーク調の意匠に、ダイヤモンドがきらめくクラシカルな佇まい。重ねづけにも映える上品な存在感が魅力です。



「ナチュール」は、柔らかな曲線とリーフモチーフをあしらった、しなやかで優美なデザイン。日常にも馴染む軽やかな印象で、幅広いスタイルに寄り添います。

いずれも通常の店頭サイズ（11号）とは異なる、15号ならではのバランスでお楽しみいただけます。中指や人差し指に合わせても美しく映えるサイズ感で、重ねづけのコーディネートにもおすすめです。

■ Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）― 現品のみ、据え置き価格でご案内中

パーセル ジュエリーを代表する「Pomponne」シリーズの中で、ひときわ贅沢なコレクションが「Pomponne Mosaic（ポンポネ モザイク）」。

通常の何倍も手間と時間を重ねたセンターのパヴェには極小のカラーストーンを隙間なく敷き詰め、光の角度によって表情を変えるお仕立て。花束のような立体感と華やかさが、手元を明るく彩ります。

リングとペンダントの2型をご用意しており、パールのリングなどとの重ね着けもおすすめです。

地金価格の高騰が続いておりますが、あべのハルカス店では店頭にある現品のみ、据え置き価格でご案内しております。現品がなくなり次第、オーダーでは新価格となります。

ポンポネ モザイク：税込94,600円より(K10YG・天然石・ダイヤモンド)■ Size 15 Rings Selection - PARCELLE JEWELRY Abeno Harukas Store

PARCELLE JEWELRY presents a limited selection of size-15 rings from its most beloved series - Cent Couleur, Mille Gothique, and Nature.

Each design blends refined craftsmanship with expressive beauty: vivid gemstone harmony

in Cent Couleur, antique milgrain elegance in Mille Gothique, and organic fluidity in Nature.

Balanced in proportion and perfect for stacking, these rings offer timeless grace for

everyday wear.

NEW ARRIVALS

15号サイズのサンクルール(左)とミルゴシック(右)15号サイズのナチュール：税込35,200円より(K10YG・ダイヤモンド)※画像はイメージ■ Nature ― 新たに3つのデザインが加わりました

パーセル ジュエリーの人気シリーズ「Nature（ナチュール）」に、新たな3型のリングが仲間入りいたしました。



ロープのようなラインを一周に施したデザイン、小粒のストーンを並べた繊細なタイプ、そしてツタのようにしなやかに伸びるフォルム。どれもさりげなく個性を宿し、指先に優しい表情を添えます。



また、「Mille Grain（ミルグレイン）」などの細身のリングと合わせれば、ボリュームと立体感が生まれ、より洗練された手元を演出します。「Cent Couleur（サンク クルール）」にツタのリングを添えることで、アシンメトリーのデザインを引き立てるコーディネートもおすすめです。

いつもの装いに自然と溶け込みながら、新鮮な印象を添えてくれる新デザインを店頭でご覧ください。

ナチュール 新型：K10YGサンクルールとの重ねづけにも■ Lien Pierce ― ひとつひとつが“つながる”一点ものの輝き

フランス語で「つながり」「絆」を意味する“Lien（リアン）”。その名のとおり、一本のゴールドワイヤーで宝石を丁寧につなげた、新作ピアスが登場いたしました。

自然が生み出す宝石の形や色をそのままに、繊細なシャンク巻きの技法で仕立てた一点もの。動くたびに優しく揺れ、光を受けて表情を変えながら、お顔まわりを華やかに彩ります。

ご自身へのご褒美としてはもちろん、大切な方へのギフトにもふさわしいシリーズです。

リアン：税込44,000円より(K10YG・天然石・真珠)光をつなぎ、想いを結ぶリアン■ Cocon ＆ Petit Fleur ― 小さな中に宿る、美しさのレイヤー

新作「Cocon（ココン）」は、3～4mmの小さなセンターストーンの下に、メレダイヤの輝きをそっと忍ばせた繊細なセッティングが特徴です。アメシスト、サファイア、トパーズ、ペリドット、トルマリンなど、さまざまなカラーストーンが重なり、光が溶け合うように手元を彩ります。



シンプルなフォルムの中に個性が光る、日常にモードなニュアンスを添えるシリーズです。リング・ペンダント・ピアスと、3つのアイテムで展開していますので、トータルでもそれぞれでも幅広くお選びいただけます。

