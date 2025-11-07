「リンクス梅田」のリニューアルアンバサダーに ゆうちゃみ 就任！12月上旬より「オイシイもの横丁」リニューアル！

株式会社ヨドバシ建物

大阪・梅田の複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」は、2025年秋からの大規模リニューアルを伴う開業６周年イベント「Evolution! FES」を、2025年11月1日（土）～30日（日）に渡り開催中です。Z世代を代表するモデル・タレント ゆうちゃみ さんを公式アンバサダーに迎え、多彩なキャンペーン・イベントを展開します。

また、12月上旬より地下1階「オイシイもの横丁」をリニューアルし、「Everyday! Everybody! Kampaaaai!」を新コンセプトに、「出会い」「交流」「ノリ」を重視した平成飲みスタイルを再提唱し、ゆうちゃみさんを起用した様々な企画を実施いたします。「オイシイもの横丁」は、仕事帰りや休日に、気軽に「乾杯」できる場所として、新たな出会いや交流が生まれる“行きつけの場所”を創出します。今後実施する取り組みの詳細については館内アナウンスや公式HPで随時お知らせする予定です。

アンバサダー就任式

ゆうちゃみさんのアンバサダー就任式では、アンバサダー名刺の授与をはじめ、リンクス梅田にまつわるトークセッションを実施しました。

ゆうちゃみさんは、アンバサダーのメインビジュアルでも着用している華やかな黄色の衣装で登壇。「地元の大阪でリンクス梅田のような大きい施設のアンバサダーになれてすごく光栄ですし、めちゃくちゃ嬉しいです。リンクス梅田はよく通っているので、地元大阪として誇りに思います。リンクス梅田を盛り上げられるよう、名刺をいっぱい配って、私自身もリンクス梅田に来て良いところをたくさん発信したいです。リンクス梅田をよろしくお願いします！」と熱い意気込みと共に就任報告を行いました。

ゆうちゃみさんによるトークセッションでは、「Evolution! FES」での企画や、12月上旬にリニューアルする「オイシイもの横丁」の魅力について語りました。これからのリンクス梅田についてのトークテーマでは、ゆうちゃみさんは「リンクス梅田のオイシイもの横丁や、色々なファッション、グルメなどでゆうちゃみを通じてよりいっぱいのお客様に来ていただけたらめっちゃ嬉しいなって思います。今日もリンクス梅田内に私のポスターがたくさん貼られていて大阪占領しすぎですごく嬉しい気持ちになりました。若者の方により来ていただきたいなと思います。」と、コメント。

また、「私自身お酒が大好きですし、オイシイもの横丁は24時まで飲めたりするので、友達と来たいなと改めて思いました。」とオイシイもの横丁の期待について語りました。

アンバサダートークショー

一般来場者に向けてアンバサダー就任のご挨拶を行いました。野外ステージには約200名が集まり、トークではアンバサダー就任への意気込みや来場者と直接言葉を交わす場面も見られました。

また、トークショーでは、「館内で私の乾杯音頭のアナウンスが流れるので、“皆さんもぜひ私と乾杯して推し活してください！”」と、オイシイもの横丁の新しいコンセプトでの交流スタイルと楽しみ方を語りました。

さらに、急遽ゆうちゃみさんが参加者に名刺を手渡しするサプライズを実施。思いがけないプレゼントに、会場からは歓声と感動の声が上がりました。

ゆうちゃみさん アンバサダー就任について

■ アンバサダー就任の背景

LINKS UMEDAは、開業6周年を機に「Evolution!」をコンセプトに、約1万平方メートル ・26店舗の大規模リニューアルを実施。

UNIQLO UMEDAの旗艦店化をはじめ、地下1階「オイシイもの横丁」、８階レストランフロア「LINKS DINING」の飲食強化、ファッション・ライフスタイルショップの刷新を進めています。

Z世代からファミリー層まで幅広い層に親しまれているゆうちゃみさんの前向きなキャラクターが、LINKS UMEDAの新しい価値観に重なり、今回のアンバサダー就任に至りました。

■主な活動予定

⚫アンバサダー就任報告イベント開催 11/7（金）

⚫館内ビジュアル出演（11/１～）

リニューアル＆開業6周年祭 「Evolution! FES」の新ビジュアルに出演。館内ポスターや館内放送、サイネージ、公式SNSに登場して「進化するLINKS UMEDA」を発信します。

⚫記念グッズプレゼント企画

ゆうちゃみさんのサイン入り記念グッズをプレゼントします。

⚫公式SNSプレゼントキャンペーン企画

ゆうちゃみさんの直筆サイン入り写真を限定６名さまにプレゼントします。

※詳しくは、店頭ポスターや公式SNSでご確認ください。

■ ゆうちゃみさんプロフィール

2022年上半期ブレイクタレント女性部門 第1位に選出。

“令和の白ギャル!!”として注目を集めるゆうちゃみさんは、圧倒的な明るさと軽快な切り返し、そしてコテコテの大阪弁で、どんな場面でも周囲を盛り上げる新世代のカリスマタレントです。モデル・バラエティ・イベントなど多方面で活躍し、持ち前のエネルギッシュなキャラクターと親しみやすさで幅広い世代から支持を集めています。

リニューアル＆開業6周年祭 「Evolution! FES」概要

日頃ご愛顧いただくお客さまへの感謝の気持ちを込めて、また、時代とともに変化するお客様のより多様なニーズに応える大規模リニューアルの始まり機に、リニューアル＆開業6周年祭「Evolution! FES」を2025年11月1日（土）～30日（日）計30日間開催します。

