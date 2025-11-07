年末恒例トークライブを草月ホールで開催！サバンナ高橋トークライブ~ホウレンソウの会vol.23~11月8日(土)11:00よりチケット先行受付開始

吉本興業株式会社

サバンナ・高橋茂雄が、12月26日(金)に草月ホールにて年末恒例のトークライブ「サバンナ高橋トークライブ～ホウレンソウの会vol.23～」を開催します。

今年で通算23回目を迎える本シリーズは、昨年まで無限大ホールで開催され完売を記録してきた人気シリーズとなります 。今回はスケールを拡大し、草月ホールへと会場を移しての開催となります 。本公演では、2025年の出来事を振り返りながら、高橋がひとりで約60分間、ノンストップで語りつくす濃密なトークステージをお届けします。

テレビレギュラー13本にYouTubeや連載など幅広いフィールドで活躍を続ける高橋が、1年を締めくくるこの日、独自の視点で繰り広げる“ここでしか聞けない話”をぜひお楽しみください。

チケット先行受付は11月8日(土)11:00よりFANYチケットにて開始します。

本人コメント

2025年、僕の身の回りに起こった出来事、事件、奇跡を全てしゃべる

トークライブです。

そんなことが！？あんな人が！？そんなアホな！？なトークします。

1回こっきり配信なしの超限定ライブです。

初めて草月ホールでやるので年末の締めくくりにぜひ遊びに来てください。

どえらくおもろいですよ！（自画自賛しときます）

公演情報・チケット情報

サバンナ高橋トークライブ～ホウレンソウの会vol.23～

日時：2025年12月26日(金) 開場18:45/開演19:00/終演20:00

場所：草月ホール（東京都港区赤坂7-2-21 草月会館地下1階）

料金：前売2,500円／当日3,000円

＜チケット情報＞

先行受付：11月8日(土)11:00～11月10日(月)11:00

一般発売：11月14日(金)

FANY Ticket：https://yoshimoto.funity.jp/