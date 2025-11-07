ハーモニーランドから、メリーホワイトクリスマス！雪が舞う期間限定ライブショーや、等身大スノードーム型フォトスポットが初登場「HARMONYLAND CHRISTMAS」本日11月7日（金）開始

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：小巻亜矢）が運営する「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（大分県日出町）」は、2025年11月7日（金）から12月25日（木）までの期間、ホワイトクリスマスをテーマにしたクリスマス時期だけのスペシャルなイベント「HARMONYLAND CHRISTMAS」を開催します。今回は、初日の様子を速報でお届け。また、10月31日（金）より新CMを放映開始するほか、 「大分ハローキティ空港」から「ハーモニーランド」をつなぐラッピングバス“ハーモニーライナー”を大好評につき運行延長しますことをお知らせいたします。

「HARMONYLAND CHRISTMAS」（ハーモニーランドクリスマス）は、冬の訪れとともに始まる、ハーモニーランドならではのクリスマスを満喫できる大人気イベントです。今年は、ホワイトクリスマスをテーマに、まるで雪が降っているかのような幻想的な世界で、ホワイトコーデのキャラクターたちと一緒に、あたたかくてちょっぴり特別な時間をお届けします。

クリスマス期間限定で、ハーモニービレッジではライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」を上演。ホワイトコーデのハローキティ・ディアダニエル・シナモロール・ポムポムプリン・リトルツインスターズ（キキ＆ララ）・マイメロディ・クロミたちが登場し、優しい歌声とダンスで会場を包み込みました。ショーのキーマンであるサンタさんの声は、昨年に続き俳優・牧島輝さんが担当。サンタさんとキャラクター達が繰り広げるあたたかく楽しいストーリーに、ゲストからは「ハローキティたちやサンタさんと一緒に踊って楽しかった！」「ホワイトコーデのキャラクターがかわいかった！」といったコメントが寄せられ会場には笑顔があふれました。

園内には、思わず写真を撮りたくなる特別なフォトスポットが登場します。スノードーム型のフォトスポットは初登場です。また、昨年に引き続き高さ約6メートルのクリスマスツリーとハローキティ＆ディアダニエルの雪だるまも登場。また、クリスマス期間限定のフード＆スイーツメニューやグッズも登場。その他、ホワイトコーデのキャラクターがデザインされた「缶バッジ」や「メモクリップスタンド」や、おそろいで持ちたくなる「アクリル重ねキーホルダー」など、ここでしか手に入らないグッズが勢ぞろいしています。

幻想的な雪と光に包まれたハーモニーランドで、笑顔と幸せがあふれる特別なクリスマスを、ぜひお楽しみください。

イベント開始に合わせ新CMを公開！

11月7日（金）から始まる「HARMONYLAND CHRISTMAS」にあわせ、新CM動画が公開されました。ホワイトコーデのキャラクターたちが登場し、まるでスノードームのような幻想的なハーモニーランドを体感できるビジュアルとなっています。

■放送時期：2025年10月31日より放送中

■放送エリア：福岡県、大分県、熊本県、

宮崎県、山口県の一部地域

■YouTubeリンク：https://www.youtube.com/watch?v=GB-NL3OEi9Y

「HARMONYLAND CHRISTMAS」速報レポート

■クリスマスイベント「HARMONYLAND CHRISTMAS」

ホワイトコーデのキャラクターたちが登場！牧島輝さんが声で出演する、

雪が降る幻想的なライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」

今年もハーモニービレッジでは、クリスマス期間限定のライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」を上演します。ホワイトコーデのハローキティ・ディアダニエル・シナモロール・ポムポムプリン・リトルツインスターズ（キキ＆ララ）・マイメロディ・クロミたちが登場。ショーのキーマンであるサンタさんの声は、昨年に引き続き牧島輝さん。あたたかく優しい声が響くたびに、会場全体がやさしい雰囲気に包まれ、子どもから大人までみんな笑顔になっていました。また、紙吹雪を使った演出によって、まるで本物の雪が降っているかのような幻想的な世界が広がりました。今年はその紙吹雪の中に、ホワイトコーデのキャラクターたちが描かれた特別なイラスト入りの紙吹雪も登場していて、「見つけたときに嬉しくなりました！」とコメントが寄せられました。あたたかくて楽しい時間を過ごせる「MERRY WHITE CHRISTMAS」。笑顔と幸せに包まれるこの特別なステージを、ぜひ現地でお楽しみください。