【１】ゆうちゃみアンバサダー就任記念トークショー開催！

ゆうちゃみさんが特設ステージに登壇。アンバサダーに就任したご挨拶を行います。

・日時 11/7（金）15:00～

・会場 2F北東イベントスペース（２Fスターバックス横）

【２】ゆうちゃみアンバサダ―就任記念グッズプレゼント！

ゆうちゃみさんのサイン入り記念グッズを、リンクスる！PON特設会場にて各日先着2,000名さま（計10,000名さま）にプレゼントします。

・日程 11/８（土）・９（日）・22（土）～24（月・祝） ※グッズが無くなり次第終了 ※おひとりさま１点限り

・会場 地下1階Fイベントスペース(ヨドバシカメラ入口横)

【３】ゆうちゃみのサイン入り写真がもらえる！リンクス梅田公式SNSキャンペーン！

リンクス梅田の公式Instagramをフォローして所定の投稿に「ゆうちゃみ」とコメント。もしくは、Xをフォローして所定の投稿をリポストすると、抽選で6名さま限定で、ゆうちゃみさんの直筆サイン入り写真をプレゼントします。さらに、リンクス梅田のお買い物券も当たるチャンス！

・日程 11/7（金）～30（日）

・公式Instagram https://www.instagram.com/links.umeda/

・公式X x.com/LinksUmeda

【４】リンクスる！PONスペシャル開催！

全幅約4mの巨大カプセルマシンを使ったリンクス梅田の恒例『リンクスる！PON抽選会』を、キャンペーン期間中8日間スペシャル開催します。景品も高機能タブレットや旅行ギフト券など豪華景品が、期間中合計1,300名以上のお客様に当たります。当月中のリンクス梅田のお買い上げレシート5,000円（税込）ごとに１回、チャレンジいただけます。

・日程 11/1（土）～3（月・祝）、 8（土）・9 （日）、22（土）～24（月・祝）

・会場 地下1階Fイベントスペース(ヨドバシカメラ入口横)

【５】最大6,000円もおトクになる！「プレミアム付き商品券」期間限定で発売！

LINKS UMEDAの様々な店舗でご利用いただけるプレミアム付き商品券を販売致します。2,000円で3,000円分、1口につき1,000円おトクなプレミアム付き商品券です。

・販売期間：11/14（金）～16（日） 平日 17:00～21:00 ／ 土・日 13:00～19:00

・利用期間：11/14（金）～2026/1/12（月・祝）

・会場 2F北側通路（ローザンヌアベニュー）特設会場

・販売セット数：合計4,800口（各日1,600口）※ご購入はお一人様1日2口までとさせていただきます。

※購入には年齢制限がございます。（13歳以上）

・利用対象外店舗：下記店舗ではプレミアム付商品券がご利用いただけません。

マクドナルド、ユニクロ、PLST、ファミリーマート、バーガーキング、GU、3coins、AZUL BY MOUSSY、モーリーファンタジー、クイッ

クガレージ、石井スポーツ、アートスポーツ、エクササイズコーチ、BODY ARCHI、ニトリ、Hanayume、ほけんの窓口、こばやし眼科、近畿日本ツーリスト、HIS、伝説のすた丼屋、ホテル阪急レスパイア大阪、タイムズ、ヨドバシカメラ

※他クーポン券や割引券との併用不可

※11/1（土）時点の情報となります。最新の情報はリンクス梅田のホームページをご確認ください

【６】ゴールドポイントカード プラスクレジット決済で、期間限定ポイント5倍キャンペーン！

UNIQLO UMEDAやABC-MART GRANDSTAGEなど、LINKS UMEDAの対象店舗にてお会計時にGOLD POINT CARD+クレジット決済で、通常1％のヨドバシゴールドポイント還元のところ、5%ポイント還元のスペシャルキャンペーンを実施中です。

・日程 10/24（金） ～ 11/24（月）

・対象店舗など詳細は、下記ホームページでご確認ください。

https://www.goldpoint.co.jp/news/topics/20251024.html

【７】Evolution FES！記念セール

リンクス梅田のショップ＆レストランが６年間の感謝を込めた一斉謝恩セールを実施します。

6周年にちなんだ特典や今秋から新しく加わった店舗も含め、様々なおトクが大集合です。

・日程 11/14（金）～ 11/30（日）

・対象店舗 ホームページにてご確認ください。

LINKS UMEDA（リンクス梅田）について

LINKS UMEDAは、ファッションや食・サービスなど、多彩な店舗が集積した複合商業施設です。多種多様な約160の店舗に加えて1,100台ものお客様用駐車場を完備し、ヨドバシカメラにお越しのお客様をはじめ、オフィスワーカーの皆様、ファミリーのお客様にも、毎日を便利に楽しく、特別にしてくれる場所を提供いたします。

LINKS UMEDA

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町1-1

地下1階F LINKS MARCHE Eat&Walk 9:30～22:00

オイシイもの横丁 11:00～24:00（LO.23:30）

1F～7F 10:00～21:00

8F 11:00～23:00（LO.22:30）

13F キャプテン翼フィールド大阪梅田 in LINKS UMEDA 8:00～24:00

THE BBQ BEACH in LINKS UMEDA店 11:00～22:00