【環太平洋大学】′′リアル×デジタル′′融合の最前線へ ― IPU、通信教育で経済経営の未来を先取り
IPU・環太平洋大学は2026年4月より、経済経営学部現代経営学科に通信教育課程を開設する。オンライン学習を軸に、時間や場所にとらわれず自分のペースで学べる環境を整え、ビジネス現場で即戦力となるマネジメント力やマーケティング力を育成する。経営学や会計、国際経済などを体系的に学ぶ独自の「IPUメソッド」を採用し、最新のデジタル教育技術を活用した柔軟な学びを実現する。さらに、教員が一人ひとりに伴走する「メンター制度」により、学びの継続と成長をサポート。資格取得支援も充実しており、簿記や中小企業診断士、データサイエンス関連資格など、社会で求められる専門スキルを実践的に身につけられる。
令和7（2025）年10月28日付で、「経済経営学部 現代経営学科 通信教育課程」の開設が文部科学省より認可されました。この通信教育課程では、オンライン学習を活用し、自分のペースでビジネスに必要なスキルを身につけることができます。新しいビジネスの創出や事業の立ち上げ、さらには企業での活躍に役立つマネジメント力やマーケティング力を磨き、理想のキャリアを目指すことができます。
学びのポイントは以下のとおりです。
・POINT1 いつでも、どこでも自分のスタイルで学べる
・POINT2 体系的に学ぶIPUメソッド
・POINT3 デジタル教育の最新技術で学ぶ
・POINT4 メンター制度で学びをサポート
・POINT5 各フィールドで需要が高い資格を取得
○詳しくはコチラ
「オンライン学習でキャリアを加速！IPU 経済経営学部 現代経営学科 通信教育課程スタート」
https://ipu-japan.ac.jp/news/35891/
▼本件に関する問い合わせ先
大学評価・IR室
井上聡
住所：岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721
TEL：0862015240
FAX：0869080220
メール：s.inoue@ipu-japan.ac.jp
