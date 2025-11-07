東京・本郷の登録有形文化財「鳳明館 本館」に滞在する限定宿泊プランを販売開始
全国で古民家まちづくり事業に取り組む株式会社narrative(https://narratives.co.jp/)（本社：奈良県奈良市）は、東京都文京区本郷にある登録有形文化財の旅館「鳳明館 本館」に泊まる限定プランを抽選販売いたします。
同施設は、建物の維持活用のための改修工事を予定しており、今回が、現状の建物のままお泊まりいただける最後の機会となっております。
公式サイト：https://www.homeikan.com/(https://www.homeikan.com/)
抽選応募フォーム：https://forms.gle/Dt2czsNq3waK4aR77(https://forms.gle/Dt2czsNq3waK4aR77)
Instagram：https://www.instagram.com/ryokanhomeikan_coworking/(https://www.instagram.com/ryokanhomeikan_coworking/)
「鳳明館 本館」は、明治31年に創業した本郷下宿の姿を今に伝える木造旅館です。登録有形文化財に指定され、歴史を感じる意匠や、職人の技術を感じる空間が、今なお感じられる貴重な建築として、文化的な景観を残しています。
一方で、コロナ以降はデイユースでのご利用が中心となっており、現状、鳳明館での宿泊受け入れは行っておりません。同施設は建築の維持活用のため改修工事を予定しておりますが、今回、限られた内容にて、現状の建物のままお泊まりいただける機会をご提案したいと考えております。
宿泊当日は、チェックイン後の17時頃より、女将による館内ツアーにご参加いただいた後、和室の旅館空間にて、自由にご滞在いただきます。翌朝は、本プランだけでお召し上がりいただける「文明開化と文豪ゆかりの朝膳」をご用意いたしました。
現代のビジネスホテルのような便利さはないかもしれませんが、デジタルデバイスから距離を置き、喧騒から離れて、タイムスリップしたような歴史文化を感じる一夜をゆったりとお過ごしください。
会場となる旅館「鳳明館 本館」。築120年余り（明治31年・1898年築）の登録有形文化財。関東大震災や東京大空襲にも耐え、下宿街、旅館街として賑わっていた本郷の歴史を今に伝えています。
＜プラン詳細＞
【場所】
鳳明館 本館
〒113-0033 東京都文京区本郷5-10-5
本郷三丁目駅 3番出口より徒歩9分
春日駅 A6出口より徒歩4分
東大前駅 1番出口より徒歩12分
※駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。
【宿泊日】
2025年11月14日（金）、15日（土）、21日（金）、22日（土）、28日（金）、29日（土）の
いずれかをチェックイン日とする1泊2日
【滞在スケジュール（予定）】
15:00～ チェックイン（17時までにお手続きください）
17:15～ 女将による館内ツアー（約45分間）
～22:30 門限となりますので、ご注意ください
08:00～ 朝食（鳳明館をイメージしたオリジナルメニュー）
～10:00 チェックアウト
【基本情報】
・チェックイン 15:00～17:00
・チェックアウト ～10:00
・インターネット Wi-Fi接続可（無料）
・アメニティ／施設／設備
＜各部屋＞
電気ケトル、冷蔵庫、エアコン（効きづらい場合がございます）、バスタオル、
ハンドタオル、ボディソープ、シャンプー、リンス、歯ブラシセット、ブラシ、
カミソリ、ボディタオル、浴衣
＜共用＞
シャワー（湯舟なし・徒歩15分の銭湯入浴券がつきます）、洗面、ドライヤー、
トイレ（温水洗浄なし）
・食事
夕食 なし
朝食 あり（和定食）
・支払方法
当選発表時に送付するURLから、予約時に事前クレジットカード決済（現地決済不可）
【料金】
1泊朝食付：17,000円（税込）／人（1室1名様～4名様）
【応募締切】
2025年11月12日（水）23:59
※ご当選の方にのみ、11月13日（木）中にメールにてご連絡さしあげます。
※今回、抽選登録をいただいた方には、別の宿泊機会がございましたら、その都度ご案内をさせていただきます。
抽選応募フォーム :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEPU1XyI0vfQn8mYttuIPyvzeBuaZPnTKXnqXRph0tjEwqMQ/viewform?usp=sharing&ouid=105124276683195376143
◆本件に関するお問い合わせ先◆
株式会社narrative／info@narratives.co.jp
株式会社narrativeについて
2018年、世界初の “SAKE HOTEL”「NIPPONIA HOTEL 奈良 ならまち(https://www.naramachistay.com/)」を皮切りに、奈良県最古の醤油蔵を再興した「NIPPONIA 田原本 マルト醤油(https://maruto-shoyu.co.jp/)」を開業。また、廃銭湯の復活を中心とした分散型ホテル「GOSE SENTO HOTEL(https://www.gosemachi.com/)」や、ガストロノミー・オーベルジュ「VILLA COMMUNICO(https://villa-communico.com/)」の開発など、奈良の文化と古民家を活かした取り組みを推進しています。「文化財をまもる、いかす」世界最高のプロフェッショナル集団を目指し、より一層のスピード感を持って、地域の記憶が残るまちづくりを進めています。
コーポレートサイト：https://narratives.co.jp/