11月27日(木)AndTech「使用済みリチウムイオン電池からの資源分離・高純度回収とリサイクル技術の最新動向」WEB講座を開講予定

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、昨今高まりを見せるリチウムイオン電池リサイクル・分離回収での課題解決ニーズに応えるべく、第一人者の講師からなる「リチウムイオン電池リサイクル・分離回収」講座を開講いたします。

使用済みリチウムイオン電池からの資源分離・高純度回収とリサイクル技術の最新動向について解説する講座である。

本講座は、2025年11月25日(火)開講を予定いたします。 詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f0aff76-0c0a-6374-893a-064fb9a95405

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：使用済みリチウムイオン電池からの資源分離・高純度回収とリサイクル技術の最新動向～法制度・経済性の課題、エマルションフロー法によるLIB水平リサイクル、イオン伝導体リチウム分離法(LiSMIC)～

開催日時：2025年11月27日(木) 11:00-15:45

参 加 費：55,000円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f0aff76-0c0a-6374-893a-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

第1部 使用済みリチウムイオン電池のリサイクルの現状と課題

講師 株式会社GSユアサ 産業電池製造部 品質管理Gリーダー 鹿島 理 氏

第2部 エマルションフロー法による廃LiBからのNi/Coの分離精製と水平リサイクル

講師 株式会社エマルションフローテクノロジーズ 取締役CTO 長縄 弘親 氏

第3部 超高純度リチウム回収技術LiSMICによる資源循環と安定調達

講師 LiSTie株式会社 代表取締役 星野 毅 氏

本セミナーで学べる知識や解決できる技術課題

・蓄電池リサイクルに関連する法令の基礎知識

・蓄電池のリサイクルシステムと実績、処理工程の基礎知識

・リサイクル技術の基礎知識

・市場実態と対応する制度の施行状況に関する基礎知識

・溶媒抽出の革新的新技術“エマルションフロー”に関する基礎知識

・レアメタルの湿式リサイクル（特に、溶媒抽出）

・LIBリサイクルの課題と現状

・世界のリチウム市場の現状と将来予測

・最新のリチウム回収技術

・LiSMICの競合技術との比較。持続可能なリチウム調達の最新動向とビジネスチャンス

本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

