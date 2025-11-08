江戸川区総合文化センターは、 東京藝術大学学長でアーティストの日比野克彦氏が企画・監修する「第5回えどがわBOXART展」を開催します。

本展は、年齢・地域・経験を問わず、誰でも参加できる一般公募展です。箱の中に自分の想いを表現した作品を展示するだけでなく、さらに出品者の想いが込められた作品を観覧者が持ち帰ることができるというユニークな展覧会です。

本展では、会期後に作品をお持ち帰りいただいた方にアンケートを実施する予定です。作品をお持ち帰りいただき、どのように作品を受け入れたか、どのように生活が変化したかを記録します。

また、すべての人に開かれている本展は、“文化の力で人と人をつなぎ、共生社会の実現を目指す” 江戸川区総合文化センターの取り組みの一環です。

「BOXART(ボックスアート)」とは・・・

“箱の中に自分の世界観を表現する”芸術作品。絵を描いたり、好きなものを飾ったり、自分のアイデアを自由な形で表現できます。制作に答えはなく、自由な発想で自分の世界観を表現するボックスアートは、誰もが制作できるアートです。

今年で5年目！ 「えどがわBOXART展」とは・・

Point① ボックスアート作品をどなたでも出品できる。

今回は、過去最多172点の作品を展示します。

Point② 観覧者が、気に入った作品を展示期間終了後に自宅へ持ち帰ることができる。

Point③ 自宅に持ち帰った後の様子について、アンケートを実施。

“作り手と受け手をつなげる”展覧会です。

■第5回 えどがわBOXART展

展示期間： 2025年１１月２１日（金）～１２月２２日（月）

開館時間： 8:30～22:00

休館日：１２月１７日（水）

会場： 江戸川区総合文化センター 中央ロビー （観覧無料）

えどがわBOXART展公式ホームページ

https://edogawa-boxart.jp