「えびじゃ」×日本トレカセンターの限定オリパが動画公開と同時に販売開始！11月7日（金）21時から登場！

写真拡大 (全2枚)

株式会社日本トレカセンター

※画像は開発中のイメージです。景品内容やデザインは、予告なく変更となる場合がございます。

コラボオリパ概要

日本最大級のオンラインオリパ販売サービス「日本トレカセンター」は、大人気YouTuber「えびじゃ」とのコラボレーションオリジナルパック（オリパ）を、えびじゃのYouTube動画公開と合わせて2025年11月7日（金）21:00より販売開始いたします。



【販売場所】


日本トレカセンター公式アプリおよびウェブサイト（https://japan-toreca.com/）


※コラボオリパは完売次第終了となります。



えびじゃコラボオリパの魅力

今回販売する限定「えびじゃコラボオリパ」は、人気のトレーディングカードゲーム（TCG）に加え、「えびじゃ」ならではのユニークなアイテムを景品としてラインナップしています。


■ コラボオリパの主なラインナップ

世界的な人気を誇るTCGや国内外で話題の対戦型カードゲーム、キャラクター系カードゲームなどに加え、えびじゃオリジナルグッズなどのオリパを展開。



特にオリジナルグッズには、メンバープロデュースの化粧品ブランド「NULLSIST」の商品や、恵比寿にある会員制スナック「まぶだち」のオリジナルグラスやTシャツ、さらにメンバーをイラスト化したシールや直筆サイン色紙など、このオリパでしか手に入らない特別なアイテムが含まれており、ファンならずとも見逃せない内容となっています。




■ えびじゃ（えびすじゃっぷ）について


YouTube登録者66.8万人(2025年11月7日現在)の人気グループ。メンバーはフジ、森山、けす、たく。独自の企画力と個性豊かなキャラクターで、若年層を中心に絶大な人気を集めています。





■日本トレカセンターのオンラインオリパならではの購入体験

いつでもどこでもスマホから手軽にオリパの購入・開封が可能です。獲得したカードや景品は、お客様が欲しいものだけを選び、まとめて配送を依頼できます。配送から受け取りまでの早さも日本トレカセンターの強みです。




日本トレカセンターは今後も新たなオリパ体験を創造し、トレーディングカード市場の活性化に貢献します。



会社概要


会社名　：株式会社日本トレカセンター


　　　　　https://jtc.center/


所在地　：東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F


代表者　：代表取締役CEO　福村 圭祐


設立　　：2023年4月


事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター(https://japan-toreca.com/)」の運営