「えびじゃ」×日本トレカセンターの限定オリパが動画公開と同時に販売開始！11月7日（金）21時から登場！

コラボオリパ概要

株式会社日本トレカセンター※画像は開発中のイメージです。景品内容やデザインは、予告なく変更となる場合がございます。

日本最大級のオンラインオリパ販売サービス「日本トレカセンター」は、大人気YouTuber「えびじゃ」とのコラボレーションオリジナルパック（オリパ）を、えびじゃのYouTube動画公開と合わせて2025年11月7日（金）21:00より販売開始いたします。

【販売場所】

日本トレカセンター公式アプリおよびウェブサイト（https://japan-toreca.com/）

※コラボオリパは完売次第終了となります。

えびじゃコラボオリパの魅力

今回販売する限定「えびじゃコラボオリパ」は、人気のトレーディングカードゲーム（TCG）に加え、「えびじゃ」ならではのユニークなアイテムを景品としてラインナップしています。

■ コラボオリパの主なラインナップ

世界的な人気を誇るTCGや国内外で話題の対戦型カードゲーム、キャラクター系カードゲームなどに加え、えびじゃオリジナルグッズなどのオリパを展開。

特にオリジナルグッズには、メンバープロデュースの化粧品ブランド「NULLSIST」の商品や、恵比寿にある会員制スナック「まぶだち」のオリジナルグラスやTシャツ、さらにメンバーをイラスト化したシールや直筆サイン色紙など、このオリパでしか手に入らない特別なアイテムが含まれており、ファンならずとも見逃せない内容となっています。

■ えびじゃ（えびすじゃっぷ）について

YouTube登録者66.8万人(2025年11月7日現在)の人気グループ。メンバーはフジ、森山、けす、たく。独自の企画力と個性豊かなキャラクターで、若年層を中心に絶大な人気を集めています。

■日本トレカセンターのオンラインオリパならではの購入体験

いつでもどこでもスマホから手軽にオリパの購入・開封が可能です。獲得したカードや景品は、お客様が欲しいものだけを選び、まとめて配送を依頼できます。配送から受け取りまでの早さも日本トレカセンターの強みです。

日本トレカセンターは今後も新たなオリパ体験を創造し、トレーディングカード市場の活性化に貢献します。

会社概要

会社名 ：株式会社日本トレカセンター

https://jtc.center/

所在地 ：東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2F

代表者 ：代表取締役CEO 福村 圭祐

設立 ：2023年4月

事業内容：トレーディングカードのオンラインオリジナルパック(オリパ)販売サービス「日本トレカセンター(https://japan-toreca.com/)」の運営



