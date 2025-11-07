「牙狼＜ＧＡＲＯ＞」シリーズ最新作 連続TVドラマ「牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼」2026年１月放送決定!!
「牙狼＜GARO＞」シリーズ最新作となる連続TVドラマ「牙狼＜GARO＞ 東ノ界楼」の2026年1月放送が決定!!
『牙狼＜GARO＞～闇を照らす者～』(2013)での登場から1３年目を迎える道外流牙(演：栗山航)を主人公に、守りし者たちの物語が再び幕を開ける。
特に注目されるのは道外流牙のパートナー・莉杏役の南里美希が劇場版『牙狼＜GARO＞神ノ牙-KAMINOKIBA-』(2018年)以来8年ぶり、ファン待望の出演となる。
さらに、『牙狼＜GARO＞ ハガネを継ぐ者』(2024)、劇場版『牙狼＜GARO＞ TAIGA』(2025)でアクション監督を務め、新感覚のアクションでシリーズファンを魅了した鈴村正樹がメイン監督を務める。
番組放送の決定を迎えて、主演を演じる、道外流牙役/栗山航さん、道外流牙のパートナーを演じる、莉杏役/南里美希さんよりコメントが届きました。
＜道外流牙役 栗山 航（くりやま わたる）さん＞
1３年も演じていると、どこまでが“道外流牙”で、
どこからが“栗山航”なのか、わからなくなる時がある。
でもたぶん、流牙も同じことを思ってる。
『お前にまた会えて嬉しいよ』って。
＜莉杏役 南里 美希（なんり みき）さん＞
みなさん、こんにちは！そして・・ただいま！！
道外流牙の新作ドラマシリーズに莉杏としてまた出演できること、
そしてずっと待っていてくれたファンの皆さんにその姿をお見せできること、
とても嬉しく、光栄に思います。
流牙と離れている間に莉杏に一体何が起こっていたのか？？
新シリーズの展開もぜひお楽しみに♪
☆牙狼＜GARO＞とは？
■2005年に、テレビシリーズとして放送を開始した「牙狼＜GARO＞」。
人の“陰我”を喰らう魔獣「ホラー」を討滅する為、代々受け継がれし
鎧を召還し戦う「魔戒騎士」と、魔戒騎士の中でも最高位である
「ガロ」の称号を受けた黄金騎士、そして彼らをサポートする
「魔戒法師」の戦いが描かれる。
■ダークで独特な世界観、日本最高峰のVFX技術を駆使したスタイリッシュな
映像、華麗かつダイナミックなアクションシーンが魅力のＳＦ・ホラー
アクションドラマとして、深夜枠の放送ながら、熱狂的なファンを獲得した。
■牙狼＜GARO＞シリーズの生みの親で、特撮だけでなくゲームの世界でも
多くのファンに支持される雨宮慶太により、大人向けの特撮アクションとして
独特のデザイン、世界観を構築してきた。
■勢いは留まることを知らず、TVシリーズ、劇場版のほかスペシャルドラマやスピン
オフ作品、そしてアニメ作品と、数々の派生作品を生み出し、好評を得た。
さらには、パチンコ遊技機から、フィギュア、玩具、ゲーム、小説、アパレルなどにも
展開され、幅広い年代層から愛される人気シリーズとなっている。
タイトル ：『⽛狼
キャスト ：栗山航、南里美希 他
監督 ：鈴村正樹
原作 ：雨宮慶太
エグゼクティヴ・プロデューサー：二宮清隆
プロデューサー：井野十兵、安養寺紗季
製作/制作 ：東北新社
（Ｃ）202６「東ノ界楼」雨宮慶太／東北新社
■牙狼プロジェクト公式サイト：https://garo-project.jp
■牙狼プロジェクト公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/garo_project
■牙狼プロジェクト公式YouTube：https://www.youtube.com/@GAROofficial/featured
■牙狼プロジェクト公式TikTok：https://www.tiktok.com/@garoproject_official
■牙狼プロジェクト公式 Instagram：https://www.instagram.com/garo.project/