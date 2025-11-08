こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大妻女子大学】11月20日（木） トルコのミシュラン星付きレストランシェフによる特別講座「世界三大料理 トルコの食文化を学ぶ」開催のご案内
大妻女子大学短期大学部家政科では、11月20日（木）に千代田キャンパス（東京都千代田区）で、トルコのミシュラン星付きレストラン「TERUAR」の創業者でありシェフのOsman Serdaroglu氏による特別講座「世界三大料理 トルコの食文化を学ぶ」を開催します。
取材いただける場合は、11月19日（水）17時までに【会社名】【代表者名】【人数】【連絡先】を明記の上、下記の【取材申し込み・問い合わせ先】までご連絡ください。
本講座では、講師のOsman氏によるトルコ料理の調理デモンストレーション、参加者による調理実習の後、試食を行うほか、トルコの食文化や地域性、宗教的背景についてレクチャーします。
◆「世界三大料理 トルコの食文化を学ぶ」概要
・日時： 2025年11月20日（木）11:00～14:00
・場所： 大妻女子大学 千代田キャンパス 本館F棟5階F536調理実習室（東京都千代田区三番町12）
・主催： 大妻女子大学短期大学部家政科
・協力： 大妻女子大学国際センター
・講師： レストラン「TERUAR」（トルコ・イスタンブール）の創業者・シェフのOsman Serdaroglu氏
・内容： トルコ料理の調理デモンストレーション、調理実習、試食、トルコの食文化や地域性、宗教的背景に関するレクチャー
・対象： 本学学生
・参加者：40 人
◆当日のメニュー
・スターター：テルビエリ タブク スユ チョルバス（伝統的なトルコのヨーグルトベースのチキンスープ）
・メイン：新鮮なマグロのグリルとザクロ糖蜜を添えたブルグル・クシルサラダ
・デザート：インジルリ・スュトラッチ（ドライイチジク入りトルコ風ライスプディング）
・パン：ムスル・エキメーイ（伝統的なトルコ風コーンブレッド）
・ドリンク：伝統的な淹れ方のトルコの紅茶とコーヒー
本講座は、栄養士養成課程における「国際的視野をもつ食の専門職育成」を目的として企画されたもので、本学学生が現地の調理技術だけでなく、宗教・機構・歴史と食文化の関係を学ぶ機会としています。本学ではこのような取り組みを通して「食の専門性」と「文化的感受性」を兼ね備えた次世代の栄養士育成を目指しています。
【取材申し込み・問い合わせ先】
大妻女子大学短期大学部家政科食と栄養コース
小野友紀（ yuki.ono@otsuma.ac.jp ）
富永暁子（ tominaga@otsuma.ac.jp ）
▼本件に関する問い合わせ先
大妻女子大学 広報・入試センター 広報・募集グループ
住所：東京都千代田区三番町12
TEL：03-5275-6011
FAX：03-3261-8119
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/