あわせて、人気の「Petit Fleur（プティフルール）」が再入荷いたしました。



コスモス、朝顔、ハス、リンドウ、金木犀など、四季を彩る花々をカラーストーンで表現し、それぞれの個性を静かに咲かせたコレクションです。

ココン：リングは税込91,300円より(K10YG・天然石)※画像はイメージですプティフルール：税込82,500円より(K10YG・天然石)※画像はイメージです■ Mix Chain Collection ― 光をまとう、秋のスタイルに

異なるデザインのチェーンを1本の中で組み合わせた、新作「Mix Chain Collection（ミックス チェーン コレクション）」が登場いたしました。動くたびに繊細に輝き、光をまとうような存在感です。



ネックレスは45 cm・50 cm・60 cmの3タイプ展開。1本でシンプルに着けても、長さを変えて重ねづけすれば、リズムと立体感のある首元を演出できます。パールネックレスなど異素材とのミックスでは、クラシカルな印象にモードなアクセントを添えられます。お手持ちのペンダントトップを組み合わせれば、自分だけのスタイルをお楽しみいただけます。

また、同シリーズからはブレスレットも5点が登場。軽やかに揺れるチェーンのきらめきが、手元に華やぎを添えます。

秋冬の装いに「光のレイヤード」をプラスし、日常のスタイルをアップデートするコレクションです。

JEWELRY EVENTS

ミックスチェーンネックレス＆ブレスレット：税込23,100円より(K10YG・K10WG)ホリデーシーズンに光をまとう、ミックスチェーンのきらめき

あべのハルカス店では11月も、店頭体験を通してジュエリーの魅力をご紹介いたします。

8日(土)・9日(日)は約100石のルースが並ぶ「STONE marche」を皮切りに、13日(木)・14日(金)は新作リング3型を披露する「Trunk Show」を開催。20日(木)は創業メンバーが来店する「Caravan」、25日(火)はデザイナーが登場する「成澤 Caravan」と、特別な催しが続きます。

冬の光に包まれるこの季節、心を結ぶジュエリーとの出会いを、ぜひパーセル ジュエリー あべのハルカス店でお楽しみください。

いずれのイベントも混み合う場合がございますため、ご予約をおすすめしております。ご予約・お問い合わせはお電話（06-6625-2065（直通））、または店頭スタッフまでお尋ねください。

■ STONE marche ― 11月8日(土)・9日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える、月に一度の人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

11月は、誕生石インペリアルトパーズをはじめ、色合いとカットに変化のあるルースを中心にお届けいたします。お仕立てのご相談は店頭にて承ります。

今月の注目は、オレンジを帯びた淡いピンクが魅力のインペリアルトパーズ。色味のバリエーションとカットを揃えており、リングにもミルのあるクラシカルな枠にも合わせやすいルースです。



光の当たり方で色がふわりと変わるカラーシェンジ・アンデシンは6ミリの扱いやすいサイズで入荷しております。さらに、深い赤が印象的な9ミリのアンデシンも登場し、存在感のあるジュエリーへのお仕立てに向いております。



グリーンと赤紫がひと粒の中で分かれるルビーインゾイサイトはチェスカットでご用意いたしました。表情が一つずつ異なるため、実物をご覧いただきながらお選びいただくのがおすすめです。

12ミリのスモーキークォーツは、薔薇を思わせるようなカットが特徴です。覗き込むと奥に光が重なり、ペンダントトップやボリュームリングに仕立てると秋冬の装いを引き締めてくれます。

インペリアルトパーズでのお仕立て例カラーチェンジアンデシン■ TRUNK SHOW ― 11月13日(木)・14日(金)

パーセル ジュエリー あべのハルカス店では、11月13日(木)・14日(金)の2日間、新作ジュエリーをいち早くご覧いただけるイベント「Trunk Show（トランクショー）」を開催いたします。今回は、3つの新作リングを初披露。ブランドのモダンで構築的なデザインを凝縮したラインアップです。

◯ Taper Cut Sapphire Ring（テーパーカット・サファイアリング）

深みのあるブルー、希少なレッドトーン、そして華やかなマルチカラー。透明感を湛えたサファイアをグラデーションで配し、角度によって光の表情が変化するデザインです。知的でモダンな印象を指先に添えます。

テーパーカットサファイア リング：K10YG・K10WG・天然石

◯ Pomponne Mosaic 4 mm（ポンポネ モザイク 4mm）

センターに4mmのパヴェをあしらった新型デザイン。光と色が溶け合うようなモダンな印象で、コロンとした丸みのあるフォルムが可憐な佇まいを引き立てます。

ポンポネモザイク 4mmサイズ：SV925/PT950/K10YG・天然石・ダイヤモンド

◯ Princess Cut Diamond Ring（プリンセスカット・ダイヤモンドリング）

直線の美しさを際立たせたプリンセスカットのダイヤモンドを、レール留めで構築的に仕立てました。ぎゅっと敷き詰めたような存在感と、抜け感のあるシルエットが魅力です。流れるような光を纏う、洗練されたデザインです。

