“Webの国家資格”対策！ウェブ標準に基づいた知識と技術を体系的に学ぼう!! 11/21（金）～全4回・無料セミナー「ウェブデザイン技能検定3級基礎講座」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は11月21日（金）から全4回にわたり「ウェブデザイン技能検定試験」を受験予定の方やインターネットの基礎知識を身につけたい方などを対象に、無料のオンラインセミナー「全4回で学ぶ ウェブデザイン技能検定3級基礎講座～ウェブ標準に基づいたウェブの基本を理解～」を開催します。

▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/167956/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/167956/?rls)

※締切：2025年12月8日（月） 20：00





特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する、国家検定制度である技能検定制度の一つ「ウェブデザイン技能検定」。試験は実技および学科試験で構成され、来年2月15日（日）に第4回試験が実施される予定です。本セミナーシリーズでは、ウェブデザイン技能検定3級の試験範囲をもとに、ウェブ標準に基づいた知識と技術を体系的に整理・理解することを目的としています。3級の受検を検討されている方にとって、試験対策にも役立つ内容です。検定試験の受験をご予定の方はぜひご参加ください。



※コンピュータおよびウェブに関する基礎的な知識をお持ちの方や、HTML・CSSの知識とハンドコーディングの経験がある方を対象にした内容です。



▼「ウェブデザイン技能検定」のホームページ

https://www.webdesign.gr.jp/



＜各回の日程と内容＞

第1回：11/21（金）19：00～「インターネット概論・法務」

・インターネットの仕組み／プロトコル／セキュリティ

・知的財産権・著作権・個人情報保護などの法務知識



第2回：11/28（金）19：00～「ウェブデザイン技術」

・HTML・CSS・JavaScriptの基本構造と役割



第3回：12/1（月）19：00～「ウェブ標準とデザイン理論」

・標準化の背景と団体／アクセシビリティ・ユーザビリティ

・レイアウト・カラー／情報設計／ユニバーサルデザイン



第4回：12/8（月）19：00～「実技試験の理解」

・実技試験の概要と作業内容

・HTML・CSSの操作スキル／文書構造化／リンク・画像配置／CSSセレクタとプロパティ



※必要な回のみのご参加も歓迎です。



＜受講者の想定スキルレベル＞

コンピュータおよびウェブに関する基礎知識がある。HTML・CSSに関する基礎知識およびハンドコーディングの経験がある。



＜こんな方にオススメ！＞

・ウェブデザイン技能検定3級の受験を予定している方

・ウェブデザインの基礎知識を体系的に学びたい方

■日時

第1回：2025年11月21日（金）19:00～20:00

第2回：2025年11月28日（金）19:00～20:00

第3回：2025年12月1日（月）19:00～20:00

第4回：2025年12月8日（月）19:00～20:00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

内田祐生（うちだ・さちお）氏

design fleet inc. 代表取締役/ディレクター、デザイナー、ライター、インストラクター

ウェブデザイン技能検定試験指定実施機関

インターネットスキル認定普及協会 正会員・認定講師

Web黎明期の1999年からデザイン事務所開業。デザイン事業のほか、2000年代には国家検定ウェブデザイン技能検定創設ワーキンググループメンバー、技能オリンピックWeb種目競技委員を務めた。過去にmacromediaやAdobeの認定インストラクター、横浜市経済局委託デザイン相談員として活動。Web関係の書籍執筆、教材開発多数。インターネットスキル認定普及協会正会員、認定講師。



■対象

・ウェブデザイン技能検定3級を受検予定の方

・Webの作成や運営に関する業務に従事している方

・Web業界への転職をお考えの方



■参加費

無料



■定員

各回60名



▼詳細・お申し込み

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/167956/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/167956/?rls)

※締切：2025年12月8日（月） 20：00





＜その他関連情報＞

▼講師の内田祐生氏に研修や講師をご依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5b5(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5b5?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「ウェブデザイン技能検定3級試験 ポイント解説」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