今年初登場の等身大スノードーム型フォトスポット！

高さ約6Ⅿのクリスマスツリーも！

今年のクリスマスは、思わず写真を撮りたくなる特別なフォトスポットが登場。まず、「サンリオnakayokuショップ」前には、スノードーム型のフォトスポットが初登場します。さらに、「ハーモニーランドフラワーガーデン」には、クリスマスの定番となったハローキティ＆ディアダニエルの雪だるまと、高さ約6メートルのクリスマスツリーが今年も登場します。幻想的な雰囲気の中で写真や動画を撮影できること間違いなしです。また、園内各所色とりどりの9種類のキャラクターモチーフのクリスマスツリーも登場。きらめく光と優しい雪の世界に包まれながら、心あたたまるクリスマスの思い出をぜひ作ってみてください。

体も心も温まる期間限定オリジナルフードメニュー

フード＆スイーツメニューもクリスマス特別仕様になり、寒い冬にぴったりの体も心も温まるラインナップが揃いました。

特に注目は、人気の定番カレーがクリスマス仕様になった「ハローキティのクリスマスカレー」。さらに、あたたかいスープメニューとして「クラムチャウダー～リゾット風～」や「チーズミネストローネ～リゾット風～」も登場。スープを一口飲んだ後は、中に入っているチーズ味のライスコロッケを崩してよく混ぜると、リゾット風スープとしてもお楽しみいただけます。また、デザートには、ホットココアの上にイラストビジュアルのピンク色のツリーをイメージしたホイップクリームをトッピングした「キラキラツリードリンク」など、思わず写真に収めたくなるメニューをご用意しています。

チーズミネストローネ～リゾット風～ クラムチャウダー～リゾット風～ 各800円キラキラツリードリンク（ココア）600円

ハーモニーランドでのクリスマスの思い出に！ホワイトクリスマスモチーフのオリジナルグッズ

ハーモニーランドでのクリスマスの思い出になる、様々なグッズをご用意しています。

クリスマス時期だけの幻想的なライブショー「MERRY WHITE CHRISTMAS」をさらにお楽しみいただける「スターバルーン」はもちろん、実用的なグッズも登場。

クリスマスらしいイラストが描かれた「クリアファイル」や自分のお土産にはもちろん、ご家族、ご友人とお揃いでもかわいい「アクリル重ねキーホルダー」に加え、クリスマス期間限定ホワイトコーデのライブキャラクターがデザインされた「缶バッジ」や「メモクリップスタンド」も登場しています。

スターバルーン（全7種）各990円アクリル重ねキーホルダー（全7種）各1,100円シークレットアクリルマグネット（全7種）各770円

※価格は全て税込です。

期間限定イベント「HARMONYLAND CHRISTMAS」

■開催期間：2025年11月7日（金）～12月25日（木）

■テーマ：雪が舞いはじめたら、クリスマスのはじまり。

ワクワクがつまった音楽やダンス、

大切な人と一緒に過ごす笑顔の時間が、心残るひとときに。

みんなで楽しめる、あたたかくてちょっぴり特別な

ホワイトクリスマスをお楽しみください♪

■詳細ページ：

https://www.harmonyland.jp/sp/christmas2025/index.html

大好評のラッピングバス“ハーモニーライナー” 2026年3月31日（火）まで運行延長が決定！

空港からハーモニーランドまで、一本でお越しいただける大好評の直行のラッピングバス“ハーモニーライナー” が、ご好評につき、運行期間を延長することが決定いたしました。これまで2025年8月2日（土）～11月15日（土）の期間限定での運行を予定しておりましたが、新たに2026年3月31日（火）まで運行期間を延長いたします。

この機会に、今後のリゾート化計画にも期待が高まるハーモニーランドへ、「大分ハローキティ空港」からハーモニーライナーで、ぜひお越しください。

みなさまのご乗車を心よりお待ちしております。

■詳細ページ： https://www.harmonyland.jp/news/17386