プリンセスカットダイヤモンド リング：K10YG・ダイヤモンド

また、人気シリーズ「襲色目（かさねいろめ）」から「La Fraise（ラ・フレーズ）」や、「Cent Couleur（サンク クルール）」のカボションカットモデルなど、通常はご覧いただけないアイテムも多数登場いたします。色彩と造形の新たな表現をお楽しみください。

襲色目 ラ・フレーズ：税込130,900円より(SV(PTP)・K9YG・天然石・ダイヤモンド)襲色目 サンクルール：税込104,500円より(K10YG・K10WG・K10PG・天然石・ダイヤモンド)■ Caravan ― 11月20日(木) ― パーセルの創業メンバーたちが特別相談会を開催

11月20日(木)、パーセル ジュエリー あべのハルカス店にて、ブランド創業メンバーによる特別イベント「Caravan（キャラバン）」を開催いたします。



当日は、代表の品田琴恵 (@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja))、そしてバイヤーの宮本陽子 (@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)) らが来店し、ルース（裸石）の魅力やお仕立てのご相談を直接承ります。ブランドの制作現場をそのまま店頭に移したような、スペシャルな一日です。

オーダーのご相談では、ジュエリーづくりを支えるメンバーが、お客様のお好みやライフスタイルに合わせたデザインをご提案いたします。実際に石を手に取りながら、色や配置を選び、デザインをスケッチしていくので、初めての方にもわかりやすいとご好評をいただいております。

また、ご愛用のジュエリーを新たなかたちに仕立て直すリフォームや、サイズ直し、磨き直しなどのメンテナンス相談も承ります。

※お品物の状態や内容によってはご対応いたしかねる場合がございます。

オーダーでは、その場で宝石を配置し、イラスト画を描きながらお話していくある日のキャラバン■ 成澤 Caravan ― 11月25日(火)

11月25日(火)、パーセル ジュエリーの創業者であり、現在もメインデザイナーの成澤 泰介（@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)）が、あべのハルカス店に来店いたします。



ブランドの原点を知る成澤が、自ら買い付けた宝石や新作ジュエリーを携えてお迎えし、素材の背景やデザインの意図などを直接お話しいたします。前回の開催では、成澤が厳選したカラーストーン「8ファセット」シリーズが大変ご好評をいただきました。今回はさらに多彩な石をご用意しております。

なお、成澤DAYは個別でのご案内となるため、ご予約のお客様を優先して承ります。混雑状況により、ご案内までお時間を頂戴する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 成澤 Caravan at PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店

○ 開催日：2025年11月25日(火)

○ 会場：PARCELLE JEWELRY あべのハルカス店

○ ご予約・お問い合わせ：06-6625-2065 （直通）または 店頭のスタッフまで

パーセル ジュエリーあべのハルカス店

大阪では３つ目の常設店として2024年2月にオープン、パーセル ジュエリー全店舗中最大の売場面積を誇っています。広々とした店舗内には、多彩な商品ラインナップが豊富に揃っており、さまざまなニーズに応えることができるため、"西の旗艦店"と期待されております。

◯ 店長：小室（@megu_parcelle(https://www.instagram.com/megu_parcelle/)）

◯ 店舗：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店 ウイング館2階 アクセサリー売場

◯ 電話：06-6625-2065（直通）

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_abeno/

◯ 営業時間：10:00より20:30まで

◯ 定休日：百貨店の休館日に準じます

※ 営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったパーセル ジュエリー（PARCELLE JEWELRY）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店およびポップアップショップでご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田 琴恵（しなだ ことえ）

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル5階

◯ コーポレートサイト：https://parcelle.jp/

◯ Instagram：https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/

◯ 公式LINE：https://page.line.me/713ofhwa

◯ 小红书：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d

■ パーセル ジュエリー公式LINE 発信中

パーセル ジュエリーでは、LINE公式アカウントでも、ジュエリーの世界をお楽しみいただいております。新作やイベント情報をいち早くお届けするほか、宝石やジュエリーにまつわるコラム「パーセルジュエリーこと綴り」、「毎月届くジュエリー壁紙」など、日常に彩りを添えるコンテンツが揃っております。上記URLまたは左のQRコードからお越しください。お待ちしております。

毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)毎月届くジュエリー壁紙(イメージ)