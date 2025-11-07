【ウブロ】ケイレブ・マクラフリンとノア・シュナップ、「ストレンジャー・シングス」シーズン5のワールドプレミアでウブロを着用
LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロ
Photo Credit: Getty Images / Caleb McLaughlin; Hublot
HUBLOT 「スピリット オブ ビッグ・バン キングゴールド ダイヤモンド」39mm
Photo Credit: Getty Images / Noah Schnapp; Hublot
HUBLOT 「クラシック・フュージョン チタニウム」42mm
2025年11月6日、待望のNetflixシリーズ「ストレンジャー・シングス」シーズン5最終章のワールドプレミアがハリウッドのTCLチャイニーズシアターで開催され、主演のケイレブ・マクラフリンとノア・シュナップがウブロの「スピリット オブ ビッグ・バン キングゴールド ダイヤモンド」と「クラシック・フュージョン チタニウム」を着用しました。
